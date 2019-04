Ιστορίες: Έξι χρόνια ΔΝΤ στην Ελλάδα - Οι σταθμοί παρουσίας του στο πρόγραμμα

Έξι χρόνια ελληνική κρίση και ΔΝΤ στις «Ιστορίες», με τον Αλέξη Παπαχελά, τη Σία Κοσιώνη και τον Παύλο Τσίμα την Τρίτη 12 Απριλίου στις 23.15 στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Έξι χρόνια ΔΝΤ στην Ελλάδα: Μια αποκαλυπτική έρευνα του Παύλου Τσίμα για τον ρόλο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην ελληνική κρίση.

Στην πιο δύσκολη και αμφίρροπη καμπή της διαπραγμάτευσης για την αξιολόγηση και με ανοιχτή τη σκληρή κόντρα ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και το ΔΝΤ, ο Παύλος Τσίμας μιλά με πρόσωπα – κλειδιά της εξαετούς κρίσης και καταγράφει τις άγνωστες πτυχές της εμπλοκής του Ταμείου στα ελληνικά Μνημόνια.

Ποιός ή ποιοί έφεραν το ΔΝΤ στην Ευρώπη και την Ελλάδα; Ποιοί ήταν οι καθοριστικοί σταθμοί της παρουσίας του στο ελληνικό πρόγραμμα; Το παρασκήνιο, τα λάθη, οι συγκρούσεις, οι κόντρες μεταξύ των δανειστών, ο μελλοντικός ρόλος του Ταμείου.

Μιλούν, και αποκαλύπτουν άγνωστες πτυχές από τα έξι χρόνια της ελληνικής κρίσης: Ο πρώην υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου, ο πρώην διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιώργος Προβόπουλος, ο πρώην εκπρόσωπος της Ελλάδας στο ΔΝΤ και νυν πρόεδρος του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών Παναγιώτης Ρουμελιώτης, η πρώην σύμβουλος του υπουργείου Οικονομικών Έλενα Παναρίτη, η οικονομολόγος και πρώην στέλεχος του ΔΝΤ Μιράντα Ξαφά, ο αμερικανός δημοσιογράφος, ερευνητής και συγγραφέας Paul Blustein (συγγραφές της έρευνας «The IMF, the eurozone and the forst rescue of Greece), ο οικονομολόγος και διευθυντής του Κέντρου Μελετών Ευρωπαϊκής Πολιτικής (CEPS) Daniel Gros και ο δημοσιογράφος της Wall Street Journal (υπεύθυνος για τα ευρωπαϊκά οικονομικά θέματα) Marcus Walker.