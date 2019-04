Ένα «Κόντρα Ντουέτο» που διαρκεί

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη και η Φωτεινή Βελεσιώτου συνεχίζουν για δύο ακόμα παρασκευοσάββατα τις εμφανίσεις τους στην Ακτή Πειραιώς

Τα «αταίριαστα ζευγάρια» είναι όλα τα λεφτά στην αθηναϊκή νύχτα τη σεζόν που διανύουμε. Καλλιτέχνες διαφορετικής «προέλευσης» και προσανατολισμού συνέπηξαν για πρώτη φορά συμμαχίες με αποτέλεσμα προγράμματα φρέσκα, που υπακούουν σε λογικές out of the box. Και το κοινό ανταποκρίθηκε. Πλημμύρισε τους χώρους που φιλοξενούν τα εν λόγω σχήματα, καταχειροκρότησε τους συντελεστές, επιβράβευσε τις προσπάθειές τους.

Το «Κόντρα Ντουέτο» της Ελεωνόρας Ζουγανέλη και της Φωτεινής Βελεσιώτου είναι ένα από αυτά τα σχήματα. Δύο φωνές από άλλους πλανήτες, δύο πολύ διαφορετικές προσωπικότητες ένωσαν τις δυνάμεις τους και το πάθος τους για το καλό ελληνικό τραγούδι στη σκηνή της Ακτής Πειραιώς και αποθεώθηκαν. Μαζί με τον Δημήτρη Υφαντή και μια ομάδα εκλεκτών μουσικών, οι δύο τραγουδίστριες ξεδιπλώνουν τις φωνές και το ρεπερτόριό τους σε ένα πρόγραμμα κόντρα σε ό,τι θα περίμενε κανείς που θα σας ενθουσιάσει.

Την ορχήστρα αποτελούν: Νίκος Καλαντζάκος (πλήκτρα), Νίκος Πασσαλίδης (έγχορδα), Γιώργος Καραμφίλης (μπουζούκι), Δημήτρης Μπαρμπαγάλας (κιθάρες), Ντίνος Χατζηιορδάνου (ακορντεόν), Παρασκευάς Κίτσος (μπάσο), Γιάννης Αγγελόπουλος (τύμπανα), Γιώργος Κατσίνης (κλαρίνο).

Σκηνοθεσία: Αργυρώ Χιώτη

Κείμενα: Θανάσης Αλευράς

Ενορχηστρώσεις: Νίκος Καλαντζάκος

Σχεδιασμός φωτισμού: Περικλής Μαθιέλης

Σχεδιασμός Ήχου: Αργύρης Λιανός, Brian Coon

Σκηνογραφία: Κωνσταντίνος Ζαμάνης

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Ελεωνόρα Ζουγανέλη

Οργάνωση παραγωγής: Κατερίνα Παπαδοπούλου

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη και η Φωτεινή Βελεσιώτου, Ακτή Πειραιώς, Πειραιώς 178 & Λαμίας 4, Ταύρος, τηλ. 210 3418020/www.aktipireos.gr. Ημέρες και ώρες παραστάσεων: 19, 20, 26 και 27 Φεβρουαρίου στις 23:00. Είσοδος με ποτό: 15€ (Φιάλη ποτού 130€, Φιάλη λευκό κρασί 65€, Φιάλη κόκκινο κρασί 75€).

Μετά το τέλος των παραστάσεων στην Ακτή Πειραιώς η Ελεωνόρα Ζουγανέλη και η Φωτεινή Βελεσιώτου θα βρεθούν στη Θεσσαλονίκη στο FIX FACTORY OF SOUND για 3 μοναδικές εμφανίσεις, τα Σάββατα 5, 19 και 26 Μαρτίου