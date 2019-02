40 χρόνια Volkswagen Golf

Γράφει ο Γιώργος Σκευοφύλαξ

Η Volkswagen γιορτάζει την 40η επέτειο του πιο επιτυχημένου ευρωπαϊκού αυτοκινήτου όλων των εποχών: του Golf.

Με πωλήσεις άνω των 30 εκατομμυρίων αυτοκινήτων, το Golf ήταν και είναι το μοντέλο που υιοθετεί τις πιο σημαντικές τεχνολογίες και τάσεις της κάθε εποχής.

Η 1η γενιά του Golf, σχεδιασμένη από τον Giorgio Giugiaro και την σχεδιαστική ομάδα της Volkswagen, πέρασε από τη γραμμή συναρμολόγησης στο Wolfsburg στις 29 Μαρτίου 1974. Η σύγχρονη και αξιόπιστη φιλοσοφία κίνησης (με τον εγκάρσια τοποθετημένο κινητήρα και την κίνηση στους μπροστινούς τροχούς), η τέλεια εκμετάλλευση χώρων καθώς και ο πρωτοποριακός hatchback σχεδιασμός ήταν στοιχεία με τα οποία το Golf έδωσε πολύ γρήγορα το στίγμα του στην αγορά, γιορτάζοντας την παραγωγή ενός εκατομμύριου αυτοκινήτων τον Οκτώβριο του 1976.

Στο λανσάρισμα του πρώτου Golf GTI (1976), η Volkswagen προανήγγειλε την καθιέρωση του ευρύτερου δυναμισμού σε αυτή την κατηγορία, ενώ το Golf GTD (1982) σηματοδότησε την επανάσταση για τα αυτοκίνητα diesel στη μικρομεσαία κατηγορία. Με το Golf Cabriolet να παράγεται το 1979, η Volkswagen παρουσίασε στην αγορά ένα ανοιχτό αυτοκίνητο που αποδείχθηκε το καλύτερο σε πωλήσεις στον κόσμο. Tο 1993 η γκάμα του μοντέλου συμπληρώθηκε με την πετυχημένη έκδοση του Golf Variant ενώ το 2005 παρουσιάστηκε η έκδοση Golf Plus.

Η επιτυχία της 1ης γενιάς του Golf αποτέλεσε το έναυσμα για την δημιουργία ενός αυτοκινήτου-θρύλου για την παγκόσμια αυτοκίνηση. Βασικό στοιχείο της επιτυχημένης πορείας του μοντέλου και στις 7 γενιές του, αποτέλεσε η εφαρμογή προηγμένων και καινοτόμων τεχνολογιών, διαθέσιμων σε όλους του οδηγούς σε παγκόσμιο επίπεδο, με στόχο την Ασφάλεια, την Οικονομία, τις Επιδόσεις, την Ποιότητα, την Αξιοπιστία και την Διαχρονικότητα. Μερικές μόνο από αυτές τις τεχνολογίες, περιελάμβαναν:

Σύστημα μετάδοσης της κίνησης σε όλους τους τροχούς - SYNCRO (1986)

Κινητήρες πετρελαίου τεχνολογίας άμεσου ψεκασμού - TDI (1993)

Σύστημα μετάδοσης της κίνησης σε όλους τους τροχούς – 4MΟΤΙΟΝ (1998)

Κινητήρες βενζίνης τεχνολογίας άμεσου ψεκασμού – FSI (2002)

Κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη – DSG (2003)

Κινητήρες τεχνολογίας Τwincharger – TSI (2006)

Έκδοση με μέση κατανάλωση καυσίμου 3,8lt/100km & εκπομπές ρύπων CO2 99gr/km - BLUEMOTION (2009)

Τον Σεπτέμβριο του 2012, παρουσιάστηκε η 7η γενιά Golf με σημείο αναφοράς το ίδιο καινοτόμο DNA που χαρακτήρισε το μοντέλο και στις προηγούμενες έξι γενιές του. Μερικά από αυτά τα καινοτόμα χαρακτηριστικά αφορούν στα ακόλουθα:

Σπονδυλωτή πλατφόρμα MQB για χαμηλότερο βάρος, κορυφαία εκμετάλλευση χώρων και υιοθέτηση ευρείας γκάμας κινητήρων & τεχνολογιών με κορυφαία δυναμικά χαρακτηριστικά

Βελτιωμένη οικονομία καυσίμου έως και 23%

Πρωτοποριακή τεχνολογία Aπενεργοποίησης Κυλίνδρων ACT με τον κινητήρα 1.4 TSI 140 ίππων και Παγκόσμιο Pεκόρ Guinness χαμηλότερης κατανάλωσης βενζίνης (3,42lt / 100km)

Έκδοση TDI BlueMotion 1.6 TDI 110 ίππων με κατανάλωση μόλις 3,2 lt πετρελαίου ανά 100 km και εκπομπές ρύπων CO2 85gr/km.

Κινητήρας φυσικού αερίου 1.4 TGI 110 ίππων με κατανάλωση 3,4 kg/100 km και εκπομπές ρύπων CO2 92gr/km

Πρωτοποριακά συστήματα υποστήριξης οδηγού όπως Σύστημα Αποφυγής Πολλαπλών Συγκρούσεων Multicollision Brake, Ενεργό Σύστημα Προστασίας Επιβατών Pre-Crash, Adaptive Cruise Control με λειτουργίες "Front Assist" και "City Emergency Brake".

Το 2014, η Volkswagen παρουσίασε το ηλεκτρικό e-Golf (το οποίο είναι ήδη διαθέσιμο σε αρκετές ευρωπαϊκές αγορές), ενώ το φθινόπωρο θα λανσαριστεί το νέο Golf GTE με τεχνολογία plug-in hybrid που συνδυάζει ιδανικά την οικονομία (1,5lt/100km) και τις χαμηλές εκπομπές ρύπων (35 gr CO2/km), με τις sport επιδόσεις (Ισχύς: 204 ίπποι / Επιτάχυνση 0-100: 7,6 δευτερόλεπτα / Τελική Ταχύτητα: 222 χλμ)

Με τις τεχνολογίες αυτές, το Golf 7ης γενιάς πρωτοπορεί για μια ακόμη φορά, καθώς είναι το μοναδικό αυτοκίνητο παραγωγής παγκοσμίως που προσφέρεται με κινητήρες Βενζίνης (TSI), Πετρελαίου (TDI), Φυσικού Αερίου (TGI), electric (e-Golf) και Plug-in Hybrid (GTE).

Για όλους αυτούς τους λόγους, η 7η γενιά του Golf αναδείχθηκε το κορυφαίο αυτοκίνητο στην Ευρώπη και σε όλον τον Κόσμο, με την βράβευση του ως “Car of the Year 2013” και “World Car of the Year 2013”.

Στην Ελληνική αγορά, τα 40 χρόνια παρουσίας του Golf έχουν χαρακτηριστεί από την ευρεία απήχηση που είχε στο Ελληνικό κοινό κάθε γενιά του μοντέλου, συνοδεύοντας το με πολλές διακρίσεις και πρωτιές. Το 2013, η 7η γενιά του μοντέλου κατέκτησε για μία ακόμη φορά την 1η θέση των πωλήσεων της Ελληνικής Αγοράς στην κατηγορία του (τόσο στις πωλήσεις ιδιωτών όσο και στις εταιρικές πωλήσεις), επιβεβαιώνοντας την διαχρονικά ισχυρή εμπιστοσύνη των Ελλήνων οδηγών στις αξίες και την τεχνολογική υπεροχή του Golf