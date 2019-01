Πρεμιέρες σειρών και τον Δεκέμβριο σε FOX και FOX Life

Οι συνδρομητές της Nova θα απολαύσουν το Δεκέμβριο μέσα από τα κανάλια FOX και FOX Life 47 δημοφιλείς σειρές.

Ανάμεσα τους, οι νέες δραματικές σειρές «Crisis» και «How To Get Away With Murder», που θα προβάλλονται σε FOX και FOX Life, αντίστοιχα. Παράλληλα, στα δύο αγαπημένα θεματικά κανάλια της Nova, κάνουν πρεμιέρα ο δεύτερος κύκλος της σειράς «Marvel’s Agents Of S.H.I.E.L.D.» (FOX, από 16/12 και κάθε Τρίτη στις 21:30), καθώς επίσης και ο τέταρτος κύκλος της σειράς «Revenge» (FOX Life, από 15/12 και κάθε Δευτέρα στις 21:50).

Από 4/12 και κάθε Πέμπτη στις 21:50, το FOX Life παρουσιάζει τη νέα σειρά «How To Get Away With Murder». Πρόκειται για ένα δικηγορικό θρίλερ, που επικεντρώνεται σε μια ομάδα φιλόδοξων και πανέξυπνων φοιτητών νομικής και στη μυστηριώδη καθηγήτρια εγκληματολογίας και δικηγόρο, που υποδύεται η Viola Davis. Η σειρά «How To Get Away With Murder» έρχεται από την Shonda Rhimes, δημιουργό των μεγάλων επιτυχιών «Grey’s Anatomy» και «Scandal» και σε αυτή πρωταγωνιστούν επίσης, μεταξύ άλλων, οι Tom Verica και Billy Brown.

Στο έλεος ενός εκδικητικού εγκληματία θα βρεθούν οι πιο ισχυροί άνθρωποι της Αμερικής, σύμφωνα με το σενάριο της νέας σειράς «Crisis» του FOX, που αρχίζει με διπλό επεισόδιο back-to-back στις 26/12 και θα προβάλλεται κάθε Παρασκευή στις 21:30. Στη διάρκεια μιας σχολικής εκδρομής, παιδιά από την ελίτ της Ουάσιγκτον, συμπεριλαμβανομένου και του γιου του Αμερικανού Προέδρου, πέφτουν θύματα απαγωγής, γεγονός που θα πυροδοτήσει μια εθνικού επιπέδου κρίση. Πρωταγωνιστούν, μεταξύ άλλων, οι Gillian Anderson (The X-Files), Dermot Mulroney (August: Osage County) και Lance Gross (House of Payne).

Οι συνδρομητές της Nova έχουν τη δυνατότητα εγγραφής και αποθήκευσης των αγαπημένων τους σειρών.