Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Όλο το πρόγραμμα

Ο αγώνας του Ολυμπιακού κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης ξεχωρίζει από το σημερινό αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα.



08:00 Eurosport 2, ISU Grand Prix - NHK Trophy Γκαλά



09:45 Eurosport 1, Βορινό Σύνθετο: Παγκόσμιο κύπελλο HS 142, Ruka/Φινλανδία



11:00 Eurosport 2, GP3 2η κούρσα, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα



11:00 Eurosport 1, Σκι Αντοχής: Παγκόσμιο κύπελλο Γυναίκες 10χλμ Κλασσικό, Ruka



11:45 Eurosport 2, Αγωνιστικά Έλκηθρα: Παγκόσμιο κύπελλο 1η κούρσα ανδρών, Innsbruck/Αυστρία



12:15 Eurosport 1, Σκι Αντοχής: Παγκόσμιο κύπελλο Ανδρες 15χλμ Κλασσικό, Ruka



12:45 Eurosport 2, Αγωνιστικά Έλκηθρα: Παγκόσμιο κύπελλο 2η κούρσα ανδρών, Innsbruck/Αυστρία



13:00 OTE Sport 4 HD, Μπρίντιζι – Βαρέζε Serie A



13:00 OTE Sport 2 HD, Χετάφε – Βιγιαρεάλ La Liga



13:45 Eurosport 1, Βορινό Σύνθετο: Παγκόσμιο κύπελλο 10χλμ Gundersen ατομικό, Ruka



14:00 OTE Sport 6 HD, Σαραγόσα - Λαμποράλ Κούτσα Liga Endesa



14:00 OTE Sport 1 HD, Τότεναμ – Τσέλσι Premier League



14:30 OTE Sport 3 HD, Ζανκτ Πάουλι – Νυρεμβέργη Bundesliga 2



14:45 Eurosport 1, Δίαθλο: Παγκόσμιο κύπελλο Μικτή σκυταλοδρομία, Ostersund



15:00 Novasports 2, ΑΕΚ – Παναιτωλικός Super League



15:00 Eurosport 2, UK Championship 2η μέρα, York/Ηνωμένο Βασίλειο



15:00 ALPHA, Formula 1: GP Άμπου Ντάμπι



15:00 OTE Sport 5 HD, Formula 1: GP Άμπου Ντάμπι



15:30 Novasports 7, Τσβόλε – Άγιαξ Πρωτάθλημα Ολλανδίας



16:00 OTE Sport 6 HD, Κιέβο – Ουντινέζε Serie A



16:00 OTE Sport 8 HD, Τζένοα – Κάρπι Serie A



16:00 OTE Sport 7 HD, Φροζινόνε – Βερόνα Serie A



16:00 OTE Sport 4 HD, Ρόμα – Αταλάντα Serie A



16:05 OTE Sport 1 HD, Γουέστ Χαμ - Γουέστ Μπρομ Premier League



16:15 Eurosport 1, Δίαθλο: Παγκόσμιο κύπελλο Μικτή σκυταλοδρομία, Ostersund



16:30 OTE Sport 3 HD, Ντόρτμουντ – Στουτγάρδη Bundesliga



17:00 ΕΡΤ2,Άρης – Πανναξιακός Α1 γυναικών



17:00 Novasports 3, Καβάλα – Ολυμπιακός Basket League



17:00 OTE Sport 2 HD, Έιμπαρ - Ρεάλ Μαδρίτης La Liga



17:15 Novasports 2, Λεβαδειακός – Ξάνθη Super League



17:15 Novasports 4, Πλατανιάς – Βέροια Super League



17:45 Novasports 6, Αϊντχόφεν – Άλκμααρ Πρωτάθλημα Ολλανδίας



18:00 Novasports 7, ΠΑΟΚ – Κηφισιά Volley League



18:15 OTE Sport 7 HD, Νόριτς – Άρσεναλ Premier League



18:15 OTE Sport 1 HD, Λίβερπουλ – Σουόνσι Premier League



18:30 OTE Sport 3 HD, Μπάγερ Λεβερκούζεν – Σάλκε Bundesliga



18:45 Eurosport 1, Αλπικό Σκι: Παγκόσμιο Κύπελλο Τεχνική Κατάβαση γυναικών, Κούρσα 1



19:00 OTE Sport 5 HD, Παγκόσμιο πρωτάθλημα FIA Rallycross Αργεντινής



19:00 OTE Sport 8 HD, Έμπολι – Λάτσιο Serie A



19:15 OTE Sport 2 HD, Ράγιο Βαγιεκάνο - Αθλέτικ Μπιλμπάο La Liga



19:30 Novasports 1, Ολυμπιακός - Αστέρας Τρίπολης Super League



20:00 OTE Sport 6 HD, Μπιλμπάο - Ρεάλ Μαδρίτης Liga Endesa



20:00 FOX Sports, Atlanta Falcons - Minnesota Vikings NFL



20:00 Eurosport 1, Αλπικό Σκι: Παγκόσμιο Κύπελλο Super-G ανδρών, Lake Louise/Καναδάς



21:00 Eurosport 2, UK Championship 2η μέρα, York/Ηνωμένο Βασίλειο



21:30 OTE Sport 2 HD, Σεβίλλη – Βαλένθια La Liga



21:45 OTE Sport 1 HD, Παλέρμο – Γιουβέντους Serie A



21:45 Eurosport 1, Αλπικό Σκι: Παγκόσμιο Κύπελλο Τεχνική Κατάβαση γυναικών, Κούρσα 2



22:00 Novasports 2,Μαρσέιγ – Μονακό Ligue 1



22:30 OTE Sport 4 HD, Λος Άντζελες Κλίπερς - Μινεσότα Τίμπεργουλβς ΝΒΑ



23:30 FOX Sports, Seattle Seahawks - Pittsburgh Steelers NFL



00:00 Eurosport 1, MLS Play off - Ημιτελικός, 2ος αγώνας



01:00 OTE Sport 4 HD, Τορόντο Ράπτορς - Φίνιξ Σανς ΝΒΑ



02:30 Eurosport 1, MLS Play off - Ημιτελικός, 2ος αγώνας



03:30 FOX Sports, Denver Broncos - New England Patriots