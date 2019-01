Να τα πούμε; «Alpha: Ζεις μαζί του» και… τα Χριστούγεννα.

Ο Alpha βάζει τα γιορτινά του και φέρνει το πνεύμα των εορτών στις οθόνες μας.

Χριστούγεννα στον Alpha σημαίνουν μαγεία, χαρά. Σημαίνουν αγαπημένες σειρές και εκπομπές: «Μην αρχίζεις τη Μουρμούρα» με πολύ χιούμορ, εορταστικό «Bake Οff Greece» πασπαλισμένο με ζάχαρη άχνη και «Deal» με αγαπημένα πρόσωπα του Alpha σε απρόβλεπτο ρόλο.

Χριστούγεννα στον Alpha σημαίνουν και ταινίες της Disney που μας ταξιδεύουν σε άλλους γαλαξίες, αλλά και στην αθωότητα. Ταινίες για όλη την οικογένεια, για παιδιά αλλά και για μεγαλύτερους που κρατούν τη φλόγα του παιδιού αναμμένη μέσα τους.

«Star Wars: Η Δύναμη Ξυπνάει» σε Α’ προβολή

Η περιπέτεια ξεκινά και ο Alpha μάς «ταξιδεύει» στο μοναδικό σύμπαν του Star Wars με την επική διαστημική ταινία «Star Wars: Η Δύναμη Ξυπνάει», που έρχεται σε Α’ προβολή, την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου, στις 21:00. «May the Force be with you»… θα μας πουν ο Λουκ Σκαϊγουόκερ, η πριγκίπισσα Λέια και ο Χαν Σόλο χρησιμοποιώντας τα φωτόσπαθά τους και τη Δύναμη, για να νικήσουν το κακό και να σώσουν τον Γαλαξία.

Disney Cinema… για όλους

Ένα μπουκέτο ταινιών της Disney γεμίζει τις οθόνες μας με τρυφερές ιστορίες και δεκάδες χρώματα. Οι ήρωες της Disney μας προσφέρουν το «άλλοθι» να επιστρέψουμε για λίγο στην παιδική μας ηλικία και μας κάνουν να πιστέψουμε ξανά στα παραμύθια και στα happy ends!

Το Σάββατο 22 Δεκεμβρίου, στις 22:00, η «Ζωούπολη», σε Α’ προβολή, μας προσκαλεί να γνωρίσουμε μια μοντέρνα μητρόπολη, η οποία δεν μοιάζει με καμία άλλη πόλη, μια πόλη δίχως προηγούμενο.

Μια παιχνιδιάρικη ιστορία με πολλή φαντασία και παιχνίδια που μιλούν, το «Toy Story 3», έρχεται την Κυριακή 23 Δεκεμβρίου, στις 16:45.

Παραμονή Χριστουγέννων και ο Σίμπα που πιστεύει στην αγάπη, στηρίζεται στη βοήθεια των φίλων και δεν ντρέπεται να κλάψει και να κάνει αγκαλιές, γίνεται «Ο Βασιλιάς των λιονταριών». Στις 21:50 μια τρυφερή ιστορία ενηλικίωσης μας χτυπά την πόρτα!

Τα Χριστούγεννα στις 21:50, η ιστορία του καμπούρη Κουασιμόδου, κωδωνοκρούστη στην Παναγία των Παρισίων και της όμορφης τσιγγάνας Εσμεράλδας ζωντανεύει στις οθόνες μας. Η φαντασμαγορική μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος του Βίκτωρος Ουγκώ «Η Παναγία των Παρισίων» μας θυμίzει ότι τα αγνά αισθήματα μπορούν να «ανθίσουν» ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες.

