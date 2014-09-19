Ποιοι εκλέγονται στην ΠΟΕΣΥ

Τα αποτελέσματα της διήμερης ψηφοφορίας (17-18 Σεπτεμβρίου) για την ανάδειξη των αντιπροσώπων στο 7ο τακτικό Πανελλαδικό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ), ανακοίνωσε η ΕΣΗΕΑ.
Τα αποτελέσματα της διήμερης ψηφοφορίας (17-18 Σεπτεμβρίου) για την ανάδειξη των αντιπροσώπων στο 7ο τακτικό Πανελλαδικό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ), ανακοίνωσε η ΕΣΗΕΑ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, έλαβαν:
* Ο συνδυασμός «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ» 33 έδρες
* Ο συνδυασμός «ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΤΥΠΟΣ» 21 έδρες
* Ο συνδυασμός «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ» 15 έδρες
* Ο συνδυασμός «ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ» 11 έδρες
* Ο συνδυασμός «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» 6 έδρες
* Ο συνδυασμός «ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ» 5 έδρες
* Ο συνδυασμός «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ» 5 έδρες.
Αναλυτικά εκλέγονται:
Ι. Συνδυασμός «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ»
1 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 279 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
2 ΚΟΥΜΠΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 145 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
3 ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 110 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
4 ΒΟΤΣΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 98 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
5 ΣΤΑΘΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΝΤΖΥ) 92 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
6 ΔΙΟΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ) 78 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
7 ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 73 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
8 ΝΙΚΗΤΑΚΗ ΙΟΥΛΙΑ (ΛΙΑ) 67 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
9 ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 63 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
10 ΜΑΖΑΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 62 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
11 ΜΠΟΤΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 62 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
12 ΑΡΜΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 52 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
13 ΤΣΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 49 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
14 ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΚΑ 42 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
15 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 42 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
16 ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 41 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
17 ΔΕΜΕΣΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 41 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
18 ΜΑΛΙΣΙΩΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 37 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
19 ΦΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (ΑΛΚΗΣ) 37 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
20 ΠΙΤΙΑΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 35 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
21 ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 31 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
22 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 31 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
23 ΓΑΒΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
24 ΚΑΡΒΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ (ΠΑΡΗΣ) 30 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
25 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 29 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
26 ΜΑΖΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 28 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
27 ΤΡΥΦΙΔΟΥ ΕΛΕΑΝΝΑ 28 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
28 ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ 26 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
29 ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ 25 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
30 ΒΕΪΜΟΣ ΚΩΣΤΗΣ 24 *
31 ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 24 *
32 ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 24 *
33 ΤΡΟΥΠΗΣ ΚΙΜΩΝ 24 *
34 ΔΡΑΚΟΝΤΙΔΗΣ ΦΡΙΞΟΣ 23 Αναπληρ. αντιπρόσωπος
35 ΜΠΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 23 Αναπληρ. αντιπρόσωπος
36 ΤΙΛΗΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23 Αναπληρ. αντιπρόσωπος
37 ΠΕΤΣΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 22 Αναπληρ. αντιπρόσωπος
38 ΧΑΛΑΒΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22 Αναπληρ. αντιπρόσωπος
39 ΑΝΤΩΝΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 21 Αναπληρ. αντιπρόσωπος
40 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 21 Αναπληρ. αντιπρόσωπος
41 ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 21 Αναπληρ. αντιπρόσωπος
42 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΩΡΑ 20 Αναπληρ. αντιπρόσωπος
43 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΣΑ) 20 Αναπληρ. αντιπρόσωπος
44 ΣΤΡΟΥΜΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20 Αναπληρ. αντιπρόσωπος
45 ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ (ΑΓΗΣ) 19 Αναπληρ. αντιπρόσωπος
46 ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 Αναπληρ. αντιπρόσωπος
47 ΑΛΑΜΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 18 Αναπληρ. αντιπρόσωπος
48 ΗΛΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΑ 18 Αναπληρ. αντιπρόσωπος
49 ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ (ΝΑΝΑ) 18 Αναπληρ. αντιπρόσωπος
50 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 18 Αναπληρ. αντιπρόσωπος
