Ο ΣΚΑΪ παρουσίασε το νέο τηλεοπτικό του πρόγραμμα για το 2017-18

Σε μια λαμπερή εκδήλωση στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και με την παρουσία του Τύπου, ο ΣΚΑΙ παρουσίασε το απόγευμα της Δευτέρας το νέο και ανανεωμένο του πρόγραμμα για την σεζόν 2017-18.

Σε δήλωση της η διευθύνουσα σύμβουλος του σταθμού, Εύη Κουτσαφτάκη τόνισε ότι στόχος του σταθμού είναι να πρωταγωνιστήσει σε όλες τις πλατφόρμες του μιντιακού στίβου, στηριζόμενος στις κεντρικές στρατηγικές ανάπτυξης και σε μια υγιή οικονομική βάση.

Για ακόμη μια χρονιά η ενημέρωση στον ΣΚΑΪ διατηρεί τη σημαντική θέση στο πρόγραμμά του. Ταυτόχρονα ενισχύει την ψυχαγωγία με διεθνώς επιτυχημένα φορμάτ, αλλά και με πρωτότυπες ελληνικές παραγωγές.

Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ενισχύεται με περισσότερη έρευνα με την εκπομπή «ΣΚΑΪ ΘΕΜΑ».

Αναλυτικά:

«Πρώτη γραμμή» με τον Δημήτρη Οικονόμου και την Μαρία Αναστασοπούλου,

«Τώρα» με την Άννα Μπουσδούκου.

«Αταίριαστοι» με τον Γιάννη Ντσούνο και τον Χρήστο Kούτρα.

Στις 2.00 το μεσημέρι καθημερινά το πρώτο δελτίο της ημέρας με την Εύα Αντωνοπούλου, και το Σαββατοκύριακο εναλλάξ με την Βίκυ Παύλου, Λουίζα Κροντήρη και την Μαριλένα Γεραντώνη στις 21.00 το κεντρικό δελτίο με τη Σία Κοσιώνη καθημερινά και Σάββατο- Κυριακή με τον Μάρκο Δεϊμέζη εναλλάξ με την Νίκη Λυμπεράκη.

Οι «Ιστορίες» με τον Αλέξη Παπαχελά, Σία Κοσιώνη, ΠαύλοΤσίμα και τον Τάσο Τέλλογλου.

Tο « ΣΚΑΙ ΘΕΜΑ» με μεγάλες έρευνες

Tο Σαββατοκύριακο προβάλλονται το «Καλημέρα» με τον Γιώργο Αυτιά, κάθε Σάββατο το «Σαββατοκύριακο με δράση» με τον Σπύρο Μάλλη, και το «Eco news» με την Κατερίνα Χριστοφιλίδου.

Και την Κυριακή το «Ακραίως» με τον Τάκη Χατζή, το «Ready Business: Tα Νέα των μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» με τον Νίκο Υποφάντη, «7ημέρες Κόσμος» και το «7 ημέρες Επιστήμη» με τον Νίκο Ανδρίτσο, το «7 ημέρες Ελλάδα» με την Βίκυ Παύλου.

Και οι αθλητικές εκπομπές : «Δίκη στον ΣΚΑΪ» με τον Κυριάκο Θωμαϊδη πιστό στο ραντεβού της Δευτέρας και κάθε Σάββατο και Κυριακή προβάλλεται το «GOAL ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ» και τον Μανόλη Σφακάκη.

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Αναλυτικά οι ψυχαγωγικές εκπομπές :

• «Survivor»: Το μοναδικό, γνήσιο, αυθεντικό reality επιβίωσης επιστρέφει στον ΣΚΑΙ και φέτος το χειμώνα για να συναρπάσει σε ένα σκηνικό ονειρικό. Οι δύο ομάδες τώρα ξέρουν...

• «The Voice of Greece» το κορυφαίο μουσικό σόου έρχεται με το νέο κύκλο, έτοιμο να ανακαλύψει την φωνή της Ελλάδος.«The Voice of Greece» το απόλυτο μουσικό show, με παρουσιαστή τον Γιώργο Καπουτζίδη και coaches τους σπουδαίους καλλιτέχνες: Κωστή Μαραβέγια, Πάνο Μουζουράκη, Έλενα Παπαρίζου και Σάκη Ρουβά. Στο backstage η Λάουρα Νάργες.

• «Ελλάδα έχεις ταλέντο», το πρόγραμμα που έχει αποσπάσει τα μεγαλύτερα βραβεία ακόμα και το WORLD RECORD GUINNESS και που μέχρι τώρα το έχουν παρακολουθήσει πάνω από 500 εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο. Η εξαιρετική επιτροπή με τους : Γιώργο Καπουτζίδη , Μαρία Μπακοδήμου και Σάκη Τανιμανίδη μαζί με τον πολυτάλαντο παρουσιαστή Γιώργο Λιανό αναζητούν το μεγαλύτερο ταλέντο .

• «MY STYLE ROCKS» Ένα διαφορετικό σόου μόδας με 14 κορίτσια να διεκδικούν το πιο ξεχωριστό στυλ… Παρουσιάστρια η λαμπερή Ευαγγελία Αραβανή. Κριτική επιτροπή ο σχεδιαστής μόδας Στέλιος Κουδουνάρης, η fashion and style expert Αλεξάνδρα Κατσαϊτη και ο φωτογράφος μόδας Χάρης Χριστόπουλος.

