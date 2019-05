Ανοιξιάτικη κολεξιόν στο C_42

Παράλληλα με τη φήμη της ως πρωτοπόρου, η Citroën από την αρχή της ιστορίας της ξεχώριζε και για τον τρόπο που δημοσιοποιούσε τις ενέργειες προβολής της. Στη νέα έκθεση που φιλοξενείται στο εντυπωσιακό C_42 παρουσιάζονται μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα παραδείγματα προωθητικών ενεργειών από το παρελθόν και το παρόν, όπως η θρυλική αποστολή Croisière Jaune.

Στο κέντρο της έκθεσης βρίσκεται η τελευταία δημιουργία της εταιρείας, το DS4 καθώς και το πρωτότυπο GQbyCITROËN.

Το παρόν στην έκθεση C_42 δίνει και το DS3 WRC μαζί με το ηφιμορτηγό που έλαβε μέρος στη Croisière Jaune του 1931-32, ένα επικό ταξίδι 12.000χλμ. από τη Βηρυτό ως το Πεκίνο. Στο C_42 φιλοξενούνται και μοντέλα της Citroën που έχουν εμφανιστεί σε αρκετές κλασσικές ταινίες όπως η DS στο “The Day of the Jackal” του 1973 και το 2CV στην περιπέτεια του 007 “For Your Eyes Only” του 1981.