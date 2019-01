Επιστρέφουν με νέο άλμπουμ οι Metallica - Ακούστε το πρώτο τραγούδι

Έπειτα από 8 χρόνια απουσίας οι Metallica επιστρέφουν με ένα νέο άλμπουμ.

Οι Metallica ανακοίνωσαν την επιστροφή τους με ανάρτηση στην επίσημη σελίδα τους και όπως αναφέρουν στις 18 Νοεμβρίου οι θαυμαστές τους θα μπορέσουν να προμηθευτούν το νέο δίσκο του συγκροτήματος.

Το νέο άλμπουμ ονομάζεται Self-Destruct, θα είναι διπλό και θα περιλαμβάνει 80 λεπτά μουσικής.

Μάλιστα οι Metallica έδωσαν μια πρώτη γεύση στους θαυμαστές τους δημοσιεύοντας το πρώτο τραγούδι με τίτλο Hardwired.

Ακούστε το!

Τα τραγούδια που θα περιλαμβάνει το νέο άλμπουμ

Disc one

1 Hardwired

2 Atlas, Rise!

3 Now That We’re Dead

4 Moth Into Flame

5 Am I Savage?

6 Halo on Fire

Disc two

1 Confusion

2 Dream No More

3 ManUNkind

4 Here Comes Revenge

5 Murder One

6 Spit Out the Bone