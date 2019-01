To «Dance me to the end of Love» δεν ήταν τραγούδι αγάπης- Τι είχε αποκαλύψει ο Κοέν (Βίντεο)

Την συγκλονιστική ιστορία πίσω από το τραγούδι- σήμα κατατεθέν του, το ''Dance me to the end of love'' αποκάλυψε σε συνέντευξή του λίγο πριν φύγει από τη ζωή ο αείμνηστος τραγουδοποιός Leonard Cohen, υπογραμμίζοντας ότι δεν το εμπνεύστηκε λόγω... έρωτα, αλλά όταν έμαθε ότι οι Γερμανοί στα στρατόπεδα συγκέντρωσης στον Β' παγκόσμιο πόλεμο έβαζαν... ορχήστρα να παίζει ενώ οι άνθρωποι καίγονταν ζωντανοί...

Όπως είχε δηλώσει ο ίδιος:

Είναι περίεργο το πώς γράφονται τα τραγούδια γιατί κάθε τραγούδι προέρχεται από ένα «σπόρο» που σου δίνει κάποιος ή που σου δίνει ο κόσμος και αυτό είναι που κάνει τη διαδικασία σύνθεσης ενός τραγουδιού τόσο μυστηριακή. Το συγκεκριμένο τραγούδι προήλθε από πράγματα που άκουσα ή διάβασα για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης του Β’ παγκοσμίου πολέμου. Σε κάποια από αυτά, ακριβώς δίπλα στα κρεματόρια, υπήρχε ένα κουαρτέτο μουσικών το οποίο εξαναγκαζόταν να παίζει κλασσική μουσική ενώ οι άνθρωποι δίπλα τους καιγόταν ζωντανοί.

Ο Κοέν επισήμανε, δε, ότι '' ο στίχος «dance me to your beauty with a burning violin» εννοεί την ομορφιά του να είσαι παρών στην ολοκλήρωση μιας ζωής, στο τέλος της ύπαρξης της. Βέβαια, η γλώσσα είναι ίδια με αυτή που θα χρησιμοποιούσε κάποιος για να «παραδοθεί» σε ένα αγαπημένο πρόσωπο. Οπότε, αφού η γλώσσα είναι η ίδια δε χρειάζεται να ξέρει κάποιος την πραγματική σημασία του τραγουδιού, αφού μπορεί εξίσου να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε παθιασμένο σκοπό''.