51 ΚΑΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ 17 Αναπληρ. αντιπρόσωπος
52 ΦΡΙΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 Αναπληρ. αντιπρόσωπος
53 ΕΥΤΥΧΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 16 Αναπληρ. αντιπρόσωπος
54 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 16 Αναπληρ. αντιπρόσωπος
55 ΚΑΠΙΤΣΑΛΑ ΡΕΝΑ 16 Αναπληρ. αντιπρόσωπος
56 ΚΑΤΣΟΥΦΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 16 Αναπληρ. αντιπρόσωπος
57 ΦΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 16 Αναπληρ. αντιπρόσωπος
58 ΦΡΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 16 Αναπληρ. αντιπρόσωπος
59 ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 15 Αναπληρ. αντιπρόσωπος
60 ΚΟΥΒΕΛΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) 15 Αναπληρ. αντιπρόσωπος
61 ΛΕΚΚΑΚΟΥ ΜΑΡΘΑ 15 Αναπληρ. αντιπρόσωπος
62 ΤΣΙΑΜΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15 Αναπληρ. αντιπρόσωπος
63 ΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15 Αναπληρ. αντιπρόσωπος
64 ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 15 Αναπληρ. αντιπρόσωπος
65 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ) 14 Αναπληρ. αντιπρόσωπος
66 ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) 14 Αναπληρ. αντιπρόσωπος
67 ΜΠΟΤΑ ΕΛΕΝΗ 14 Αναπληρ. αντιπρόσωπος
68 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 14 Αναπληρ. αντιπρόσωπος
69 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 14 Αναπληρ. αντιπρόσωπος
70 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 13 Αναπληρ. αντιπρόσωπος
71 ΚΟΥΤΡΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 13 Αναπληρ. αντιπρόσωπος
72 ΤΖΑΝΝΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (ΝΤΕΝΗΣ) 13 Αναπληρ. αντιπρόσωπος
73 ΦΑΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 13 Αναπληρ. αντιπρόσωπος
74 ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 12
75 ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ 12
76 ΚΡΥΣΤΑΛΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 12
77 ΜΟΡΝΤΟΥΝΤΑΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 12
78 ΜΠΑΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 12
79 ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12
80 ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12
81 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 11
82 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΝΘΗ 11
83 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 11
84 ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11
85 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΚΕΛΛΥ) 10
86 ΜΠΑΡΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ – ΑΡΗΣ 10
87 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10
88 ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10
89 ΣΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 10
90 ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 9
91 ΝΙΖΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 9
92 ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9
93 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 8
94 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 8
95 ΘΩΜΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8
96 ΝΙΚΟΛΟΥΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 8
97 ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 8
98 ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 8
99 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6
100 ΚΑΛΟΜΑΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 5
101 ΜΑΚΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 5
102 ΜΠΡΙΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5
103 ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ) 5
104 ΚΕΡΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4
105 ΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4
106 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 4
107 ΚΟΥΛΟΥΚΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3
108 ΜΑΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3
109 ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 3
110 ΠΕΤΡΙΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 3
111 ΓΚΟΡΟΥ ΑΘΗΝΑ 2
* Στην ανωτέρω παράταξη, ισοψήφησαν τέσσερις αντιπρόσωποι στην 30η θέση. Για το λόγο αυτό θα πραγματοποιηθεί κλήρωση ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής.
II. Συνδυασμός «ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΤΥΠΟΣ»
1 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 136 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
2 ΤΡΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 96 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
3 ΓΙΟΥΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 82 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
4 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 62 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
5 ΣΙΑΧΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 57 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
6 ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 56 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
7 ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 52 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
8 ΧΑΡΙΤΟΣ ΠΑΝΟΣ 47 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
9 ΚΑΤΣΙΜΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ (ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ) 42 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
10 ΨΑΡΡΑ ΑΝΤΑ 41 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
11 ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΑΝΝΕΤΑ 40 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
12 ΚΟΡΟΒΗΛΑΣ ΝΙΚΟΣ 40 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
13 ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 39 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
14 ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 37 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
15 ΜΑΡΑΘΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 37 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
