Ακόμη μία διάκριση για την Alfa Romeo 4C

Ρεπορτάζ: Γιώργος Σκευοφύλαξ

H 4C αναδείχτηκε «Best New Sports Car 2014» από τους αναγνώστες του περιοδικού «Autohoje» στην Πορτογαλία. Στη διαδικασία συμμετείχαν περί τα 400 μοντέλα από όλες τις κατηγορίες.

Συνεχίζει να αυξάνεται η συλλογή σημαντικών βραβείων για την Alfa Romeo 4C με την απονομή του νέου διεθνούς βραβείου «Best Sports Car 2014» που της αποδόθηκε από τους αναγνώστες και τους ειδικούς του πορτογαλικού περιοδικού «Autohoje».

Για 21η συνεχόμενη χρονιά, το εξειδικευμένο εβδομαδιαίο περιοδικό «Autohoje», σε συνεργασία με τις 19 εκδόσεις του ομίλου Motorpress, κάλεσε τους αναγνώστες του να ψηφίσουν το αγαπημένο τους αυτοκίνητο ανάμεσα σε 400 μοντέλα.

Το compact ιταλικό supercar βρέθηκε στην κορυφή της κατηγορίας «Sports Cars», χάρη στην τεράστια απήχηση που είχε στο πολυπληθές κοινό που συμμετείχε στη διαδικασία και το οποίο απαρτιζόταν από αναγνώστες διαφορετικών χωρών και αυτοκινητιστικών προτιμήσεων.

Η Alfa Romeo 4C σχεδιάστηκε από τους μηχανικούς της Alfa Romeo, κατασκευάστηκε στο εργοστάσιο της Maserati στη Μόντενα και αποτελεί τη σύγχρονη εικόνα της μάρκας, ενώ αντιπροσωπεύει τα sportive χαρακτηριστικά που ενσωματώνονται στο «Alfa Romeo DNA»: εξαιρετική απόδοση και τεχνική αριστεία για μέγιστη οδηγική απόλαυση σε συνδυασμό με εκπληκτικό στυλ.

Το βραβείο από την Πορτογαλία έρχεται να προστεθεί στη συλλογή της Alfa Romeo 4C που ήδη απαριθμεί τις εξής διακρίσεις:

• «Most Beautiful Car of the Year 2013» στη Γαλλία

• «Best Cars 2014» της κατηγορίας «Εισαγόμενα sports cars» από το περιοδικό «Auto, Motor und Sport» στη Γερμανία

• «Le auto che preferisco» (Τα αυτοκίνητα που μου αρέσουν) στην κατηγορία «Sports cars» από το περιοδικό Quattroruote στην Ιταλία

• «Auto Lider 2013» στην Πολωνία από το εβδομαδιαίο περιοδικό «Motor» και το μηνιαίο «Auto Moto»

• «Best Car of the Year» στην κατηγορία «Coupé of the Year» από την πολωνική έκδοση του Top Gear

• «Best Sport Cars» της 5ης έκδοσης των MQC Motor Awards στην Ισπανία