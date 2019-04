Πρεμιέρα για το Animal Planet στον OTE TV

Το δημοφιλές κανάλι για τα ζώα, τη ζωή στη φύση και τα κατοικίδια, Animal Planet HD, μπορούν να απολαμβάνουν, για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε ποιότητα high definition, οι συνδρομητές του ΟΤΕ TV, που έχουν πρόσβαση στο πλέον ολοκληρωμένο μπουκέτο καναλιών με ντοκιμαντέρ και το μεγαλύτερο high definition περιεχόμενο.

«Είμαστε χαρούμενοι που προσθέτουμε το σπουδαίο κανάλι Animal Planet HD στην πλατφόρμα του OTE TV, συνεχίζοντας τον εμπλουτισμό του μπουκέτου και αυξάνοντας τις επιλογές των συνδρομητών μας με προγράμματα για όλη την οικογένεια σε υψηλή ευκρίνεια. Θα ακολουθήσουν κι άλλα κανάλια με ντοκιμαντέρ και περαιτέρω αναβάθμιση του περιεχομένου του OTE TV κατά τη διάρκεια της σεζόν», είπε σχετικά ο Αλέξανδρος Χριστογιάννης, Υποδιευθυντής Κινηματογραφικών και Θεματικών Καναλιών του OTE TV.

«Προσφέροντας το καλύτερο περιεχόμενο για τα ζώα, το Animal Planet HD είναι ο Νο 1 προορισμός για συγκινητικές και ψυχαγωγικές ιστορίες από τον κόσμο της φύσης, που προβάλλονται σε κορυφαία ποιότητα HD. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που παρουσιάζουμε αυτό το εξαιρετικό κανάλι στους συνδρομητές του ΟΤΕ TV», δήλωσε από πλευράς του ο James Gibbons, SVP & Country Manager, Emerging Business, Discovery Networks CEEMEA.

Το Animal Planet HD ταξιδεύει τους τηλεθεατές στον υπέροχο κόσμο των ζώων και της φύσης, μέσα από ποιοτικά προγράμματα και εκπομπές για όλη την οικογένεια. Ανάμεσα στις δημοφιλείς σειρές του καναλιού είναι το My Cat From Hell, όπου ο Τζάκσον Γκάλαξι εκπαιδεύει γάτες με προβλήματα συμπεριφοράς, το Too Cute με τα πιο χαριτωμένα κατοικίδια στον κόσμο, το Gator Boys, όπου οι Πολ Μπένταρ και Τζιμι Ράιφλ ρισκάρουν τη ζωή τους προκειμένου να σώσουν τους κατοίκους της Φλόριντα από τους αλιγάτορες που ανακαλύπτουν στον κήπο, την αποθήκη ή την πισίνα τους, το αγαπημένο Animal Cops για τη διάσωση κακοποιημένων ή εγκαταλειμμένων ζώων ή το συναρπαστικό Cute To Killer που παρακολουθεί την ‘ενηλικίωση’ τεσσάρων μικρών λιονταριών στα δάση της Ζιμπάμπουε.

Ο OTE TV προσφέρει περισσότερα από 80 ψηφιακά κανάλια, τα 22 σε ποιότητα HD, μέσα από τα οποία οι συνδρομητές του απολαμβάνουν πάνω από 50 live αθλητικές μεταδόσεις την εβδομάδα, περισσότερες από 500 πρεμιέρες και 2.000 ταινίες το χρόνο, ποιοτικά ντοκιμαντέρ, παιδικά προγράμματα και περιεχόμενο για όλη την οικογένεια, στις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς.