Χ Factor: Τι θα δούμε στο 3ο live - Γκεστ σταρ ο Μπο!

Πιο φαντασμαγορικό από ποτέ έρχεται το τρίτο live του μεγαλύτερου μουσικού show παγκοσμίως, του “The X Factor 2”, την Πέμπτη 15 Ιουνίου στις 21.00 στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Οι διαγωνιζόμενοι είναι έτοιμοι να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό πάνω στη σκηνή προκειμένου να παραμείνουν στο show και να διεκδικήσουν το έπαθλο: ένα «χρυσό» δισκογραφικό συμβόλαιο.

Ο κορυφαίος Έλληνας σταρ Σάκης Ρουβάς με το δικό του μοναδικό τρόπο θα υποδεχτεί στη σκηνή τους συμμετέχοντες του show, ενώ ο ρόλος των τεσσάρων κριτών δυσκολεύει. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, η Τάμτα, ο Γιώργος Παπαδόπουλος και ο Μπάμπης Στόκας, θα κληθούν να αποφασίσουν για την παραμονή ή αποχώρηση ενός διαγωνιζόμενου. Όλη την εβδομάδα δουλεύουν πυρετωδώς με τις ομάδες τους προκειμένου οι υποψήφιοι μουσικοί αστέρες να είναι έτοιμοι για τη μεγάλη βραδιά. Τα χορευτικά που θα συνοδεύουν όλα τα μουσικά κομμάτια είναι υπό τις οδηγίες της χορογράφου των σταρ Chali Jennings.

Γκεστ σταρ της βραδιάς ο Μπο, που αποχώρησε πρόσφατα από το Survivor και θα ερμηνεύσει το καινούριο του τραγούδι «Μόνο εσύ» καθώς κι άλλες επιτυχίες του. Έκπληξη της βραδιάς η Jenn Morell μια Δομινικανή τραγουδίστρια που με το τραγούδι της “Ponteme” αλλά και την αισθησιακή εμφάνισή της, η ατμόσφαιρα στο κλειστό γήπεδο του Γαλατσίου θα γίνει εκρηκτική.

Αναλυτικά τα τραγούδια που θα ακουστούν από τους 12 φιναλίστ στο δεύτερο live είναι:

Από την ομάδα του Γιώργου Μαζωνάκη:

Βασίλης Πορφυράκης με «Να της πεις» (Κωνσταντίνος Αργυρός), Μαριάννα Γεωργιάδου με “Chained to the rhythm” (Katy Perry), Παναγιώτης Κουφογιάννης με “Kwabs” (Walk).

Από την ομάδα της Τάμτα:

Σάββας Σαββίδης με “The blower’ s daughter” (Damien Rice), Κωνσταντίνος Νότας με “Can’t stop the feeling” (Justin Timberlake), Αλέξανδρος Σαγκούρης με «Αν είσαι ένα αστέρι» (Νίκος Βέρτης).

Από την ομάδα του Γιώργου Παπαδόπουλου:

Σούλα Ευαγγέλου με «Θυμός» (Πάολα), Θάλεια Τσιατίνη με “Bang bang” (Monophonics)

Και από την ομάδα του Μπάμπη Στόκα:

Dee Vibes με “Love the way you lie” (Eminem, Rihanna), Coda Project με “Μέτρησα» (Ελευθερία Αρβανιτάκη)

Στο ειδικά διαμορφωμένο green room, η λαμπερή Ευαγγελία Αραβανή, κατά τη διάρκεια του show θα έχει δίπλα της όλους τους συμμετέχοντες, ενώ παράλληλα θα ενημερώνει για όλα όσα καταγράφονται στα social media.

Δυναμικό παρών στο κλειστό γήπεδο του Γαλατσίου δίνει το κοινό που ενθαρρύνει όλους όσοι ανεβαίνουν στη σκηνή να ερμηνεύσουν τα τραγούδια τους.

Οι τηλεφωνικές γραμμές θ’ ανοίξουν μόλις ξεκινήσει την ερμηνεία του ο πρώτος διαγωνιζόμενος και θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι να ολοκληρώσουν τις εμφανίσεις τους και οι 10 συμμετέχοντες. Στο τέλος της βραδιάς οι τέσσερις ομάδες θα ανεβούν στη σκηνή μαζί με τον μέντορά τους και στο τρίτο live θα αποχωρήσει ένας διαγωνιζόμενος. Ο Σάκης Ρουβάς με βάση την ψηφοφορία του κοινού θα ανακοινώσει τους οκτώ διαγωνιζόμενους με τις περισσότερες ψήφους που συνεχίζουν στο τέταρτο live. Οι δύο που απομένουν τραγουδούν από ένα κομμάτι δικής τους επιλογής και οι κριτές αποφασίζουν ποιος τελικά φεύγει.

Δέκα διαγωνιζόμενοι παίρνουν θέση για το τρίτο live του “The X Factor”, την Πέμπτη 15 Ιουνίου στις 21.00 στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

