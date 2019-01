Παραπολιτικά: «Έχω κρατήσει όλα τα emails» λέει ο Κιτσάκος της ΔΕΠΑ

Αύριο, Σάββατο 29 Δεκεμβρίου, η εφημερίδα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ κυκλοφορεί σε όλα τα περίπτερα της χώρας με πλούσια θεματολογία και πολλές αποκλειστικότητες.

Διαβάστε:

Ο ΠΡΩΗΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Θ. ΚΙΤΣΑΚΟΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΣΤΑ «Π»

«Εχω κρατήσει όλα τα emails και τα χαρτιά»

· Μια εκ βαθέων εξομολόγηση για όλους και για όλα

· Ποιοι ήξεραν τι στην κυβέρνηση για τα ELFE και τις διευκολύνσεις στον «Λούα Λούα»

· Ο ρόλος του Πετσίτη και πώς τον «κληρονόμησε» από την προηγούμενη διοίκηση

ΑΚΟΜΑ

· Τι έγραφε στο Facebook από την Κύπρο ο «Μανώλης του Παππά» λίγο πριν ξεσπάσει η καταιγίδα: «Ο αγώνας συνεχίζεται»

ΕΠΙΣΗΣ

· Πώς τα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ πριμοδοτούνται από τον Λαυρέντη Λαυρεντιάδη

ΠΩΣ Ο ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΤΙΝΑΖΕΙ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΤΣΙΠΡΑ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Ισχυρό σενάριο αποπομπής του Ν. Παππά

ΧΑΡΤΗΣ ΜΕ ΟΝΟΜΑΤΑ

Οι «γαλάζιες» υποψηφιότητες στην Αττική

Το σχέδιο του Μητσοτάκη για τις πρώτες ημέρες του 2019 και οι εισηγήσεις για πρόταση μομφής

ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

Προς τις κάλπες με νέο Υπουργικό λόγω Σκοπίων

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

«Ντεμέκ... Μακεδονομάχος ο Καμμένος»

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ

Η Ελλάδα το 2019 μέσα από τα μάτια των ξένων οίκων

Οι φόβοι για αβεβαιότητα στον οικονομικό τομέα και ο εφιάλτης της ακυβερνησίας

ΤΑ ΜΥΑΛΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΩΝ

Οι γυναίκες πίσω από τους αρχηγούς των κομμάτων

Ποιες είναι, ποιος ο ρόλος τους και πώς επηρεάζουν κρίσιμες πολιτικές αποφάσεις

ΤΑ «Π» ΚΑΝΟΥΝ ΓΙΟΡΤΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε στο Secret

· Ενδιαφέρον της πλευράς Κυριακού για τη Nova

· Αποτυχία Μαξίμου να βρει υποψήφιο για τις άδειες της TV

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ: Κυκλοφορούν αυτό το Σάββατο με 4 μεγάλες προσφορές

Το νέο τεύχος του Car and Driver ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά

Στο τεύχος Ιανουαρίου, οδηγούμε τη νέα BMW Σειρά 3 και το ανανεωμένο Renault KADJAR. και δοκιμάζουμε το νέο Audi A1 Sportback 30 TFSI 116PS. Μαζί, CAR AND DRIVER 10 BEST: Ανακηρύσσουμε τα καλύτερα αυτοκίνητα στις πιο δημοφιλείς κατηγορίες. Ακόμα, LIGHTNING LAP 12, η «κόντρα της χρονιάς» με 21 αυτοκίνητα στην πίστα: McLaren 720 S, Porsche 911 GT2 RS Weissach, Chevrolet Corvette ZR1, Lamborghini Huracán Performante, Ford GT, Porsche 911 GT3, Dodge Challenger Hellcat WB, Ford Mustang GT Performance, BMW M5, Porsche Cayman GTS, Audi RS5, Mercedes-AMG GLC63 S Coupe, Audi TT RS, Kia Stinger GT, Subaru WRX STI Type RA, Audi RS3, Jeep Grand, Cherokee Trackhawk, Honda Civic Type R, Chevrolet Camaro 2.0T 1LE, Honda Accord 2.0T, Subaru BRZ tS. Και μια μεγάλη, αποκλειστική συνέντευξη: Fernando Alonso, ο θρύλος της Formula 1 μιλά στο ελληνικό Car and Driver!

Ο 8ος και τελευταίος σκληρόδετος τόμος της μνημειώδους εκδοτικής προσφοράς: Κωνσταντίνος Καραμανλής, Οι Εθνικές Παρακαταθήκες – Το όραμα της Ευρώπης

Είκοσι χρόνια από τον θάνατο του ηγέτη που άλλαξε την Ελλάδα, έρχονται στο φως τα σπάνια αρχεία του Κωνσταντίνου Καραμανλή για όλα τα μεγάλα θέματα του Ελληνισμού και τους μεγάλους σταθμούς της πορείας της χώρας για έξι δεκαετίες! Αυτό το Σάββατο 29 Δεκεμβρίου μη χάσετε τον 8ο τόμο, «Το όραμα της Ευρώπης» »: Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και η νέα μοίρα της Ελλάδας, ο δύσκολος δρόμος προς την Ευρώπη, οι εσωτερικές και διεθνής αντιδράσεις, η υπογραφή που άλλαξε την πορεία αυτού του τόπου.

Λίγα λόγια για την έκδοση από τον επιμελητή της Γεώργιο Π. Μαλούχο: «Δεν είναι πολλοί οι ηγέτες στους οποίους οι λαοί απέδωσαν, και μάλιστα εν ζωή, τον χαρακτηρισμό «Εθνάρχης». Ακόμα λιγότεροι είναι, όμως, εκείνοι που, στη συνέχεια, η Ιστορία δεν τους στέρησε το σπάνιο προσωνύμιο. Και ελάχιστοι είναι όσοι κατόρθωσαν κάτι ακόμα πιο εντυπωσιακό: αφού πρώτα αναγνωρίστηκαν σε αυτήν την έκταση στον καιρό τους, όσο αυτός περνά, χρόνια μετά τον θάνατό τους να εξακολουθούν να εκπλήττουν και να καθίστανται εκ νέου σημείο αναφοράς, ενόσω νέα προβλήματα, ερωτήματα και δυσκολίες κάνουν την εμφάνισή τους στο διάβα ενός έθνους –κάτι που συμβαίνει φυσικά «ερήμην» τους, καθώς έχουν φύγει από τη ζωή, αλλά, κατά βάθος όχι και τόσο «ερήμην», αφού ο λόγος και το έργο τους έχουν αφήσει παρακαταθήκες στις οποίες ένας τόπος επιστρέφει ξανά και ξανά, όσο κι αν περνούν τα χρόνια. Και τελικά, με αυτόν τον τρόπο, πέτυχαν να έρχονται διαρκώς εκ νέου στο φως και να εμπεδώνονται στην κοινή συνείδηση όλο και περισσότερες άγνωστες πτυχές και όψεις της δράσης τους, που δείχνουν βάθος πεδίου και εύρος σκέψης, υψηλή συνείδηση ευθύνης και εντυπωσιακή αποτελεσματικότητα πράξης, πολύ μπροστά από την εποχή τους. Μα και κάτι ακόμα: Ο όρος «Εθνάρχης», που, αν και πήγασε από την παράταξή του, έγινε αργότερα αποδεκτός από το σύνολο σχεδόν του ελληνικού λαού, στην περίπτωση του Κωνσταντίνου Καραμανλή δεν έχει να κάνει με αυτό το οποίο συνήθως συμβαίνει ιστορικά: με επιτυχείς πολέμους που μεγαλώνουν και ισχυροποιούν εδαφικά μία χώρα – κάτι το οποίο η Ελλάδα είδε στο πρώτο μισό του 20ού αιώνα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Σε ό,τι αφορά τον Καραμανλή, έγινε κάτι ακόμα πιο ιδιαίτερο: αναγνωρίστηκε ως τέτοιος πολιτευόμενος σε καιρό ειρήνης. Και αυτό λέει πολλά για το μέγεθος των επιτευγμάτων του. Είκοσι χρόνια μετά τον θάνατό του, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής παραμένει ακρογωνιαίο σημείο αναφοράς της πορείας αυτού του τόπου. Είκοσι χρόνια αργότερα, η Ελλάδα εξακολουθεί να ενδιαφέρεται γι' αυτόν ανατρέχοντας στην Ιστορία της, όπως και όταν έρχεται αντιμέτωπη με τα πιο βασανιστικά ερωτήματα του παρόντος και του μέλλοντος. Όταν αναζητά αξιακά πρότυπα δημόσιας εξουσίας, σταθερές κατευθύνσεις και πραγματικές λύσεις προβλημάτων, τα οποία σήμερα διαρκώς πληθαίνουν και μεγεθύνονται. Στην ουσία, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής δεν αφορά απλώς το παρελθόν. Αφορά, κυρίως, το μέλλον».

