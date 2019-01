«Star Wars: Η Δύναμη Ξυπνάει» σε πρώτη προβολή

Στο μοναδικό σύμπαν του Star Wars μας «ταξιδεύει» ο Alpha, με την επική διαστημική ταινία «Star Wars: Η Δύναμη Ξυπνάει», που έρχεται σε Α’ προβολή, την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου, στις 21:00.

«May the Force be with you»… θα μας πουν ο Λουκ Σκαϊγουόκερ, η πριγκίπισσα Λέια και ο Χαν Σόλο χρησιμοποιώντας τα φωτόσπαθά τους και τη Δύναμη, για να νικήσουν το κακό και να σώσουν τον Γαλαξία.

Η ταινία-σταθμός της σειράς ο «Πόλεμος των άστρων», έσπασε πολλά ρεκόρ επιδόσεων, ξεπερνώντας διεθνώς σε εισπράξεις το ιλιγγιώδες ποσό των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, γεγονός που την τοποθέτησε στις κορυφαίες όλων των εποχών στην παγκόσμια κατάταξη (3η θέση).

Η καλλιτεχνική επιτυχία της υπήρξε αντίστοιχη με την εμπορική, ενώ εγκωμιάστηκε από τους περισσότερους ειδικούς επί των κινηματογραφικών και τις ενώσεις κριτικών.

Η έβδομη ταινία της σειράς τοποθετείται χρονικά περίπου 30 χρόνια μετά τα γεγονότα της «Επιστροφής των Τζεντάι» (1983), όπου η Επαναστατική Συμμαχία και η Γαλαξιακή Αυτοκρατορία έγιναν η Αντίσταση και το Πρώτο Τάγμα αντίστοιχα, και ακολουθεί τις περιπέτειες του Φιν, της Ρέι και του Πο Ντάμερον, μαζί με τους πρωταγωνιστές που επιστρέφουν από τις παλαιότερες ταινίες του «Πολέμου των Άστρων».

«A long time ago, in a Galaxy far, far away...» (Πολύ παλιά, σε ένα Γαλαξία πολύ, πολύ μακριά), 30 χρόνια μετά τον εμφύλιο διαγαλαξιακό πόλεμο, που κατέληξε με την πτώση του Νταρθ Βέιντερ και της Γαλαξιακής Αυτοκρατορίας, ο Λουκ Σκαϊγουόκερ, ο τελευταίος των Τζεντάι, έχει εξαφανιστεί χωρίς κανένα σημάδι ζωής πίσω του. Το Πρώτο Τάγμα, η εξουσία που διαδέχτηκε την Αυτοκρατορία, προσπαθεί να τον εντοπίσει σε κάθε πιθανό σημείο του Γαλαξία. Τα ίχνη του, όμως, αναζητούν και οι επαναστάτες, τα παρακλάδια της Αντίστασης, υπό την ηγεσία της στρατηγού Λέια Οργκάνα, που επιθυμεί διακαώς να ξανασφίξει τον αδελφό της στην αγκαλιά της. Όταν, λοιπόν, ο Πο Ντάμερον, ένας από τους καλύτερους πιλότους της Αντίστασης, βρίσκει σε κάποιο χωριό του πλανήτη Τζακού έναν χάρτη που αποκαλύπτει τη μυστική τοποθεσία που ζει τώρα ο Λουκ, η στρατιωτική επέμβαση του Κάιλο Ρεν θα είναι άμεση και ανελέητη, προκειμένου να κερδίσει το προβάδισμα στον εντοπισμό του. Ο χάρτης όμως έχει ήδη προλάβει να περάσει στα χέρια της Ρέι, μιας ρακοσυλλέκτριας αλλά και του ανδροειδούς BB-8. Τώρα, η τύχη του χάρτη θα καθορίσει την τύχη όχι μόνο του Λουκ αλλά και τη μοίρα ολόκληρου του γαλαξία…

* Το έβδομο επεισόδιο (Episode VII) της επικής διαστημικής όπερας Star Wars (Ο Πόλεμος των Άστρων), αποτελεί το πρώτο από τα τρία μέρη του σίκουελ, που πιάνει το νήμα της ιστορίας μετά την «Επιστροφή των Τζεντάι» του 1983.

* Ταινία- σταθμός, που έσπασε πολλά προηγούμενα ρεκόρ επιδόσεων. Ξεπέρασε σε εισπράξεις διεθνώς το ιλιγγιώδες ποσό των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τοποθετώντας την στις κορυφαίες όλων των εποχών στην παγκόσμια κατάταξη σε μια σειρά κατηγοριών όπως: Νο1 πιο επιτυχημένη εισπρακτικά ταινία όλων των εποχών στη Βόρεια Αμερική / Νο1 ταινία για το έτος 2015 / Νο1 τρισδιάστατη ταινία όλων των εποχών / Νο1 ταινία επιστημονικής φαντασίας όλων των εποχών / Νο1 καλύτερο άνοιγμα -πρεμιέρα όλων των εποχών / Νο1 ταινία εντός του Star Wars franchise / No3 πιο επιτυχημένη εισπρακτικά ταινία όλων των εποχών παγκοσμίως.

* Το λανσάρισμα του τρίτου τρέιλερ τον Οκτώβριο του 2015 προκάλεσε παγκόσμια φρενίτιδα, με 128 εκατομμύρια «views» μέσα στις πρώτες 24 ώρες, σπάζοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ ανταπόκρισης στο διάστημα αυτό.

