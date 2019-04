Taigun, το μικρό SUV της Volkswagen

Δεν είναι ορθογραφικό λάθος, το όνομα Taigun ανήκει στο νέο μικρό SUV που παρουσίασε η VW στη Βραζιλία σε πρωτότυπη μορφή. Και βασίζεται στο Up! Πόσο μικρό όμως μπορεί να είναι ένα SUV;

Αναγραμματίζοντας τη λέξη Tiguan, η VW έδωσε αμέσως το στίγμα ότι το SUV που θα προκύψει από αυτό το πρωτότυπο θα βρίσκεται κάτω από το μεσαίο μοντέλο της μάρκας. Πόσο κάτω;



Αν σκεφτεί κανείς πως το Tiguan χρησιμοποιεί την πλατφόρμα του Golf ελαφρώς διευρυμένη, θα περιμέναμε ένα μικρότερο SUV στο πάτωμα του Polo. Όμως η VW κατέβηκε πιο κάτω, και έχτισε το Taigun πάνω στο Up.



Μια ματιά στη γραμμή του ουρανού αρκεί για να φανεί η σχέση των δύο μοντέλων. Είναι σαν το Up να φόρεσε ένα «παπούτσι», με το πάνω μέρος να είναι ίδιο, κάτι που φαίνεται ιδιαίτερα στην πίσω κολώνα με το σκέρτσο στο δέσιμο με το τζάμι, και το κάτω να έχει φουσκωμένα φτερά και μακρύτερο εμπρός μέρος. Έτσι φιλοξενούνται το φαρδύτερο μετατρόχιο και το μακρύτερο μεταξόνιο.



Το Taigun είναι 32 εκατοστά μακρύτερο, 8 εκατοστά φαρδύτερο και ψηλότερο και έχει 5 εκατοστά μεγαλύτερο μεταξόνιο από το Up. Που σημαίνει ότι είναι μικρό. Και ελαφρύ. Ένα SUV κάτω από 1.000 κιλά με ένα μοτέρ μόλις 1 λίτρο (του Up με τούρμπο και 110 άλογα).



Φυσικά η τετρακίνηση είναι περιττή αφού το αυτοκίνητο θα «παίξει» κυρίως στην πόλη, με στόχο την ψηλή θέση, το αυξημένο ύψος και την άνεση που προσφέρει ένα SUV σε σχέση με ένα κλασικό μικρό.



Παραείναι μικρό; Ειδικά στην Ελληνική αγορά ένα πολύ μικρό SUV με τιμή μικρού μοντέλου, πολύ μικρό και οικονομικό κινητήρα, καλούς χώρους και άνεση στο χωματόδρομο (καλοκαίρι-νησί, Πάσχα-χωριό) ακούγεται ιδανικό.



Εσείς όμως τι λέτε; Είναι ιδανικό; Είναι οι διαστάσεις, το βάρος και ο κυβισμός του αυτός που χρειάζεται τώρα η ελληνική αγορά από ένα SUV;





Πηγή: autotriti.gr