Το ρομαντικό ειδύλλιο της πριγκίπισσας Ποκαχόντας, της κόρης του αρχηγού της ινδιάνικης φυλής των Παουατάν, με τον Βρετανό εξερευνητή Τζον Σμιθ επιβεβαιώνει ότι ο έρωτας μας οπλίζει με δύναμη και θάρρος για να νικήσουμε κάθε εμπόδιο. Η αγαπημένη περιπέτεια της Disney, «Ποκαχόντας», έρχεται την Τετάρτη 26 Δεκεμβρίου, στις 21:50.

Η Γκλεν Κλόουζ στο ρόλο της εκκεντρικής Κρουέλα Ντε Βιλ, μία μεγάλη ληστεία σκύλων και ένα «φιλόδοξο» παλτό γούνας. «Τα 101 σκυλιά της Δαλματίας», θα… κάνουν βόλτα στην οθόνη μας την Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου, στις 21:50.

Μια από τις πιο δυνατές ιστορίες αγάπης της μεγάλης οθόνης, το κλασικό αριστούργημα της Disney προβάλλεται την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου. «Η Λαίδη και ο Αλήτης», ζουν τον έρωτά τους, στις 22:20.

Bake Off Greece με άρωμα Χριστουγέννων

Την Κυριακή 23 Δεκεμβρίου, στις 21:00 η τέντα του «Bake Off Greece» γίνεται ακόμα πιο παραμυθένια και οι δοκιμασίες μάς βάζουν για τα καλά στο πνεύμα των Χριστουγέννων. Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου καλεί τους οκτώ ερασιτέχνες ζαχαροπλάστες να φτιάξουν δύο ιδιαίτερες συνταγές για μελομακάρονα και κουραμπιέδες, αλλά και να κάνουν ένα παιδικό όνειρο πραγματικότητα!

Στην τεχνική δοκιμασία ο Άκης Πετρετζίκης, ο Νικόλας Στράγγας και ο Δημήτρης Χρονόπουλος βάζουν άρωμα… «Bake Off Greece» στα πιο αγαπημένα χριστουγεννιάτικα γλυκά. Έτσι, οι διαγωνιζόμενοι δημιουργούν μελομακάρονα με μανταρίνι και μπαχαρικά, και κουραμπιέδες με βούτυρο noisette και καβουρδισμένο αμύγδαλο.

Στη δημιουργική δοκιμασία μία ευχάριστη έκπληξη περιμένει τους συμμετέχοντες. Οκτώ παιδιά μπαίνουν στην τέντα του «Bake Off Greece» και ζωγραφίζουν τις τούρτες των ονείρων τους. Οι επίδοξοι ζαχαροπλάστες καλούνται να κάνουν αυτές τις παιδικές ζωγραφιές… πραγματικότητα. Μάλιστα, οι μικροί ζωγράφοι, όχι απλά επιλέγουν τον διαγωνιζόμενο ο οποίος επιθυμούν να δώσει ζωή στη ζωγραφιά τους, αλλά παίρνουν και θέση πίσω από τους πάγκους προκειμένου να βάλουν τάξη και να διασφαλίσουν ότι οι τούρτες θα βγουν ακριβώς όπως τις ονειρεύονται.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς με…

«Deal», «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» και Ελεωνόρα Ζουγανέλη

Λίγο πριν ο καινούργιος χρόνος μάς «χτυπήσει» την πόρτα, ο Χρήστος Φερεντίνος μάς καλωσορίζει σε ένα πρωτοχρονιάτικο «Deal» στις 21:50. Στο πλατό επιστρέφουν παίκτες από όλες τις σεζόν, που δεν έχουν κερδίσει κάποιο χρηματικό ποσό ή έχουν αποσπάσει πολύ μικρά ποσά κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ένας από αυτούς θα κληρωθεί, θα παίξει και θα έχει μία δεύτερη ευκαιρία. Στο «Deal», όμως, την ίδια μέρα θα

βρεθούν και αγαπημένα πρόσωπα του Alpha! Η Ελένη Τσολάκη, ο Δημήτρης Παπανώτας, ο Δημήτρης Μακαλιάς, ο Κώστας Φραγκολιάς, ο Σόλων Τσούνης, η Γωγώ Καρτσάνα και ο Γιώργος Γιαννόπουλος «μπαίνουν» στο παιχνίδι με τον δικό τους τρόπο, είτε «συμβουλεύοντας» τον παίκτη είτε «εμψυχώνοντάς» τον.