16 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 36 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
17 ΧΑΪΜΑΝΤΑ ΣΟΝΙΑ 36 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
18 ΚΙΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 34 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
19 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ 32 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
20 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ 31 *
21 ΧΑΛΒΑΤΖΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 31 *
22 ΠΟΥΛΑΚΙΔΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 30 Αναπλ. αντιπρόσωπος
23 ΧΑΡΔΑΛΙΑ ΝΑΝΤΙΝ 29 Αναπλ. αντιπρόσωπος
24 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ 28 Αναπλ. αντιπρόσωπος
25 ΤΟΥΦΕΞΗ ΜΟΣΧΑΝΘΗ (ΜΙΜΗ) 28 Αναπλ. αντιπρόσωπος
26 ΣΑΚΛΑΜΠΑΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 27 Αναπλ. αντιπρόσωπος
27 ΖΗΛΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 26 Αναπλ. αντιπρόσωπος
28 ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΣ 26 Αναπλ. αντιπρόσωπος
29 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΤΙΝΑ 22 Αναπλ. αντιπρόσωπος
30 ΚΟΚΟΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 22 Αναπλ. αντιπρόσωπος
31 ΠΑΡΔΑΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 21 Αναπλ. αντιπρόσωπος
32 ΣΜΥΡΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 21 Αναπλ. αντιπρόσωπος
33 ΖΕΡΒΑ ΕΦΗ 20 Αναπλ. αντιπρόσωπος
34 ΤΕΡΖΗΣ ΤΑΚΗΣ 19 Αναπλ. αντιπρόσωπος
35 ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 18 Αναπλ. αντιπρόσωπος
36 ΖΕΜΠΙΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 18 Αναπλ. αντιπρόσωπος
37 ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 18 Αναπλ. αντιπρόσωπος
38 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 18 Αναπλ. αντιπρόσωπος
39 ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ 18 Αναπλ. αντιπρόσωπος
40 ΡΑΠΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 18 Αναπλ. αντιπρόσωπος
41 ΖΕΝΑΚΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ 17 Αναπλ. αντιπρόσωπος
42 ΚΑΡΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 17 Αναπλ. αντιπρόσωπος
43 ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 17 Αναπλ. αντιπρόσωπος
44 ΞΥΝΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 17 Αναπλ. αντιπρόσωπος
45 ΤΣΑΓΚΡΗΣ ΝΙΚΟΣ 17 Αναπλ. αντιπρόσωπος
46 ΤΣΑΝΤΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 17 Αναπλ. αντιπρόσωπος
47 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 16 Αναπλ. αντιπρόσωπος
48 ΣΒΕΡΚΟΣ ΝΙΚΟΣ 16 Αναπλ. αντιπρόσωπος
49 ΔΕΣΥΛΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 15
50 ΚΟΥΤΖΟΥΡΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 15
51 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ 15
52 ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 15
53 ΤΣΙΓΚΑ ΤΖΟΥΛΥ 15
54 ΦΛΩΡΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 15
55 ΑΚΡΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 14
56 ΖΕΡΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 14
57 ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ 13
58 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 13
59 ΔΑΒΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ – ΒΥΡΩΝ 12
60 ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ ΜΑΓΔΑ 12
61 ΜΑΚΡΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 12
62 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 12
63 ΡΟΔΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 12
64 ΧΑΡΤΟΥΛΑΡΗ ΜΙΚΕΛΑ 12
65 ΚΑΤΣΟΡΙΔΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 11
66 ΣΕΡΒΕΤΑΣ ΝΙΚΟΣ 11
67 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΟΣ 11
68 ΔΑΜΟΦΛΗ ΒΕΡΑ 10
69 ΛΑΜΠΑΔΙΤΗ ΜΑΙΡΗ 10
70 ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 10
71 ΔΡΙΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 9
72 ΚΟΥΤΣΕΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 9
73 ΜΠΑΣΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9
74 ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 9
75 ΣΚΑΛΙΩΝΗ ΔΑΦΝΗ 9
76 ΤΣΙΜΙΤΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 9
77 ΧΑΤΖΗΤΣΑΚΟΣ ΝΑΣΟΣ 9
78 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 8
79 ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΗΣ 8
80 ΑΡΓΥΡΟΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 8
81 ΜΑΜΟΥΖΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 8
82 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΙΣΤΑ 8
83 ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 8
84 ΡΟΥΣΣΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ 8
85 ΤΣΟΛΑΚΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 8
86 ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗ ΓΙΟΥΛΗ 7
87 ΚΑΚΑΟΥΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 7
88 ΛΕΚΚΑ ΚΑΛΛΙΡΟΗ 7
89 ΧΑΛΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 7
90 ΚΑΖΑΝΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (ΚΑΤΕ) 6
91 ΚΟΝΤΑΞΗ ΜΑΡΙΑ 6
92 ΡΟΥΣΤΑΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 6
93 ΥΦΑΝΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 6
94 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 6
95 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5
96 ΛΑΜΠΡΙΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 5
97 ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 5
98 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4
99 ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΕΛΙΝΑ 4
100 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 4
101 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 4
102 ΣΑΡΑΤΣΗ ΤΙΤΙΚΑ 4
103 ΔΡΟΣΟΥ ΣΟΦΙΑ 3
104 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 3
105 ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 3
106 ΔΙΒΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 2
107 ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1
108 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1
* Στην ανωτέρω παράταξη, ισοψήφησαν δύο αντιπρόσωποι στην 20η θέση. Για το λόγο αυτό θα πραγματοποιηθεί κλήρωση ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής.
