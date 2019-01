Σε Mr. Robot & Orphan Black τα βραβεία ερμηνείας στα φετινά Emmy

28 βραβεία Emmy στις σειρές του ΟΤΕ TV

28 διακρίσεις απέσπασαν στα φετινά Primetime Emmy Awards οι σειρές που προβάλλονται στον OTE TV. Από τις εκπλήξεις της βραδιάς ήταν η βράβευση του Ράμι Μάλεκ με το Emmy Α’ Ανδρικού ρόλου σε δραματική σειρά για τον ρόλο του ως εκκεντρικού χάκερ στο Mr. Robot, όπως και αυτή της Τατιάνα Μασλάνι στην κατηγορία Α’ Γυναικείου ρόλου σε δραματική σειρά για την ερμηνεία της στο Orphan Black.

Η Μάγκι Σμιθ βραβεύτηκε για τρίτη φορά στην κατηγορία Β’ Γυναικείου ρόλου σε δραματική σειρά για την ερμηνεία της στο πολυβραβευμένο Downton Abbey, ενώ η νέα τηλεοπτική σειρά του ΟΤΕ TV, το μιούζικαλ Grease Live!, που κάνει πρεμιέρα στο ΟΤΕ CINEMA 2HD την Παρασκευή 14/10 στις 22.00, βραβεύτηκε για τη σκηνοθεσία των Τόμας Κάιλ και Άλεξ Ρατζίνσκι, μαζί με άλλα 4 Emmy.

Επίσης, το νέο επεισόδιο των Μαρκ Γκάτις και Στίβεν Μόφατ, Sherlock "The Abominable Bride", με τους Μπένεντικτ Κάμπερμπατς και Μάρτιν Φρίμαν, πήρε το Emmy καλύτερης τηλεταινίας.

Στην κατηγορία των talk show, το καυστικό Last Week Tonight με τον Τζον Όλιβερ πήρε 3 Emmy (καλύτερο Talk Show, καλύτερο σενάριο κ.ά), ενώ ο 2ος κύκλος της σειράς Fargo απέσπασε τα βραβεία καλύτερης φωτογραφίας και ‘ηχου για τα επεισόδια "Waiting for Dutch" και "The Castle"αντίστοιχα, στην κατηγορία μίνι σειρά.

9 βραβεία Emmy απέσπασε συνολικά η σειρά American Crime Story, μεταξύ των οποίων Α’ Γυναικείου ρόλου σε μίνι σειρά/τηλεταινία (Σάρα Πόλσον), καλύτερης μίνι σειράς και καλύτερου σεναρίου, και άλλα 2 το American Horror Story: Hotel. Και οι δύο σειρές προβλήθηκαν στο κανάλι FOX, στον OTE TV.