Η πασίγνωστη King’s College Choir στο Μέγαρο

Η Χορωδία του King’s College (Κολεγίου του Βασιλιά) με έδρα το Καίμπριτζ οφείλει την ύπαρξή της στον Ερρίκο ΣΤ΄, που ίδρυσε το Κολέγιο το 1441 και οραματίστηκε τους καθημερινούς ψαλμούς στις Θείες Λειτουργίες μέσα στο περίφημο Παρεκκλήσι του Κολεγίου του. Η αρχική αυτή σύλληψη αποτελεί θεμέλιο λίθο της Χορωδίας, την οποία απαρτίζουν 16 παιδιά-χορωδοί, 14 φοιτητές υπότροφοι χορωδιακού τραγουδιού και 2 υπότροφοι εκκλησιαστικού οργάνου.

Το Σύνολο απέκτησε παγκόσμια φήμη χάρη στην ετήσια χριστουγεννιάτικη ραδιοφωνική μετάδοση της Λειτουργίας του με τίτλο «Φεστιβάλ Εννέα Αναγνωσμάτων και Καλάντων». Πρόκειται για τη μακροβιότερη ραδιοφωνική μετάδοση ετήσιας Λειτουργίας: γίνεται από το BBC εδώ και 90 χρόνια. Επίσης, από το 1954, η Χορωδία τελεί μια χριστουγεννιάτικη Λειτουργία που μεταδίδεται τηλεοπτικά με τον τίτλο «Carols from King’s».

Χάρη και στις εκτενείς ηχογραφήσεις της (περισσότερες από 100), η Χορωδία του King’s College είναι γνωστή διεθνώς και προσκαλείται στις μεγαλύτερες σκηνές.

Στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών η King’s College Choir θα παρουσιάσει ένα εορταστικό πρόγραμμα με κάλαντα, χριστουγεννιάτικα τραγούδια και θρησκευτικούς ύμνους φημισμένων συνθετών από την προκλασική εποχή έως σήμερα. Θα ακουστούν ακόμη συνθέσεις για εκκλησιαστικό όργανο που θα ερμηνεύσουν ο Henry Websdale [Χένρυ Ουέμπσντεηλ] και ο Donal McCann [Ντόναλ Μακ Καν].

Την χορωδία θα διευθύνει ο αρχιμουσικός και οργανίστας Stephen Cleobury, μουσικός διευθυντής του σχήματος εδώ και 35 χρόνια.

Η εμφάνιση της περίφημης χορωδίας στο Μέγαρο πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία της Εθνικής Τράπεζας.

Το πρόγραμμα:

HIERONYMUS PRAETORIUS (1560-1629)

Magnificat Quinti Toni | Μεγαλυνάριο

JΟΗΑΝΝ SEBASTIAN BACH (1685-1750)

Wachet auf, ruft uns die Stimme (Εγερθείτε, μας καλεί η φωνή) BWV 645

Puer natus in Bethlehem (Γεννήθηκε παιδί στη Βηθλεέμ) BWV 603

Vom Himmel hoch, da komm ich her (Από τον ουρανό ψηλά, από εκεί έρχομαι) BWV 606

Von Himmel kam der Engel Schar (Από τον ουρανό ήρθαν στρατιές αγγέλων) BWV 607

In dulci jubilo (Mε γλυκιά αγαλλίαση) BWV 729

Εκκλησιαστικό όργανο Henry Websdale

ELFYN JONES (γενν. 1939)

Adam’s Fall | Η πτώση του Αδάμ

R.O. MORRIS (1886-1948)

Love came down at Christmas | Η αγάπη ήρθε στον κόσμο τα Χριστούγεννα (διασκευή St. Cleobury)

JΟΗΑΝΝ SEBASTIAN BACH

How shall I fitly meet thee? (Πώς να Σε προϋπαντήσω) από το Χριστουγεννιάτικο Ορατόριο, BWV 248: Καντάτα I

JOHN TAVENER (1944-2013)

The Lamb | Ο αμνός

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ

The Linden Tree Carol | Τα κάλαντα της φλαμουριάς (διασκευή St. Cleobury)

Away in a manger | Σε μια φάτνη, μακριά (διασκευή Willcocks)

JAMES WHITBOURN (γενν. 1953)

The Magi’s Dream | Το όνειρο των Μάγων

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

FRANCIS POULENC (1899-1963)

4 Μοτέτα για κάποια Χριστούγεννα

O magnum mysterium (Ω, μέγα μυστήριο)

Quem vidistis pastores dicite (Πείτε, βοσκοί, ποιον είδατε)

Videntes stellam (Το άστρο βλέποντας)

Hodie Christus natus est (Σήμερα γεννιέται ο Χριστός)

OLIVIER MESSIAEN (1908-1992)

Dieu parmi nous (Μεθ’ ημών ο Θεός)

Εκκλησιαστικό όργανο Donal McCann

HAROLD EDWIN DARKE (1888-1976)

In the bleak mid-winter | Στην καρδιά του παγωμένου χειμώνα

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ

I saw three ships | Είδα τρία πλοία (διασκευή Ledger)

ΗERBERT HOWELLS (1892-1983)

A spotless rose | Άσπιλο ρόδο

JUDITH WEIR (γεν. 1954)

Illuminare Jerusalem | Φωτίζου, Ιερουσαλήμ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ

Gabriel’s Message | Το μήνυμα του Αρχάγγελου Γαβριήλ (διασκευή Edgar Pettman)

JACKSON

Can I not sing but hoy? | Δεν τραγουδώ, κραυγάζω από χαρά

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

We three kings of Orient are | Εμείς, τρεις βασιλιάδες της Ανατολής (διασκευή Μartin Neary)

King’s College Choir στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017, ώρα 20:30. Τιμές εισιτηρίων: 9 € (φοιτητές, νέοι, άνεργοι, ΑΜΕΑ, 65+, πολύτεκνοι), 14 € (Ζώνη Ε), 22 € (Ζώνη Δ), 28 € (Ζώνη Γ), 36 € (Ζώνη Β), 42 € (Ζώνη Α), 50 € (Διακεκριμένη Ζώνη). Πληροφορίες – προπώληση εισιτηρίων: τηλ. 210 7282333, www.megaron.gr