ΙΙΙ. Συνδυασμός «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ»
1 ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 155 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
2 ΓΥΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 89 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
3 ΒΛΑΧΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ (ΝΙΝΑ) 74 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
4 ΡΙΖΕΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΝΑ) 71 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
5 ΤΡΟΥΠΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 62 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
6 ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 48 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
7 ΔΑΦΝΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 31 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
8 ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 27 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
9 ΚΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 25 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
10 ΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 25 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
11 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 24 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
12 ΔΗΜΟΥΔΗ ΤΡΙΑΔΑ (ΤΟΥΛΑ) 24 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
13 ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 24 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
14 ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΦΩΤΗΣ 23 *
15 ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 23 *
16 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 21 Αναπλ. Αντιπρόσωπος
17 ΚΑΝΟΥΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20 Αναπλ. Αντιπρόσωπος
18 ΠΑΝΕΛΛΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 20 Αναπλ. Αντιπρόσωπος
19 ΣΕΦΤΕΛΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 18 Αναπλ. Αντιπρόσωπος
20 ΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 Αναπλ. Αντιπρόσωπος
21 ΖΟΡΜΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) 17 Αναπλ. Αντιπρόσωπος
22 ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 16 Αναπλ. Αντιπρόσωπος
23 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 16 Αναπλ. Αντιπρόσωπος
24 ΚΑΜΠΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) 15 Αναπλ. Αντιπρόσωπος
25 ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 15 Αναπλ. Αντιπρόσωπος
26 ΛΑΧΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 14 Αναπλ. Αντιπρόσωπος
27 ΠΑΝΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 14 Αναπλ. Αντιπρόσωπος
28 ΠΡΕΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 12 Αναπλ. Αντιπρόσωπος
29 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 12 Αναπλ. Αντιπρόσωπος
30 ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 11
31 ΔΡΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 11
32 ΚΑΛΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 11
33 ΣΑΛΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 11
34 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 10
35 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΒΕΝΗ) 10
36 ΓΚΟΜΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9
37 ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 8
38 ΔΡΙΒΑ ΕΡΙΦΥΛΗ (ΕΡΗ) 8
39 ΚΑΠΕΡΝΑΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 8
40 ΚΑΡΑΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ) 8
41 ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8
42 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 8
43 ΠΛΟΣΚΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 8
44 ΨΑ ΕΛΛΗ (ΕΛΙΝΑ) 8
45 ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7
46 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 7
47 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΤΖΙΝΑ) 6
48 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΡΟΥΛΑ) 6
49 ΝΤΡΑΛΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 6
50 ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 6
51 ΔΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5
52 ΚΑΡΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5
53 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΜΑΡΙΟΣ 5
54 ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) 5
55 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5
56 ΧΑΡΙΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 5
57 ΒΡΥΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 4
58 ΛΑΛΛΑ ΣΟΦΙΑ 4
59 ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 4
60 ΣΑΡΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4
61 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ) 3
62 ΠΑΠΑΖΑΧΟΥ ΖΩΗ 3
63 ΣΕΡΕΠΙΣΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1
* Στην ανωτέρω παράταξη, ισοψήφησαν δύο αντιπρόσωποι στην 14η θέση. Για το λόγο αυτό θα πραγματοποιηθεί κλήρωση ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής.
