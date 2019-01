Νέα «πικάντικη» έκδοση του GT-86

Στο Σαλόνι του Τόκιο θα παρουσιαστεί η νέα «πικάντικη» έκδοση της γνωστής πλέον GT-86, με την ονομασία GRMN-Gazoo Racing Masters of the Nürburgring- FR Sports Concept Platinum και την υπογραφή της Gazoo Racing.



Ο 2,0 λίτρων κινητήρας boxer αποκτά για την περίσταση του νέου concept, έναν υπερσυμπιεστή εξάτμισης turbo και η απόδοση του απογειώνεται στους 325 ίππους και τα 431 Nm!



Το μηχανικό διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης –LSD- αναλαμβάνει για τα καλά δράση στο συγκεκριμένο πρωτότυπο, το οποίο πλαισιώνεται από τροχούς 18 ιντσών και νέο set-up ανάρτησης, που μειώνει το ύψος από το έδαφος.



Οι αισθητικές αλλαγές δεν λείπουν, με τα νέα φώτα τεχνολογίας LED να ενισχύουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της έκδοσης, προσφέροντας μαζί με τα αεροδυναμικά βοηθήματα και τους νέους προφυλακτήρες ξεχωριστό αισθητικό look!



Στο εσωτερικό έχουν προστεθεί οι ανάλογες σπορ πινελιές. Περισσότερα σε μερικές ημέρες που το concept θα παρουσιαστεί στο Τόκιο…



Πηγή: gocar.gr