ΦΟΡΟΦΥΓΑΣ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

Ο μάνατζερ του Πάνου με τα φέσια

• Ο κ. Γιώργος Ζησιμάτος, επικεφαλής της Υπηρεσίας Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων, στη λίστα με τους μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου

• Χρωστάει 530.000 ευρώ και «κρίνει την τύχη» 34 δισ. ευρώ των «χακί» ακινήτων

• Οι προνομιακές σχέσεις με τον πρόεδρο των ΑΝ.ΕΛ.

ΤΟ SMS ΤΟΥ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟΝ Π. ΚΑΜΜΕΝΟ

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Η κατάθεση του μεσάζοντα της Σ. Αραβίας που «καίει» τον υπουργό

ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΙΑΝΟ

Το αυριανό συλλαλητήριο της Αθήνας «δίνει» τη λύση

ΑΓΡΙΕΥΕΙ Η ΚΟΝΤΡΑ

Κυβέρνηση μειοψηφίας και απειλών

Οι δύσκολες ισορροπίες στο Μαξίμου – Το χαρτί των πρόωρων με πρόσχημα Σκόπια, σκάνδαλα

ΑΠΛΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ

ΟΝΝΕΔίτες στις λίστες του Κυριάκου

Τα πρώτα ονόματα των εν δυνάμει υποψηφίων από τη γαλάζια Νεολαία

ΚΛΙΜΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κρούσματα βίας σε πανεπιστήμια και νοσοκομεία

Εγκληματικότητα και πρωτοφανείς εντάσεις το τελευταίο διάστημα

MADE IN SKOPJE

Η πολύ σέξι κόρη του Ζάεφ

ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΡΒΙΑ

Πριγκιπικές αποκαλύψεις στη Σάσα

ΡΙΑΛΙΤΙ

Οι νικητές της τηλεθέασης στην prime time

Μαζί, 3 μεγάλες προσφορές!

Ο 4ος τόμος «Ιστορίας της Μακεδονίας» θα κυκλοφορήσει αυτό το Σάββατο σε υπέρπολυτελή σκληρόδετη έκδοση!

Η νέα μνημειώδης σειρά βιβλίων «Ιστορία της Μακεδονίας» του κορυφαίου, ελληνιστή καθηγητή Nicholas G.L. Hammond που κυκλοφορεί ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από τα Παραπολιτικά σε 12 υπερπολυτελείς σκληρόδετες εκδόσεις, είναι ένα επίκαιρο έργο που δεν πρέπει να λείπει από τη βιβλιοθήκη σας! Ο 4ος σκληρόδετος τόμος της σειράς θα κυκλοφορήσει αυτό το Σάββατο 3 Φεβρουάριου, ενώ οι αναγνώστες μας θα λάβουν τον 1ο τόμο της σειράς σε σκληρόδετη έκδοση ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ μαζί με τον 12ο τόμο που θα ολοκληρώσει τη σειρά! Ο τέταρτος τόμος της «Ιστορίας της Μακεδονίας» περιλαμβάνει τα ιστορικά γεγονότα από το 800 π.χ. έως το 452 π.χ. και επίσης αναλύει τις παραδόσεις και τις γλώσσες της αρχαίας Μακεδονίας, τους θεσμούς αλλά και την ανάπτυξη του Μακεδονικού κράτους.

Η "Ιστορία της Μακεδονίας", που συνέγραψε ο καθηγητής N.G.L. Hammond και οι συνεργάτες του G. Τ. Griffith του και F. W. Walbank, είναι ένα έργο ήδη κλασικό στο είδος του. «Η Ιστορία της Μακεδονίας» είναι ένα έργο ρηξικέλευθο, που ανατρέπει τα δεδομένα, αποκαθιστά αλήθειες, ερμηνεύει και διασαφηνίζει δυσκολίες και ζητήματα χαλεπά και δυσευκρίνιστα, αποτελώντας ένα αδιάσειστο ντοκουμέντο για την ελληνικότητα της Μακεδονίας! Μη χάσετε την σημαντική αυτή εκδοτική προσφορά που δεν πρέπει να λείπει από καμιά βιβλιοθήκη!

Βιογραφικό του Νicholas G. L.Hammond

O καθηγητής N. G. L. Hammond υπήρξε εταίρος του Clare College του Cambridge (1930-1954), κοσμήτορας του Clifton College (1954-1960) και καθηγητής του Πανεπιστημίου του Bristol (1962-1973). Aσχολήθηκε ειδικά με την αρχαία Mακεδονία επί δεκαετίες και το μεγαλύτερο μέρος του ερευνητικού και συγγραφικού του έργου έχει αυτήν ως αντικείμενο. Στα σχετικά συγγράμματά του συγκαταλέγονται τα: “Iστορία της Mακεδονίας”, σε τρεις τόμους (ο B’ σε συνεργασία με τον καθηγητή G. T. Griffith και ο Γ’ με τον καθηγητή F. W. Walbank), “The Macedonian State”, “Alexander the Great: King, Comma-nder and Statesman”, “Three Historians of Alexander the Great: the so called vulgate authors, Diodorus, Justin and Curtius”, “Mέγας Aλέξανδρος, ένας ιδιοφυής”, “Φίλιππος ο Mακεδών” κτλ. Άλλα ιστορικά έργα του συνδεόμενα με τον ευρύτερο βορειοελλαδικό χώρο είναι τα “Epirus”, “Atlas of the Greek and Roman World in Antiquity” και “A History of Greece to 322 B.C.”. Άλλα δημοσιεύματά του σε επιστημονικά περιοδικά: “The Via Egnatia” (σε συνεργασία με το M. Xατζόπουλο), “Illyria, Rome and Macedonia in 229-205 B.C.”, “The Kingdoms in Illyria circa 400-167 B.C.”, “The march of Alexander the Great on Thebes in 335 B.C.” κτλ.

Μαζί, ΔΩΡΟ 2 εισιτήρια στην τιμή του ενός για την επιτυχημένη θεατρική παράσταση «Μπαμπά μην ξαναπεθάνεις Παρασκευή»

Μία από τις μεγαλύτερες καλλιτεχνικές και εμπορικές θεατρικές επιτυχίες της σύγχρονης Αθήνας, μετά από μία τεράστια καλοκαιρινή εισπρακτική επιτυχία, συνεχίζει για 10ο και τελευταίο Χρόνο και αυτό το χειμώνα στο θέατρο Ριάλτο – Αλέκος Αλεξανδράκης, με έναν θίασο που αποτελείται από τους πρωταγωνιστές που συνετέλεσαν στον μύθο της συγκεκριμένης παράστασης σε παλαιότερα ανεβάσματά της, αλλά και από νέους πρωταγωνιστές με αποδεδειγμένη καλλιτεχνική αξία και αγάπη από το κοινό. Όλοι μαζί, μας εγγυώνται μία απολαυστική βραδιά με άφθονο γέλιο και διασκέδαση. Η παράσταση «Μπαμπά μην Ξαναπεθάνεις Παρασκευή…» μονοπώλησε για πέντε συνεχόμενα χρόνια το θεατρικό ενδιαφέρον της Αθήνας με ανεβάσματα σε μεγάλα θέατρα (θέατρο Ήβη, Λαμπέτη, Αθηνά) καθώς και όλης της Ελλάδας σε δύο θριαμβευτικές περιοδείες. Παρουσιάστηκε επίσης για δύο συνεχόμενες χρονιές από το Σατιρικό θέατρο Κύπρου σε σκηνοθεσία Δέσποινας Μπεμπεδέλη, ενώ έχει παρουσιαστεί από δεκάδες ερασιτεχνικούς θιάσους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Τον περσινό χειμώνα αποτέλεσε την μεγαλύτερη θεατρική επιστροφή των τελευταίων ετών με το ανέβασμα της στο θέατρο Ριάλτο – Αλέκος Αλεξανδράκης, ενώ με την φετινή καλοκαιρινή περιοδεία απέδειξε περίτρανα ότι ολόκληρη η Ελλάδα μονολογεί «Μπαμπά… Μην Ξαναπεθάνεις Παρασκευή». Δύο αδελφές (κανονικές) και τελείως διαφορετικοί χαρακτήρες ταξιδεύουν στο χωριό της καταγωγής τους για να κηδέψουν τον πατέρα τους! Οι συγγενείς που τις συντρέχουν παρουσιάζουν όμως περίεργες και λανθάνουσες συμπεριφορές… Οι πρώην «φίλοι» του μπαμπά είναι λίγο… κάπως! Μία μοιρολογίστρα θέλει σώνει και καλά να κλάψει τον νεκρό αλλά κρύβει επιμελώς και ένα περίστροφο στην μαντίλα… Ο παραγιός είναι λίγο πέφτουλας… Το χωριό έχει φιλόδοξες δημοσιογράφους!

Η Γωγούλα είναι προτεινόμενη για αποχώρηση στο Survivor. Ο Αγροφύλακας έχει βγάλει το Γυμνάσιο! Σε κάποιους αρέσουν υπερβολικά τ’ Αρχαία (στους πιο πολλούς). Ο ίδιος ο νεκρός, κοιτάει μη θέλει βάψιμο το ταβάνι και όταν βλέπει την κηδεία του στην τηλεόραση ανακράζει «Τίποτα δεν είμαστε, βρε παιδί μου. ΧΟΥΣ!».Και το σπίτι αρχίζει να γεμίζει με πτώματα… Από έρωτα, από συμφέρον, από κυνισμό και από αφέλεια… Την παράσταση έχουν παρακολουθήσει και αγαπήσει πάνω από 1,5 εκατομμύριο θεατές. Ένα νούμερο ρεκόρ που συνεχώς αυξάνεται. Τη μαύρη κωμωδία σκηνοθετεί και αυτόν το χειμώνα ο Αλέξανδρος Ρήγας.

Μόνο με την απλή έκδοση των €2, η παιδική σειρά σε DVD: ΧΕΛΩΝΟΝΙΝΤΖΑΚΙΑ

Η 4η σεζόν είναι ΕΔΩ! Μετά τη συνάντησή τους με τον νέο σύμμαχο, τον Fugitoid, τα χελωνονιντζάκια Leonardo, Donatello, Raphael και Μichelangelo , η Έιπρηλ και ο Κέισι ταξιδεύουν πίσω στο χρόνο για να σταματήσουν τους Triceratons από τη συλλογή όλων των μερών της γεννήτριας της μαύρης τρύπας. Ετοιμαστείτε να διασκεδάσετε με τις απίθανες περιπέτειες των πιο αστείων και φοβερών ninja!

Μη χάσετε το 1ο DVD με 3 φανταστικά επεισόδια