IV. Συνδυασμός «ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ»
1 ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 149 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
2 ΝΤΕΛΕΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 71 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
3 ΓΚΙΚΑ ΜΑΡΙΑ 70 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
4 ΜΠΕΤΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 45 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
5 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 27 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
6 ΔΙΑΝΑ ΑΝΝΑ 26 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
7 ΑΚΑΛΕΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 25 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
8 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΒΑΣΩ 25 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
9 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 24 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
10 ΒΡΑΔΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 18 *
11 ΔΟΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18 *
12 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 17 Αναπλ. αντιπρόσωπος
13 ΚΑΓΙΑΛΕΣ ΣΤΑΘΗΣ 16 Αναπλ. αντιπρόσωπος
14 ΚΟΧΛΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16 Αναπλ. αντιπρόσωπος
15 ΑΡΤΕΛΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 15 Αναπλ. αντιπρόσωπος
16 ΧΗΤΑΣ ΦΩΝΤΑΣ 15 Αναπλ. αντιπρόσωπος
17 ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ) 14 Αναπλ. αντιπρόσωπος
18 ΤΣΟΥΡΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 14 Αναπλ. αντιπρόσωπος
19 ΠΙΤΣΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 13 Αναπλ. αντιπρόσωπος
20 ΣΠΑΓΑΔΩΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) 13 Αναπλ. αντιπρόσωπος
21 ΚΑΒΑΛΑΡΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 12 Αναπλ. αντιπρόσωπος
22 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 12 Αναπλ. αντιπρόσωπος
23 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 12 Αναπλ. αντιπρόσωπος
24 ΑΡΚΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 11 Αναπλ. αντιπρόσωπος
25 ΚΟΥΣΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 11 Αναπλ. αντιπρόσωπος
26 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΕΒΑΣΤΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ) 11 Αναπλ. αντιπρόσωπος
27 ΠΟΛΥΖΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 10 Αναπλ. αντιπρόσωπος
28 ΔΑΒΑΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 9
29 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 9
30 ΚΟΚΚΟΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 9
31 ΜΗΧΙΩΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (ΜΑΚΗΣ) 9
32 ΠΑΝΩΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΤΙΝΑ) 9
33 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 8
34 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 8
35 ΚΟΜΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 8
36 ΑΣΣΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (ΑΡΗΣ) 7
37 ΛΟΥΜΠΡΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 7
38 ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 7
39 ΛΕΜΟΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΑΡΑ) 6
40 ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 5
41 ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 5
42 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 4
43 ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 4
44 ΜΑΡΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 4
45 ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 4
46 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΞΕΝΙΑ) 4
47 ΚΑΔΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 2
48 ΚΑΡΔΑΚΑΡΗ ΟΛΓΑ 1
49 ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1
* Στην ανωτέρω παράταξη, ισοψήφησαν δύο αντιπρόσωποι στην 10η θέση. Για το λόγο αυτό θα πραγματοποιηθεί κλήρωση ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής.
V. Συνδυασμός «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
1 ΡΑΜΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 75 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
2 ΖΑΓΓΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 71 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
3 ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ 64 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
4 ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
5 ΜΟΥΣΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 26 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
6 ΜΠΙΤΣΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 20 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
7 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 19 Αναπλ. αντιπρόσωπος
8 ΣΑΚΑΡΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 16 Αναπλ. αντιπρόσωπος
9 ΤΡΑΪΟΥ ΕΛΕΝΗ 16 Αναπλ. αντιπρόσωπος
10 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 15 Αναπλ. αντιπρόσωπος
11 ΠΗΓΑΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15 Αναπλ. αντιπρόσωπος
12 ΤΣΙΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 15 Αναπλ. αντιπρόσωπος
13 ΔΑΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 13 Αναπλ. αντιπρόσωπος
14 ΣΕΓΚΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ) 13 Αναπλ. αντιπρόσωπος
15 ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ) 12 Αναπλ. αντιπρόσωπος
16 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 12 Αναπλ. αντιπρόσωπος
17 ΜΥΡΙΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 12 Αναπλ. αντιπρόσωπος
18 ΜΠΟΛΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 10
19 ΓΟΥΤΣΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 8
20 ΚΑΡΡΕΡ ΑΡΗΣ – ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 8
21 ΣΕΛΑΛΜΑΖΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) 8
22 ΖΥΜΑΡΗ ΑΘΗΝΑ 7
23 ΘΕΡΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 7
24 ΚΑΛΛΙΓΕΡΗ ΜΑΡΙΝΑ 7
25 ΚΟΥΛΙΑ ΖΩΗ 7
26 ΛΕΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 7
27 ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 7
28 ΡΟΒΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 7