* Η καλλιτεχνική επιτυχία υπήρξε αντίστοιχη της εμπορικής. Μεταξύ αμέτρητων κινηματογραφικών διακρίσεων, υπήρξε υποψήφια για 5 βραβεία Όσκαρ® (μουσική, μοντάζ και τεχνικές κατηγορίες – οπτικά εφέ), 4 βραβεία BAFTA (κέρδισε στην κατηγορία των οπτικών εφέ), βραβείο Grammy για το μουσικό σκορ, αλλά και πλήθος άλλων διακρίσεων σε κινηματογραφικές ενώσεις και οργανισμούς. Η ταινία εγκωμιάστηκε από τους περισσότερους ειδικούς επί των κινηματογραφικών και τις ενώσεις κριτικών.

* Το διάσημο μουσικό μοτίβο της ταινίας, που την ακολουθεί από τη γέννησή της, φέρει κι εδώ την υπογραφή του πολυβραβευμένου Τζον Γουίλλιαμς, μουσικού συνθέτη θρυλικών κινηματογραφικών μουσικών θεμάτων, όπως των Ιντιάνα Τζόουνς, Τα Σαγόνια του Καρχαρία, Ε.Τ. ο Εξωγήινος, Μόνος στο Σπίτι, Τζουράσικ Παρκ, Λίστα του Σίντλερ κ.ά. Ο ίδιος ο Τζορτζ Λούκας, άλλωστε, έχει δηλώσει ότι τα μουσικά θέματα της ταινίας –που εμπνέονται από το κίνημα του Ρομαντισμού και το έργο του Ρίχαρντ Στράους- είναι τόσο καθοριστικά στην επιτυχία των ταινιών Star Wars, όσο η δράση και οι χαρακτήρες.

* Οι πρώτες συζητήσεις για την έναρξη των γυρισμάτων άρχισαν το 2012 μετά από την εξαγορά της Lucasfilm από την Walt Disney Company – μια εξαγορά που κατέστησε την Disney τον απόλυτο κολοσσό της παγκόσμιας ψυχαγωγίας. Ο Τζορτζ Λούκας κράτησε συμβουλευτικό ρόλο στα πρώιμα στάδια της παραγωγής, ενώ τα γυρίσματα έλαβαν χώρα σε Ιρλανδία, Βρετανία, Ισλανδία και Άμπου Ντάμπι.

* Η αρχική τριλογία του θρυλικού saga του Τζορτζ Λούκας (τέταρτο, πέμπτο και έκτο επεισόδιο, που προηγούνται χρονολογικά ως κινηματογραφικές παραγωγές), έκανε το ντεμπούτο της στο φιλμικό σύμπαν με το «Επεισόδιο IV: Μια Νέα Ελπίδα» στις 25 Μαΐου 1977, αλλάζοντας την ιστορία του κινηματογράφου για πάντα. Ακολούθησε το πρίκουελ (πρώτο, δεύτερο και τρίτο επεισόδιο) με το Επεισόδιο I: Η Αόρατη Απειλή» το 1999.

* Με έντεκα συνολικά φιλμ ως τώρα, η σειρά ταινιών Star Wars κατέχει τη 2η θέση στις πιο επικερδείς «σειρές ταινιών» παγκοσμίως (μετά το Marvel Cinematic Universe με 20 ταινίες ως τώρα). Αποτελεί φαινόμενο στο χώρο της ποπ κουλτούρας με πλήθος βιβλίων, κόμικς, τηλεοπτικών shows, video games, θεματικών πάρκων ψυχαγωγίας κ.ά. να υποστηρίζουν το έπος του Πολέμου των Άστρων, κατακτώντας μάλιστα το ρεκόρ Γκίνες στον τομέα αυτό.

* Ο μύθος που περιβάλλει τη σύλληψη και υλοποίηση της σειράς ταινιών Star Wars από τον σκηνοθέτη – παραγωγό Τζορτζ Λούκας, είναι ένα ακόμα στοιχείο που τροφοδοτεί τη λατρεία του φανατικού κοινού της και στις πέντε ηπείρους.

* Οι ταινίες Star Wars εισάγουν ένα δικό τους ξεχωριστό και μοναδικό σύμπαν, χωρίς προηγούμενο στην κινηματογραφική ιστορία. Εμπλουτίζουν το είδος της επιστημονικής φαντασίας με μεσαιωνικές αρχετυπικές μορφές, όπως ιππότες και πριγκίπισσες, πρωτότυπη αρχιτεκτονική, ενώ το μέλλον δεν είναι πάντα «γυαλιστερό», αλλά ενδεχομένως σκοτεινό και «βρόμικο» – κάτι που επηρέασε αργότερα ταινίες όπως Alien, Mad Max, Blade Runner κ.ά. Παράλληλα, εμπνέονται από ιστορικές στιγμές και πολιτικά μοτίβα που σημάδεψαν τον πλανήτη με φόντο τη διαχρονική διαμάχη ανάμεσα στη Δημοκρατία και τον Ολοκληρωτισμό.

* Χαρακτηριστικό στοιχείο στις ιστορίες των Star Wars είναι η «Δύναμη». Πρόκειται για ένα ενεργειακό φάσμα που διακατέχει όλο το σύμπαν, αλλά στους Τζεντάι μπορεί να χαρίζει θετικές υπερφυσικές δυνατότητες. Ο φόβος που διακατέχει τους Τζεντάι είναι να μην παρασυρθούν από τη Σκοτεινή πλευρά της Δύναμης, που θα τους έκανε έτσι έρμαια της οργής, του μίσους και του φόβου.