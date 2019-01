Τι μουσική άκουγαν οι σύγχρονοι του Σαίξπηρ;

Οι Ventus Ensemble σε μια μοναδική συναυλία με ελισαβετιανά τραγούδια και μαδριγάλια του 16ου και 17ου αιώνα

Οι περιπλανήσεις στον γοητευτικό κόσμο της Παλαιάς Μουσικής συνεχίζονται στο Μέγαρο. Αυτή τη φορά, το Ventus Ensemble θα ξεναγήσει το κοινό στα μυστικά μονοπάτια της αγγλικής Αναγέννησης, μέσα από ελισαβετιανά τραγούδια και μαδριγάλια των Ντόουλαντ, Μόρλεϋ, Πέρσελ, Μπερντ και Φερραμπόσκο Β΄ που το γνωστό σχήμα θα ερμηνεύσει τη Δευτέρα 3 Απριλίου, στις 20:30, στην αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος.

Σ’ αυτό το οδοιπορικό στη μουσική του 16ου και 17ου αιώνα, οι σολίστ του συνόλου πνευστών Ventus συνταξιδεύουν με την Έλενα Κρασάκη, σοπράνο εξειδικευμένη στη μουσική του 17ου αι. και στην ιστορικά τεκμηριωμένη ερμηνεία, με τον μαέστρο Γιώργο Ζιάβρα, ο οποίος έχει πλούσια καλλιτεχνική δραστηριότητα στην Ευρώπη, και τον συνθέτη Κορνήλιο Σελαμσή, που έχει αναλάβει την επεξεργασία και ενορχήστρωση των κομματιών, ενώ έχει γράψει επίσης πρωτότυπη μουσική η οποία συνομιλεί με τα έργα των συνθετών της Αναγέννησης.



Έλενα Κρασάκη

Αξίζει να γνωρίζετε!

Ο Τζον Ντόουλαντ (1563-1626), εξέχουσα μορφή της αγγλικής αναγεννησιακής μουσικής, ανακαλύφθηκε εκ νέου από τους συνθέτες και τους ερμηνευτές του 20ού αιώνα, με τις ορχηστρικές αλλά και φωνητικές συνθέσεις του να παίζονται πλέον συχνά σε όλο τον κόσμο. Στον Ντόουλαντ ανήκουν τα δύο πρώτα τραγούδια της βραδιάς, τα οποία τιτλοφορούνται «Toss not my soul» [Μη ρίχνεις την ψυχή μου] και «Would my conceit» [Μακάρι η ονειροφαντασιά μου]. Ακολουθεί το τραγούδι «Leave now mine eyes lamenting» [Αφήστε τώρα, μάτια μου, τα κλάματα] του Τόμας Μόρλεϋ (Thomas Morley ~1557-1602), σύγχρονου του Ντόουλαντ και επιφανούς εκπροσώπου της Αγγλικής Σχολής Μαδριγαλιστών. Στη συνέχεια, θα ακουστεί ο ύμνος «Hear me O God» [Άκου με, Θεέ μου] του Αλφόνσο Φερραμπόσκο Β΄ (Alfonso Ferrabosco II ~1575-1628), ιταλικής καταγωγής άγγλου συνθέτη και φημισμένου αυλικού μουσικού της Αναγέννησης. Το πρόγραμμα της βραδιάς περιλαμβάνει ακόμη τη μουσική ελεγεία «Ye sacred Muses» [Εσείς, Μούσες ιερές] που έγραψε ο άγγλος αναγεννησιακός συνθέτης Ουίλλιαμ Μπερντ (William Byrd ~1540-1623) στη μνήμη του μέντορά του, Τόμας Τάλλις. Ο επίλογος ανήκει στον Χένρυ Πέρσελ (Henry Purcell ~1659-1695) και στον περίφημο Θρήνο της Διδώς σε στίχους Ναούμ Τέητ.

Οι Ventus Ensemble είναι οι: Όθωνας Γκόγκας (φλάουτο), Κώστας Γιοβάνης (όμποε), Σπύρος Τζέκος (κλαρινέτο), Κώστας Τζέκος (κλαρινέτο, μπάσο κλαρινέτο, κόρνο ντι μπασέτο), Δημήτρης Ντακοβάνος (φαγκότο), Δημήτρης Γκόγκας (τρομπέτα), Φάνης Βερνίκος (τρομπέτα), Γιάννης Γούναρης (κόρνο), Μάνος Βεντούρας (κόρνο), Σπύρος Βέργης (τρομπόνι), Δημήτρης Τίγκας (κοντραμπάσο).

Συμμετέχουν:

Έλενα Κρασάκη, σοπράνο

Γιώργος Ζιάβρας, μουσική διεύθυνση

Κορνήλιος Σελαμσής, επεξεργασία, ενορχήστρωση και πρωτότυπη μουσική

Ελισαβετιανά τραγούδια και μαδριγάλια, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Δευτέρα 3 Απριλίου, ώρες 20:30. Τιμές εισιτηρίων: 10 € (Ζώνη Β) ● 15 € (Ζώνη Α) ● 4 € (φοιτητές, νέοι, άνεργοι) ● 6 € (πολύτεκνοι, 65+). Πληροφορίες – προπώληση εισιτηρίων: τηλ. 210 7282333, www.megaron.gr