• «ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ» Ο Σπύρος Παπαδόπουλος ήρθε στον ΣΚΑΙ για να γεμίσει τα Σαββατόβραδα μας με μουσική KAI αγαπημένες ελληνικές μελωδίες.

• «ΕΔΩ» Η νέα εκπομπή με την Ντορέττα Παπαδημητρίου που έχοντας στην παρέα της τον Δημήτρη Μηλιόγλου και τον Κωνσταντίνο Βασάλο θα γεμίσουν τα μεσημέρια μας με λαμπερά πρόσωπα, συνεντεύξεις, καλλιτεχνικά νέα, life style αλλά και παιχνίδια.

• «ΡΟΝΤΕΟ» Η γνωστή πια παρέα : Βαγγέλης Περρής , Αθηναϊς Νέγκα και Άννα Μαρία Βελλή ψάχνει και βρίσκουν τα… highlights της Ελληνικής τηλεόρασης !

•«KITCHEN LAB» : Μέσα σε ένα πρωτότυπο και διαδραστικό concept, ο αγαπημένος μας chef Άκης Πετρετζίκης έρχεται στον ΣΚΑΙ . Στην ολοκαίνουργια κουζίνα του, με ανανεωμένη και χαλαρή διάθεση θα παρουσιάζει τις γευστικές συνταγές του κάθε Σαββατοκύριακο.

•«ΓΛΥΚΕΣ ΑΛΧΗΜΕΙΕΣ» : Ο μετρ της ζαχαροπλαστικής Στέλιος Παρλιάρος , θα συνεχίσει να φέρνει στις οθόνες μας όλες τις νέες γλυκές προτάσεις του.

• «DOT» Συνεντεύξεις, προτάσεις, lifestyle. Όσα συμβαίνουν στην πόλη, οι αγαπημένοι καλλιτέχνες, έρχονται από την πιο ζεστή παρέα. Την επιμέλεια της εκπομπής έχει η Νάνσυ Ζαμπέτογλου.

• «Happy Traveller» ο Ευτύχης Μπλέτσας συνεχίζει να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και μοιράζεται μαζί μας εικόνες και εμπειρίες από τα μέρη που όλοι θα θέλαμε να επισκεφθούμε.

ΞΕΝΕΣ ΣΕΙΡΕΣ :

Νέοι τίτλοι ξένων σειρών με δράση, χιούμορ, δράμα αλλά και σειρές εποχής. Ξεχωρίζουν: «REIGN», ««BIRDSOΝG», «STARTER WIFE», «SEVEN TIMES OF AMBIGUITY», «EXTANT».

Ήδη αγαπημένες ξένες σειρές είναι εδώ και επιστρέφουν με ολοκαίνουργιους κύκλους. Δείτε στο νέο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ : «CSI LAS VEGAS» season 15, «CSI CYBER» season 2, «ELEMENTARY» season 4, «NCIS: NEW ORLEANS» season 2, «CRIMINAL MINDS» season 9.

ΞΕΝΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

Στη «MOVIE TIME» σε πρώτη τηλεοπτική προβολή οι ξένες και ελληνικές ταινίες που καλύπτουν όλα τα γούστα αφού είναι γεμάτες: δράση, χιούμορ, ιστορία, επιστημονική φαντασία και δράμα: «The Book Thief», «Bridge of Spies», «A Good Day to Die Hard», « The Raven», «Taken 2» & «Taken 3», «Knock knock», «Independence Day», «Rise of the Planet of the Apes», «Dawn of the planet of the Apes” «Blue Jasmine», «The Giver».

Και οι ελληνικές : «Ξενία» και «Ουζερί Τσιτσάνης».

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Συνεχίζοντας την παράδοση συνεργασίας με την Anemon productions στο χώρο του ντοκιμαντέρ, ο ΣΚΑΪ παρουσιάζει μία νέα παραγωγή ντοκιμαντέρ με συμπαραγωγούς την HBO Europe και την YLE με τίτλο : «ULTRA: THE REAL MARATHON» , που αφορά σε αθλητές του Υπερμαραθωνίου «Σπάρταθλον». Ωστόσο, τα ντοκιμαντέρ δεν σταματούν εδώ:

• REQUIEM FOR THE AMERICAN DREAM : Συνέντευξη με τον κορυφαίο διανοούμενο Noma Chomsky.

• DEEPSEA CHALLENGE: To υποβρύχιο ταξίδι του σκηνοθέτη James Cameron στο βαθύτερο σημείο του ωκεανού.

• STEVE JOBS: THE MAN IN THE MACHINE: H ζωή και το έργο του Steve Jobs

• A THIRSTY WORLD: Ντοκιμαντέρ για το παγκόσμιο πρόβλημα της λειψυδρίας, από τον Yann Arthus-Bertand, δημιουργό του Homme.

• BEFORE THE FLOOD : To ντοκιμαντέρ του Λεονάρντο Ντι Κάπριο για την κλιματική αλλαγή.

• BOTCHED

• THE GREEKS

• KILLING JESUS

• MEGAFACTORIES & SUPERCAR MEGABUILD

• BANGED UP ABROADLIMITLESS», «BILLIONS», «BARRACUDA»,