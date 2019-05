Τα «Super Music Awards 2016», Πέμπτη στις 23.30, στον ΣΚΑΪ

Την τελετή απονομής των «Super Music Awards 2016», τη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής που πραγματοποιήθηκε ποτέ στην Κύπρο, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι τηλεθεατές αύριο το βράδυ στον ΣΚΑΪ.

Παρουσιαστής της βραδιάς, στην οποία έδωσαν το «παρών» 7000 θεατές και δημοφιλείς προσωπικότητες, ο front man των Οnirama Θοδωρής Μαραντίνης.

Οι Άννα Βίσση, Πάνος Κιάμος, Γιώργος Θεοφάνους, Κωνσταντίνος Αργυρός, Minus One, Demy, Doody, Γιώργος Παπαδόπουλος, Ανδρέας Λέοντας (φετινός νικητής του THE XFACTOR GR), Ελένη Φουρέιρα, Οnirama, Ιαν Στρατής, Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, Στέλιος Λεγάκης, Κώστας Μαρτάκης, Οtherview, Boys and Noise είναι μόνο μερικοί από τους αγαπημένους καλλιτέχνες που κατέκλυσαν τη σκηνή.

Super Music Awards 2016 στις 23:30 την Πέμπτη στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.