Sex Pistols στην ΕΡΤ-2

Το ερχόμενο Σάββατο (22/12) η ΕΡΤ-2 θα μεταδώσει στις 23.45 το ντοκιμαντέρ «Τhe Sex Pistols - There'll Always Be An England». Πρόκειται για παραγωγή του 2008, διάρκειας 75 λεπτών σε σκηνοθεσία Julien Temple.

Τριάντα χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου τους άλμπουμ «Never Mind The Bollocks», τα αρχικά μέλη του συγκροτήματος ο John Lydon, ο Steve Jones, ο Paul Cook και ο Glen Matlock, βρίσκονται πάλι μαζί στη σκηνή, στο Brixton Academy του Λονδίνου για να τιμήσουν το αμφιλεγόμενο και ισχυρό ντεμπούτο τους.

