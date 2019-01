«X - Factor»: Όλα όσα έγιναν στο 8ο live

Ένα show με πολλή λάμψη, εκπλήξεις κι ακόμη περισσότερη αγωνία, με καλεσμένους που απογείωσαν το κέφι και ανατροπές μέχρι την τελευταία στιγμή απόλαυσαν την Τρίτη το βράδυ οι τηλεθεατές του ΣΚΑΪ με την προβολή του 8ου live του “The X Factor”, του μεγαλύτερου μουσικού show παγκοσμίως. Ο κορυφαίος Έλληνας σταρ Σάκης Ρουβάς για ακόμα μία φορά κέρδισε τις εντυπώσεις με τη λάμψη του και το ταλέντο του. Το κοινό στο κλειστό γήπεδο του Γαλατσίου έζησε για ένα ακόμη βράδυ στους ρυθμούς ενός ξέφρενου πάρτι και με την παρουσία της Imany και του Κωνσταντίνου Αργυρού.

Highlight της βραδιάς η έκπληξη που επεφύλασσαν τόσο οι κριτές με τους διαγωνιζομένους, όσο και τα μέλη της παραγωγής του X-Factor που συγχάρηκαν on air τον Σάκη για τα βραβεία που του απονεμήθηκαν λίγο νωρίτερα στα VMA 2016. Ο Σάκης, αποτελεί τον πιο πολυβραβευμένο Έλληνα τραγουδιστή εμπλουτίζοντας τη συλλογή του κι αυξάνοντας τον αριθμό των MAD βραβείων σε Ελλάδα και Κύπρο ξεπερνώντας τα 25 καταρρίπτοντας κάθε ρεκόρ και όλοι είναι περήφανοι που αποτελεί τον παρουσιαστή του The X-Factor! Ο κορυφαίος Έλληνας σταρ κατέκτησε για ακόμα μία χρονιά το βραβείο του ‘Τραγουδιστή της Χρονιάς’ (Best Male Modern) καθώς και το βραβείο για το ‘Best Pop Video’ με την επιτυχία του «Φίλα Με».

Οι φιναλίστ ερμηνεύουν πλέον δύο τραγούδια σε κάθε live και οι απαιτήσεις των κριτών είναι μεγάλες, όσο πλησιάζει η βραδιά του τελικού. Έτσι οι τέσσερις κριτές: Γιώργος Θεοφάνους, Πέγκυ Ζήνα, Τάμτα και Θοδωρής Μαραντίνης, σε μόλις τρεις μέρες δούλεψαν εντατικά με τις ομάδες τους προκειμένου να είναι έτοιμοι για τη μεγάλη βραδιά του live και να καταφέρουν να δώσουν το καλύτερο αποτέλεσμα οι διαγωνιζόμενοί τους. Από την «μονομαχία» των πέντε, οι δύο βρέθηκαν προτεινόμενοι προς αποχώρηση.

Ο Ανδρέας Λέοντας από την ομάδα του Γιώργου Θεοφάνους και η Νωαίνα από την ομάδα της Πέγκυς Ζήνα κλήθηκαν να τραγουδήσουν ένα ακόμη τραγούδι, που έκρινε την παραμονή τους στο show. Τελικά από την αναμέτρηση των δύο υποψηφίων οι τέσσερις κριτές έκριναν να αποχωρήσει από το σόου η Νωαίνα.

Η Ευαγγελία Αραβανή κατά τη διάρκεια της βραδιάς βρισκόταν στο ειδικά διαμορφωμένο green room, όπου είχε δίπλα της όλους τους συμμετέχοντες. Παράλληλα μας ενημέρωνε και για τα όσα καταγράφονταν στα social media. Τα σκηνικά ήταν εντυπωσιακά για μια ακόμη φορά, όπως και τα χορευτικά που συνόδευαν όλα τα μουσικά κομμάτια υπό τις οδηγίες της χορογράφου των σταρ Chali Jennings. Το κλειστό γήπεδο του Γαλατσίου από νωρίς είχε γεμίσει ασφυκτικά με τον κόσμο που ήρθε να δει από κοντά τους διαγωνιζόμενους.

Οι τηλεφωνικές γραμμές άνοιξαν και παρέμειναν ανοιχτές μέχρι να ολοκληρώσουν τις εμφανίσεις τους και οι 5 διαγωνιζόμενοι. Αναλυτικά τα τραγούδια που ερμήνευσαν οι φιναλίστ είναι τα εξής: Ο Ανδρέας Λέοντας τα: «Τέρμα», «Μόνο αν θες εμένα», οι Stereo Soul τα: ”Listen”, “Freedom”, ο Ίαν Στρατής τα: ”When I was your man”, “Lost on you” & “Cant stop”, η Νωαίνα τα: “Bad things”, «Πόσο λυπάμαι» και η Τάνια Μπρεάζου τα: “Fighter”, «Ο άγγελός μου».

Η Imany και ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανέβηκαν στη σκηνή και έφτασαν το κέφι στο κατακόρυφο, αφού με τις επιτυχίες τους ξεσήκωσαν το κοινό που χόρευε και τραγουδούσε μαζί τους.

Στο τέλος της βραδιάς οι τέσσερις ομάδες ανέβηκαν στη σκηνή μαζί με τον μέντορά τους για ν’ ακούσουν τις προτιμήσεις του κοινού. Ο μοναδικός Σάκης Ρουβάς ανακοίνωσε τους δύο διαγωνιζόμενους με τις λιγότερες ψήφους, και μετά την τραγουδιστική αναμέτρηση των δύο, η κριτική επιτροπή έκρινε ποιος θα αποχωρήσει στο όγδοο live του “The X Factor”.

Το επόμενο ραντεβού, όπου τέσσερις πια συμμετέχοντες παίρνουν θέση για το ένατο live του “The X Factor”, τον ημιτελικό, την Παρασκευή 1 Ιουλίου στις 21.15 στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.