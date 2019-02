«X - Factor»: Όλα όσα έγιναν στο 3ο live (φωτό)

Ένα φαντασμαγορικό show απόλαυσαν την Παρασκευή το βράδυ οι τηλεθεατές στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, με την προβολή του τρίτου live του “The X Factor” και με την παρουσία του επιτυχημένου συγκροτήματος VEGAS. Ο κορυφαίος Έλληνας σταρ Σάκης Ρουβάς για ακόμα μία φορά κέρδισε τις εντυπώσεις με τη λάμψη του και το ταλέντο του, υποδεχόμενος στη σκηνή τους τέσσερις κριτές: Γιώργο Θεοφάνους, Πέγκυ Ζήνα, Τάμτα και Θοδωρή Μαραντίνη.

H Χριστιάνα Μπούνια από την ομάδα της Τάμτα και ο Αντώνης Φωκάς από την ομάδα του Γιώργου Θεοφάνους κλήθηκαν να τραγουδήσουν ένα ακόμη τραγούδι, που έκρινε την παραμονή τους στο show. Τελικά από την αναμέτρηση των δύο υποψηφίων οι τέσσερις κριτές έκριναν να παραμείνει στο σόου η Χριστιάνα Μπούνια.

Η Ευαγγελία Αραβανή κατά τη διάρκεια της βραδιάς βρισκόταν στο ειδικά διαμορφωμένο green room, όπου είχε δίπλα της όλους τους συμμετέχοντες. Παράλληλα μας ενημέρωνε και για τα όσα καταγράφονταν στα social media.

Εντυπωσιακά ήταν για μια ακόμη φορά τα σκηνοθετικά ευρήματα που συνόδευαν όλα τα μουσικά κομμάτια αλλά και τα χορευτικά υπό τις οδηγίες της χορογράφου των σταρ Chali Jennings. Το κλειστό γήπεδο του Γαλατσίου από νωρίς είχε γεμίσει ασφυκτικά με τον κόσμο για να εμψυχώσει τους διαγωνιζόμενους.

Την αρχή του τρίτου live έκανε η Χριστιάνα Μπούνια που ερμήνευσε το “My immortal”. Ακολούθησαν και οι υπόλοιποι 9 φιναλίστ με την εξής σειρά: ο Αλέξανδρος Πιτσάνης με το «Πούλα με», η Χριστίνα Ζαντή με το “I who have nothing”, o Ανδρέας Λέοντας με το «Θες», οι “Stereo Soul” με το “Blurred lines”, o Πιλάτος Κουνατίδης με το «Όπως παλιά», ο Αντώνης Φωκάς με το «Έξ’ αιτίας σου», η Τάνια Μπρεάζου με το “Crazy in love”, ο Ἰαν Στρατής με το“Billie jean” και η Νωαίνα με το “The show must go on”.

Κι αφού ολοκλήρωσαν τις εμφανίσεις τους όλοι οι διαγωνιζόμενοι, στη σκηνή ανέβηκαν οι VEGAS και η ατμόσφαιρα έγινε εκρηκτική! Τα τραγούδια τους ξεσήκωσαν όχι μόνο το κοινό που είχε σηκωθεί όρθιο αλλά και τους συμμετέχοντες που δεν σταμάτησαν λεπτό να τραγουδούν και να χορεύουν μαζί τους.

Το επόμενο ραντεβού, όπου εννέα πια συμμετέχοντες παίρνουν θέση για το τέταρτο live του “The XFactor”, την Παρασκευή 10 Ιουνίου στις 21.15 στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.