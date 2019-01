Πρεμιέρα MGM στον ΟΤΕ TV με το remake του Carrie

Οι ήρωες του Κυπέλλου Ελλάδας, τα αστέρια της Barclays Premier League και της La Liga, οι μεγάλοι πρωταγωνιστές της Serie A, της Bundesliga και του Copa Sudamericana, οι κορυφαίοι πιλότοι της Formula 1 και σπουδαία ονόματα του γυναικείου τένις, δίνουν ραντεβού αυτή την εβδομάδα στα κανάλια OTE SPORT, όπου οι συνδρομητές του ΟΤΕ TV θα απολαύσουν σούπερ ντέρμπι, κλασικές αναμετρήσεις, αλλά και το Grand Prix της Formula 1 στη μαγευτική Σιγκαπούρη.

Από το πρόγραμμα των κινηματογραφικών καναλιών, ξεχωρίζουν η πρώτη τηλεοπτική προβολή του Carrie, remake της κλασικής ταινίας τρόμου, στο OTE CINEMA 1HD, αλλά και η προβολή των σπουδαίων ταινιών Το Κορίτσι με το Τατουάζ του Ντέιβιντ Φίντσερ με τους Ντάνιελ Κρεγκ και Ρούνεϊ Μάρα, και Walk the Line για τη ζωή του Τζόνι Κας, με την Ριζ Γουίδερσπουν (Όσκαρ α’ γυναικείου ρόλου) και τον Γιοακίν Φίνιξ.

Το φινάλε των εξαιρετικών πολεμικών σειρών The Pacific και Band of Brothers μπορούν να παρακολουθήσουν οι συνδρομητές του ΟΤΕ TV στο OTE CINEMA 1HD αυτή την εβδομάδα, ενώ δεν πρέπει να χάσουν την πρεμιέρα της νέας κωμικής σειράς The Crazy Ones, όπου ο Ρόμπιν Γουίλιαμς κάνει την τελευταία του τηλεοπτική εμφάνιση, μετά από 31 χρόνια, υποδυόμενος έναν εκκεντρικό διαφημιστή.

Το σούπερ αθλητικό θέαμα συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα. Από την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου έως και την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου στη Σιγκαπούρη, συνεχίζεται το κυνήγι του τίτλου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1, με τις ελεύθερες δοκιμές, τη μάχη της pole position και τον αγώνα από το υπέροχο σενάριο της Marina Bay, στη μικρότερη χώρα της νοτιανατολικής Ασίας. Το ποδόσφαιρο έχει τη μερίδα του λέοντος το Σαββατοκύριακο 20 και 21 Σεπτεμβρίου, με κορυφαία ντέρμπι όπως το Μίλαν-Γιουβέντους (Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, 21.45, OTE SPORT 1HD) και το Μάντσεστερ Σίτι-Τσέλσι (Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, 18.00, OTE SPORT 1HD), για την 3η και την 5η αγωνιστική των Σέριε Α και Barclays Premier League, αντίστοιχα.

Από την Τρίτη 23 έως και την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, η σκυτάλη περνάει στις ελληνικές ομάδες που συνεχίζουν το κυνήγι του Κυπέλλου, με την 1η αγωνιστική της 2ης φάσης της διοργάνωσης των εκπλήξεων και εξαιρετικά αμφίρροπες αναμετρήσεις, με τη συμμετοχή των κορυφαίων ελληνικών ομάδων: Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Αστέρας Τρίπολης, Ατρόμητος κ.α. Στην Ευρώπη τις ίδιες ημέρες, σε Ισπανία, Ιταλία και Γερμανία, στις εμβόλιμες αγωνιστικές, το ενδιαφέρον θα μεταφερθεί την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, σε ντέρμπι όπως Μάλαγα-Μαρτσελόνα (23.00, OTE SPORT 1HD) και Σεβίλη-Ρεάλ Σοσιεδάδ (23.00, OTE SPORT 2HD). Επιπλέον στο γυναικείο τένις, για τα WTA International events, απονέμεται ο τίτλος στο Κορεάτικο όπεν, με τις μεταδόσεις των ημιτελικών από την Παρασκευή 19 (06.00 & 08.00) έως και τα ξημερώματα της Κυριακής 21 Σεπτεμβρίου με τον τελικό (06.00) από το OTE SPORT 5.

Πρεμιέρα κάνει αυτή την εβδομάδα στο OTE CINEMA 1HD η πρώτη ταινία α’ προβολής της MGM μετά την πρόσφατη συμφωνία του στούντιο με τον ΟΤΕ TV, Carrie. Πρόκειται για remake της κλασικής ταινίας τρόμου του 1976 από τη σκηνοθέτιδα του Boys Don’t Cry, Κίμπερλι Πιρς. Στο ρόλο της Κάρι Γουάιτ, η Κλοέ Γκρέις Μόρετς, ενώ τη μητέρα της υποδύεται η Τζούλιαν Μουρ (Πέμπτη 18/9, 21.00).