29 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 6
30 ΖΩΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 6
31 ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΠΑΝΤΙΑ 6
32 ΜΠΑΪΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6
33 ΝΙΕΡΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 6
34 ΤΣΟΥΡΜΠΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) 6
35 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 5
36 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 5
37 ΜΠΑΛΟΔΗΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4
38 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3
39 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ 3
40 ΜΟΣΧΟΒΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 3
41 ΚΑΣΙΜΗ ΕΡΑΤΩ 2
42 ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2
43 ΣΤΡΕΒΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ 2
VΙ. Συνδυασμός «ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ»
1 ΝΤΑΟΥΝΤΑΚΗ ΝΑΝΑ 69 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
2 ΝΑΚΟΣ ΦΩΤΗΣ 38 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
3 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 27 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
4 ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 13 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
5 ΒΑΣΙΛΑΔΙΩΤΗ ΒΑΣΩ 12 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
6 ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 11 Αναπλ. αντιπρόσωπος
7 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 11 Αναπλ. αντιπρόσωπος
8 ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΟΣ ΑΡΤΕΜΗΣ 11 Αναπλ. αντιπρόσωπος
9 ΝΙΑΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 10 Αναπλ. αντιπρόσωπος
10 ΣΟΥΛΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 10 Αναπλ. αντιπρόσωπος
11 ΣΤΑΝΩΤΑΣ – ΤΟΓΚΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 10 Αναπλ. αντιπρόσωπος
12 ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 9 Αναπλ. αντιπρόσωπος
13 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 8 Αναπλ. αντιπρόσωπος
14 ΒΕΛΟΝΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ 8 Αναπλ. αντιπρόσωπος
15 ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 8 Αναπλ. αντιπρόσωπος
16 ΚΑΛΛΙΔΩΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 8 Αναπλ. αντιπρόσωπος
17 ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8 Αναπλ. αντιπρόσωπος
18 ΜΟΣΙΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 8 Αναπλ. αντιπρόσωπος
19 ΚΟΛΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 7 Αναπλ. αντιπρόσωπος
20 ΣΟΥΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 7 Αναπλ. αντιπρόσωπος
21 ΣΧΙΝΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 7 Αναπλ. αντιπρόσωπος
22 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 6
23 ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΗΣ 6
24 ΚΟΣΙΝΑ ΑΛΕΞΙΑ 6
25 ΣΥΡΙΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6
26 ΧΟΪΔΑ ΣΤΕΛΛΑ 6
27 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5
28 ΚΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 5
29 ΚΟΛΟΜΒΑΤΣΟΣ ΑΡΗΣ 5
30 ΚΟΝΤΟΛΟΥΡΗ ΜΑΙΡΗ 5
31 ΚΩΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5
32 ΝΟΥΝΤΛ (ΚΑΛΦΑ) ΚΑΡΟΛΙΝΑ – ΧΡΙΣΤΙΝΑ 5
33 ΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 5
34 ΠΑΠΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 5
35 ΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 5
36 ΑΛΥΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ 4
37 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4
38 ΝΤΕΛΙΔΑΚΗ ΕΥΑ 4
39 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ 4
40 ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 4
41 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 3
42 ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΚΟΣ 3
43 ΞΕΝΙΚΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 3
44 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3
45 ΡΙΖΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 3
46 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2
47 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΝΤΑ 2
48 ΚΑΝΤΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) 2
49 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 2
50 ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2
51 ΠΑΡΑΠΟΝΙΑΡΗ ΜΑΙΡΗ 1
52 ΤΕΝΤΗ ΑΝΝΑ 1
53 ΓΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0
54 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 0
VI. «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (Financial Crimes, Αριστερό Ριζοσπαστικό ΜΜΕτωπο, Σπάρτακος, Ανένταχτοι)»
1 ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 63 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
2 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥΔΗ ΜΑΤΙΝΑ 42 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
3 ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΑΡΗΣ) 39 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
4 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 37 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
5 ΜΠΡΑΤΣΟΣ ΝΑΣΟΣ 32 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
6 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΤΑΣΟΣ 25 Αναπλ. αντιπρόσωπος
7 ΣΚΑΜΝΑΚΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 25 Αναπλ. αντιπρόσωπος
8 ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 23 Αναπλ. αντιπρόσωπος
9 ΤΖΗΜΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 18 Αναπλ. αντιπρόσωπος
10 ΕΛΑΦΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 16
11 ΒΑΛΤΖΗ ΜΕΛΙΝΑ 14
12 ΧΑΡΟΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 14
13 ΜΗΤΡΟΥ ΑΝΝΑ 13
14 ΣΑΡΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 11
15 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ 11
16 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΑΣΟΣ 10
17 ΤΣΩΛΗ ΜΑΡΙΑ 9
18 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ 8
19 ΜΟΣΧΟΝΑ ΛΗΔΑ 7
20 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 7
21 ΤΑΤΑΡΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΣ 6
VIII. Μεμονωμένος Υποψήφιος
1 ΠΡΟΥΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 12