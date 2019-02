«X - Faxtor»: Όλα όσα θα γίνουν στο 7ο live

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει! Έξι διαγωνιζόμενοι έχουν απομείνει στο “The X Factor” το μεγαλύτερο μουσικό show παγκοσμίως, που προβάλλεται από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ και η αγωνία για το ποιος θα κατακτήσει την πρωτιά έχει φτάσει στο κατακόρυφο.

Οι φιναλίστ παίρνουν τα μικρόφωνα το βράδυ της Παρασκευής για ένα ακόμη live και ο κορυφαίος Έλληνας σταρ Σάκης Ρουβάς θα δώσει το σύνθημα «Είστε έτοιμοι;» με τον δικό του μοναδικό τρόπο, ξεκινώντας το σόου. Για το έβδομο live οι τέσσερις κριτές Γιώργος Θεοφάνους, Πέγκυ Ζήνα, Τάμτα και Θοδωρής Μαραντίνης δούλεψαν εντατικά τρεις ημέρες με τις ομάδες τους. Οι έξι διαγωνιζόμενοι έχουν βάλει πλέον τον πήχη αρκετά ψηλά, όλα κρίνονται στις λεπτομέρειες και περιθώρια για λάθη δεν υπάρχουν.

Στο έβδομο live όμως θα υπάρχει και μια μεγάλη έκπληξη τόσο για τους τηλεθεατές του ΣΚΑΪ όσο και για το κοινό που θα βρίσκεται στο κλειστό γήπεδο του Γαλατσίου. Οι Onirama θ’ ανεβούν στη σκηνή του “The X Factor” και θα ερμηνεύσουν τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, με τον frontman Θοδωρή Μαραντίνη να ξεσηκώνει τον κόσμο. Δεύτερη έκπληξη της βραδιάς η Malou, το κορίτσι που γνωρίσαμε μέσα από talent show και κατάφερε να ξεχωρίσει και να «σαρώσει» το διαδίκτυο.

Όσο ο αριθμός των φιναλίστ μικραίνει τόσο οι απαιτήσεις των κριτών μεγαλώνουν αφού περιμένουν από τους διαγωνιζόμενους να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό ώστε να παραμείνει στο σόου ο καλύτερος. Από την ομάδα του Γιώργου Θεοφάνους και της Πέγκυς Ζήνα έχουν απομείνει από δύο διαγωνιζόμενοι, από την ομάδα της Τάμτα μία διαγωνιζόμενη κι από την ομάδα του Θοδωρή Μαραντίνη ένα γκρουπ. Αν και το χρονικό περιθώριο που είχαν οι διαγωνιζόμενοι για το αποψινό live προκειμένου να προετοιμαστούν ήταν πολύ μικρό, παρ΄όλα αυτά οι έξι φιναλίστ δούλεψαν πυρετωδώς με τους μέντορές τους και τους καθηγητές φωνητικής ώστε να είναι έτοιμοι για τη μεγάλη βραδιά. Και στο αποψινό live οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να ερμηνεύσουν δύο τραγούδια. Τα χορευτικά που θα συνοδεύουν όλα τα μουσικά κομμάτια είναι υπό τις οδηγίες της χορογράφου των σταρ Chali Jennings, η οποία συμμετέχει στα περισσότερα.

Αναλυτικά τα τραγούδια που θα ακουστούν στο έβδομο live είναι:

Οι Stereo Soul θα ερμηνεύσουν: «Δεν είσαι εδώ» mash up με “I don’ t wanna miss a thing”, “Move like Jagger”, η Νωαίνα θα ερμηνεύσει: “Blue jeans”, «Ματώνω», ο Ίαν Στρατής θα ερμηνεύσει: “Roxanne”, “Rolling in the deep”, η Τάνια Μπρεάζου θα ερμηνεύσει: “Euphoria” , «Εγώ μιλάω για δύναμη», ο Ανδρέας Λέοντας θα ερμηνεύσει: «Η μόνη επιλογή» mash up με «Φεγγάρια χάρτινα», «Ανήκω», ο Αλέξανδρος Πιτσάνης θα ερμηνεύσει: “Hotel California”, «Που ‘ναι τα χρόνια».

Στο ειδικά διαμορφωμένο green room, η λαμπερή Ευαγγελία Αραβανή, κατά τη διάρκεια του show θα έχει δίπλα της όλους τους συμμετέχοντες, ενώ παράλληλα θα μας ενημερώνει για όλα όσα καταγράφονται στα social media.

Οι τηλεφωνικές γραμμές θ’ ανοίξουν μόλις ξεκινήσει την ερμηνεία του ο πρώτος διαγωνιζόμενος και θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι να ολοκληρώσουν τις εμφανίσεις τους και οι έξι συμμετέχοντες. Στο τέλος της βραδιάς οι τέσσερις ομάδες θα ανεβούν στη σκηνή μαζί με τον μέντορά τους για να ακούσουν τις προτιμήσεις του κοινού. Ο Σάκης Ρουβάς θα ανακοινώσει τους δύο διαγωνιζόμενους με τις λιγότερες ψήφους, οι οποίοι θα κληθούν να ερμηνεύσουν ακόμη ένα τραγούδι.

Τον τελικό λόγο θα τον έχει η κριτική επιτροπή η οποία θα κρίνει και θα αποφασίσει ποιος από τους δύο θα αποχωρίσει από το “The X Factor”.

Eξι πια συμμετέχοντες παίρνουν θέση για το έβδομο live του “The X Factor”, την Παρασκευή 24 Ιουνίου στις 21.15 στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, σε full High Definition.

Είστε έτοιμοι;