Στο ίδιο κανάλι, οι συνδρομητές του OTE TV θα μπορούν να απολαύσουν, μεταξύ άλλων, τις συνεχόμενες προβολές των ταινιών τρόμου 28 Μέρες Μετά, από τον Ντάνι Μπόιλ, και του sequel 28 Εβδομάδες Μετά με τον Τζέρεμι Ρένερ (Παρασκευή 19/9, 21.00 και 23.00), καθώς και το βραβευμένο με Όσκαρ θρίλερ του Ντέιβιντ Φίντσερ, Το Κορίτσι με το Τατουάζ, επίσης από την MGM, που βασίζεται στο διάσημο ομότιτλο βιβλίο του Στινγ Λάρσον και στο οποίο πρωταγωνιστούν ο Ντάνιελ Κρεγκ και η Ρούνεϊ Μάρα (Κυριακή 21/9, 21.00).

Σε πρώτη προβολή στη ζώνη Ladies 1st του OTE CINEMA 2, θα προβληθεί το συγκινητικό δράμα, Μέλι (Τετάρτη 24/9, 22.00). Τις επιλογές στο πρόγραμμα του OTE CINEMA 2 για την εβδομάδα συμπληρώνει το βιογραφικό Walk the Line για τη ζωή του Τζόνι Κας, που χάρισε στην Ριζ Γουίδερσπουν Όσκαρ α’ γυναικείου ρόλου και στον πρωταγωνιστή Γιοακίν Φίνιξ υποψηφιότητα για Όσκαρ α’ ανδρικού ρόλου (Σάββατο 20/9, 22.00), καθώς και το X-Men 2 από τον Μπράιαν Σίνγκερ, που προβάλλεται στο πλαίσιο του sci-fi αφιερώματος του OTE CINEMA 2 (Τρίτη 23/9, 22.00).

Το φινάλε των πολεμικών σειρών The Pacific και Band of Brothers θα μπορούν να παρακολουθήσουν σε υψηλή ευκρίνεια στο OTE CINEMA 1HD οι συνδρομητές του ΟΤΕ TV την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, στις 21.00 και 22.00 αντίστοιχα.

Πρεμιέρα κάνει αυτή την εβδομάδα στο FOX Life η κωμική σειρά The Crazy Ones, όπου ο αγαπημένος Ρόμπιν Γουίλιαμς, επιστρέφοντας στην τηλεόραση μετά από 31 χρόνια, υποδύεται έναν διαφημιστή με ανορθόδοξες μεθόδους. Μαζί του η Σάρα Μισέλ Γκέλαρ στο ρόλο της κόρης του. Το πρώτο επεισόδιο προβάλλεται την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου στις 21.00.

Με τη βοήθεια εξελιγμένων γραφικών, η σειρά του Discovery Channel Strip the City αποκαλύπτει την κρυμμένη υποδομή μεγάλων πόλεων και φωτίζει τα μυστήρια της καταγωγής τους, της γεωλογίας, της αρχαιολογίας, της βιομηχανίας, των καιρικών συνθηκών και της μηχανικής. Την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου ανακαλύπτουμε την τεχνολογία που έκανε δυνατή την κατασκευή της Βενετίας πάνω σε 118 νησιά, τους λόγους που σήμερα βυθίζεται και τις προσπάθειες των μηχανικών να τη σώσουν χωρίς να κινδυνεύσουν τα παλιά κτίρια.

Επιπλέον, ο Ζέι Χάρντινγκ επιστρέφει στο Travel Channel με τη νέα σειρά ντοκιμαντέρ, Tough Trains, ακολουθώντας παράτολμες σιδηροδρομικές διαδρομές σε δύσβατες περιοχές του πλανήτη. Την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου στις 22.00 φτάνει στην καρδιά του Αρκτικού Κύκλου για να μιλήσει με τους εργαζόμενους στο ζωτικής σημασίας σιδηροδρομικό δίκτυο της Σιβηρίας, που έρχονται αντιμέτωποι με πολικές θερμοκρασίες και πυκνές χιονοπτώσεις.

Την κωμική περιπέτεια με τον Εμίλιο Εστεβέζ, The Mighty Ducks, θα μπορούν να παρακολουθήσουν μικροί και μεγάλοι στο Disney Channel, την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου στις 17.00.

Τα Νέα Χρονικά του Γιόντα: Επιδρομή στον Κόρουσαντ επιστρέφουν στο Disney XD με το τρίτο σπέσιαλ επεισόδιο το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου στις 09.50.

Οι μικροί φίλοι θα απολαύσουν ακόμη τα νέα επεισόδια της αγαπημένης παιδικής σειράς Σοφία, η Πριγκίπισσα από τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 10.00, στο κανάλι Disney Junior, στον ΟΤΕ TV.

Αφιέρωμα στην οικογένεια Ρόμπερτσον, γνωστή και ως «Duck Dynasty», φιλοξενεί την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου στις 22.00 το E! HD. Από το ταπεινό ξεκίνημα μέχρι την εντυπωσιακή δημοσιότητα, καταγράφεται πώς η ζωή μιας οικογένειας που πουλάει ξύλινες σφυρίχτρες για πάπιες εξελίχθηκε σε μια από τις πιο αμφιλεγόμενες και πολυσυζητημένες σειρές ριάλιτι παγκοσμίως.