Τρίποντα μετά μουσικής στην Ερμού

Μπάμπης Στόκας, Χρήστος Θηβαίος, Κώστας Παρίσσης, Μιρέλα Πάχου, Αριστέα Μαγκλάρα και Βαγγέλης Μαραζάκης κηρύσσουν την έναρξη της διοργάνωσης του 3on3 Giants στο Παλιό Αμαξοστάσιο του Ο.Σ.Υ.

Το πρώτο πρωτάθλημα μπάσκετ για αθλητές κάθε ηλικίας 3on3 Giants ανοίγει στο Παλιό Αμαξοστάσιο του Ο.Σ.Υ., Ερμού και Πειραιώς, την Πέμπτη 14 Ιουλίου με ένα γαλαξία καλλιτεχνών, οι οποίοι θα επιβραβεύσουν μουσικά τις προσπάθειες των ερασιτεχνών αθλητών και των φίλων τους.

Εξηγούμαστε. Το 3on3 Giants είναι ένα μουσικοαθλητικό event με παγκόσμια απήχηση. Πρόκειται για μια διοργάνωση στην οποία μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι φίλοι του μπάσκετ, ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου, στον πυρήνα της οποίας βρίσκεται το παλιό καλό μονό όπως το γνωρίζουν οι έλληνες μπασκετόφιλοι. Τα ειδικά διαμορφωμένα γήπεδα (σκιασμένα και δροσιζόμενα) είναι ανοιχτά από νωρίς το πρωί για να υποδεχθούν τους ρέκτες του αθλήματος ενώ από νωρίς το απόγευμα τις προσπάθειες των αθλητών θα συνοδεύουν οι νότες από τα live των καλλιτεχνών που συμμετέχουν στη γιορτή.

Την πρώτη ημέρα της διοργάνωσης, Πέμπτη 14 Ιουλίου, τον αγωνιστικό χώρο θα καταλάβουν από τις 7 το απόγευμα και μετά ο Μπάμπης Στόκας, ο Χρήστος Θηβαίος, ο Κώστας Παρίσσης, η Μιρέλα Πάχου, η Αριστέα Μαγκλάρα και ο Βαγγέλης Μαραζάκης. Οι έξι καλλιτέχνες θα ερμηνεύσουν τραγούδια από το προσωπικό ρεπερτόριό τους αλλά και επιλογές από αγαπημένα τους κομμάτια με σθένος, ευαισθησία και μελωδικότητα για τους φίλους του μπάσκετ αλλά και της μουσικής τους αφού η συναυλία είναι ανοιχτή σε όλους (με εισιτήριο).

3on3 Giants στο Παλιό Αμαξοστάσιο του Ο.Σ.Υ., Ερμού και Πειραιώς, 14 έως 19 Ιουλίου, από 19:00. Γενική είσοδος: 4 ευρώ με μια μπύρα ή ένα αναψυκτικό. Πληροφορίες - προπώληση εισιτηρίων: 210-2520787, 211-2203444, www.viva.gr, καταστήματα Public, Seven Spots, Media Markt, Reload και Facebook page μέσω Inbox: 3 on 3 Giants "Get in the arena”