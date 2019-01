Δείτε το νέο music video της ΜΙΑ «Borders» για την Οδύσσεια των προσφύγων

Το νέο άλμπουμ της τραγουδίστριας «Matahdatah» που θα κυκλοφορήσει θα κάνει πολλούς να νιώσουν άβολα

Η MIA είναι συνηθισμένη στις αντιπαραθέσεις. Η ράπερ από τη Σρι Λάνκα που γεννήθηκε στο Λονδίνο φλέρταρε από την αρχή της καριέρας της με την πρόκληση υιοθετώντας πολιτικές θέσεις που έκαναν τις δισκογραφικές αλλά και τις επιτροπές που απονέμουν βραβεία και διακρίσεις –επιεικώς- άβολα. Και μην νομίσετε πως όλα αυτά συνέβησαν εις άγραν δημοσιότητας. Η μουσικός, σχεδιάστρια και εικαστική καλλιτέχνης είχε τους λόγους της. Γεννημένη σε οικογένεια Ταμίλ συντάχθηκε ανοιχτά με τους αυτονομιστές με συνέπεια να αντιμετωπίσει προβλήματα ακόμα και με τη βίζα της για να ταξιδέψει στις ΗΠΑ.

Το να είσαι Ταμίλ στον σημερινό κόσμο σημαίνει ότι ανήκεις σε μια εθνική κοινότητα εβδομήντα εκατομμυρίων ανθρώπων που δεν εκπροσωπείται κρατικά. Εξ’ αυτών τα εξήντα και βάλε ζουν στην Ινδία και τα δυόμιση στη Σρι Λάνκα όπου επί είκοσι χρόνια διεξήχθη ένας ανηλεής εμφύλιος που έληξε πριν από μια πενταετία περίπου με ήττα των Ταμίλ. Με αυτά και με κείνα εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι οδηγήθηκαν στην προσφυγιά.

Η ΜΙΑ είναι άρα πιο ευαίσθητη από τις συναδέλφους της τής ποπ σκηνής σε θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων και δη των δικαιωμάτων των προσφύγων. Και, όπως είναι εύλογο, η οδύσσεια των εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων προσερχόμενων από τις εμπόλεμες περιοχές της Συρίας, του Ιράκ και του Αφγανιστάν κινητοποίησε τις δημιουργικές δυνάμεις της.

Το αποτέλεσμα είναι ένα άλμπουμ που πρόκειται να κυκλοφορήσει, το «Matahdatah». Ένα μικρό δείγμα αυτού μπορούμε πλέον να δούμε και να ακούσουμε με το «Borders» (Σύνορα), το πρώτο music video του άλμπουμ που γυρίστηκε στην Ακτή Ελεφαντοστού, το οποίο αναφέρεται στην ατέρμονη περιπλάνηση των προσφύγων από σύνορα σε σύνορα.

Οι εικόνες του video είναι από τις πιο δυνατές που έχουμε δει σε video καλλιτέχνη τον τελευταίο καιρό.

Όσο για τους στίχους, αυτό είναι ένα δείγμα:

‘Guns blow doors to the system / Yeah fuck 'em when we say we're not with them / We're solid and we don't need to kick them / This is North, South, East and Western’

.....................................................................

'Borders (What's up with that?) / Politics (What's up with that?) / Police shots (What's up with that?) / Identities (What's up with that?) / Your privilege (What's up with that?) / Broke people (What's up with that?) / Boat people (What's up with that?) / The realness (What's up with that?) / The new world (What's up with that?) / Am gonna keep up on all that'