Στο εορταστικό «Deal» τον μουσικό ρυθμό δίνει ο Γιώργος Ζερβός.

Στις 23:00 έρχονται ο Ηλίας, η Καίτη, ο Μηνάς, η Βούλα, ο Μπάμπης, η Ξένια, ο Άγγελος και η Βέλη για να αλλάξουμε τον χρόνο όλοι μαζί με το «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα». Οι ήρωες της αγαπημένης σειράς φορούν τα καλά τους, μετρούν αντίστροφα, υποδέχονται το νέο έτος και μας εύχονται «Ευτυχισμένο το 2019!». Μαζί τους θα βρεθούν αγαπημένοι ηθοποιοί, τραγουδιστές και χορευτές σε μια γιορτινή βραδιά με εκπλήξεις, αγάπη, γέλιο, συγκίνηση, μουσική, χορό!

Στο πάρτι της Βέλης και του Άγγελου το κέφι θα ανάψει χάρη στους Μανώλη Χλέρο (Μιχάλης Ιατρόπουλος), Ηλία Κανάτη (Τόλης Παπαδημητρίου) και Γιώργο Παπαγεωργίου μαζί με συγκρότημά του, τους Polkar.

Αλλαγή του χρόνου μαζί με την Ξένια, τον Μπάμπη και την Σοφία (Κωνσταντίνα Λιναρδάτου), θα κάνουν η κυρία Σοφία (Ελισάβετ Κωνσταντινίδου) και ο κύριος Παναγιώτης (Ερρίκος Λίτσης).

Στην επεισοδιακή συγκέντρωση στο σπίτι της Καίτης και του Ηλία, θα βρεθεί η κυρία Ελπινίκη (Ελένη Γερασιμίδου) και η Μένη (Άννυ Θεοχάρη).

Οικογενειακές στιγμές θα ζήσουν η Βούλα και ο Μηνάς μαζί με την κόρη τους την Αντιγόνη (Κατερίνα Λυπηρίδου), έναν φίλο-έκπληξη και την Λιλίκα (Νατάσα Ασίκη), που θα έρθει από τη Νορβηγία.

Η Κατερίνα Στανίση, ο Χρήστος Χολίδης, καθώς και ο Νίκος και ο Γιώργος Στρατάκης από την Κρήτη με τους μουσικούς τους και το χορευτικό συγκρότημα του Κώστα Κυριακάκη, θα μας κρατήσουν συντροφιά σε ένα επεισόδιο με χιούμορ και ανατροπές, που θα μείνει αξέχαστο!

Ακολουθεί η Ελεωνόρα Ζουγανέλη και η «Love tour» της. Στη 1 μετά τα μεσάνυχτα γιορτάζουμε τον καινούριο χρόνο με ωραίες επιλογές από την ελληνική δισκογραφία, κομμάτια «πειραγμένα» από την Ελεωνόρα και τους συνεργάτες της σε ένα πρόγραμμα που φτιάχτηκε για να τραγουδιέται, να διασκεδάζει και να φέρνει κοντά τις παρέες.

Κλικ στις γιορτές

Και φέτος o Alpha έχει δημιουργήσει ένα mini-site αφιερωμένο στις γιορτές. Στο www.alphatv.gr/xmas μπορείτε να ενημερωθείτε για το εορταστικό πρόγραμμα του σταθμού, ενώ θα βρείτε και τις πιο πρωτότυπες ιδέες διακόσμησης, tips για ιδιαίτερα δώρα και φυσικά αγαπημένες γιορτινές συνταγές για το ρεβεγιόν και όχι μόνο