Επίσης,

Τα Παραπολιτικά σάς πάνε θέατρο και σας κάνουν ΔΩΡΟ 2 εισιτήρια στην τιμή του ενός* για τις θεατρικές παραστάσεις που σκηνοθετεί ο Αλέξανδρος Ρήγας «Μπαμπά μην ξαναπεθάνεις Παρασκευή» και «Shirley Valentine»

1. Μία από τις μεγαλύτερες καλλιτεχνικές και εμπορικές θεατρικές επιτυχίες των τελευταίων ετών, συνεχίζει και αυτό το χειμώνα στο Θέατρο ΡΙάΛΤΟ να γράφει τη δική της ιστορία για 11η σαιζόν σπάζοντας όλα τα ρεκόρ! Για μία ακόμη φορά το δυνατό και εξαιρετικά επιλεγμένο καστ της παράστασης συνεχίζει να μας εκπλήσσει, να μας συναρπάζει και να μας προσφέρει άφθονο γέλιο και διασκέδαση. Την μαύρη κωμωδία σκηνοθετεί, όπως πάντα, ο Αλέξανδρος Ρήγας, επιφυλάσσοντάς μας για άλλη μία φορά νέες εκπλήξεις…

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ Ώρα Έναρξης: 20:00

ΠΕΜΠΤΗ Ώρα Έναρξης: 21:15

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ώρα Έναρξης: 21:15

ΣΑΒΒΑΤΟ Ώρες Έναρξης: 18:00 και 21:30 (Δύο Παραστάσεις)

ΚΥΡΙΑΚΗ Ώρες Έναρξης: 17:00 και 20:00 (Δύο Παραστάσεις)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ - ΡΙΑΛΤΟ, Κυψέλης 54, Τηλέφωνο 2114107764

*Το κουπόνι ισχύει για όλες τις ώρες και όλες τις μέρες των παραστάσεων, από 25 Οκτωβρίου ως και 31 Δεκεμβρίου, 2018. Αγοράζετε 2 εισιτήρια της παράστασης στην τιμή των €20.

2. Ο Αλέξανδρος Ρήγας παρουσιάζει την γλυκόπικρη κωμωδία - μονόλογο του Willy Russell, «Σίρλεϋ Βαλεντάιν». Η Βρετανίδα Σίρλεϋ είναι μια γυναίκα λίγο μετά τα 50, μάνα δύο παιδιών που έχουν τη δική τους πλέον ζωή και σύζυγος ενός άνδρα που η σχέση τους χάθηκε κάπου στην πορεία των χρόνων. Μόνη της «συντροφιά», σαν φανταστικός φίλος θα λέγαμε, ο τοίχος της κουζίνας της. Μέχρι τη μέρα που μία ασήμαντη αφορμή την ξυπνάει και αποφασίζει να ξαναβρεί τον εαυτό της, να ξανανιώσει ζωντανή! Ένα ταξίδι στην Ελλάδα, ένα τραπεζάκι μπροστά στη θάλασσα, ένα αγιόκλημα και μια... αναπάντεχη γνωριμία, θα συνθέσουν το σκηνικό της δικής της επανάστασης απέναντι σε όσα την καταπίεζαν. Πόσο όμως θα κρατήσει αυτή η επανάσταση; Θα καταφέρει να επαναπροσδιορίσει τη σχέση της με το μέσα της και τους δικούς της ανθρώπους; Και τελικά, υπάρχει δεύτερη ευκαιρία στη ζωή; Ένα έργο γεμάτο συναίσθημα, γέλιο, συγκίνηση και απρόοπτα... Σίρλεϋ Βαλεντάιν η ΜΠΕΣΥ ΜΑΛΦΑ.

ΗΜΕΡΕΣ - ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ (17:00)

ΔΕΥΤΕΡΑ 17/12 21:15

ΤΡΙΤΗ 18/12 21:15

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/12 17:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/12 21:15

ΚΥΡΙΑΚΗ 23/12 18:00

ΔΕΥΤΕΡΑ 24/12 17:00

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/12 17:00

ΠΕΜΠΤΗ 27/12 21:15

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/12 18:00

ΚΥΡΙΑΚΗ 30/12 17:00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ «SHIRLEY VALENTINE» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 02/01 18:00

ΠΕΜΠΤΗ 03/01 21:15

ΚΥΡΙΑΚΗ 06/01 21:15

ΔΕΥΤΕΡΑ 07/01 (ΔΙΠΛΗ) 17:00 και 20:00

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ - ΡΙΑΛΤΟ, Κυψέλης 54, Τηλέφωνο 2114107764

**Το κουπόνι ισχύει για όλες τις ώρες και όλες τις μέρες των παραστάσεων, από 17 Δεκεμβρίου 2018 ως και 7 Ιανουαρίου, 2019. Αγοράζετε 2 εισιτήρια της παράστασης στην τιμή των €20.