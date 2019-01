Merry Christmas με τον Allan Harris στο Half Note

Ο μοναδικός crooner, κιθαρίστας, ηθοποιός και jazzman, επιστρέφει στην Αθήνα να γιορτάσει τα 100 χρόνια από την γέννηση του μεγάλου Nat King Cole (1919 – 1965) αλλά και τα Χριστούγεννα, μαζί μας!

O Allan Harris γεννήθηκε το 1956 στο Brooklyn της Νέας Υόρκης και ζει στο Harlem. Όσο θυμάται τον εαυτό του, ήταν ερωτευμένος με την jazz. Η μητέρα του, κλασσική πιανίστρια και η θεία του πολύ γνωστή blues τραγουδίστρια με manager την παραγωγό της μεγάλης Bessie Smith, του έμαθαν να αγαπά τη μουσική από μικρό παιδί. Μυήθηκε στη μουσική και τον γνώρισαν σε καλλιτέχνες όπως ο Louis Armstrong, η Sarah Vaughan και ο Jimmy Smith. Κάποτε ως μαθητής δημοτικού με την παρακίνηση της μητέρας του, τραγούδησε στο Καθολικό σχολείο του το «Βlue Velvet» κι όλες οι καλόγριες έτρεχαν γύρω του και του έλεγαν να ξανατραγουδήσει. Μάλλον εκείνη την στιγμή κατάλαβε ότι το μέλλον του ήταν μόνο στη μουσική και κυρίως στο τραγούδι.

Κάποια χρόνια αργότερα στο Miami γνώρισε τον κορυφαίο Tony Bennett που αποτέλεσε μέντορά του κι ο οποίος του είπε να γυρίσει στη Ν. Υόρκη και να διεκδικήσει στην μουσική ό,τι μπορεί. Ο Allan Harris ξεκίνησε να κάνει τις δικές του παραγωγές και ηχογραφήσεις συνεργαζόμενος με σημαντικές jazz προσωπικότητες, όπως οι Ray Brown, Mark Whitfield, Jeff Hamilton, Claudio Roditi κ.ά.

Από τα πρώτα χρόνια των ‘00s άρχισε να κάνει αφιερώματα σε μυθικές προσωπικότητες της jazz, όπως ο Billy Strayhorn, o Nat King Cole, o Tony Bennett κ.ά., ενώ παράλληλα, άνοιγε το ρεπερτόριό του με πολλά άλλα στυλ της μαύρης μουσικής, όπως η soul, το funk και το blues– διατηρώντας όμως την αγάπη του για τα jazz standards.

Λόγω της σπάνιας χροιάς της φωνής του με τον ανάλαφρο ημι-βαρύτονο τόνο του, ο Harris σύντομα καθιερώθηκε σαν μία από τις σπουδαιότερες ανδρικές φωνές της jazz όπως εύστοχα και χαρακτηριστικά αποτυπώθηκε στην εφημερίδα Miami Herald που έλεγε για τον Allan «έχει την ζεστασιά του Tony Bennett, το πικάντικο στοιχείο και την αίσθηση ρυθμού του Sinatra και την υπαινικτική κομψότητα του Nat King Cole».

Είναι πολλές οι διακρίσεις και οι βραβεύσεις από περιοδικά της jazz (όπως το Down Beat) και περισσότερες από δέκα οι ηχογραφήσεις προσωπικών δίσκων που έχει ο σπουδαίος αυτός καλλιτέχνης, αλλά δύο από αυτούς τους δίσκους, τους έχει κάνει αποκλειστικά με υλικό του Nat King Cole.

To «Long Live the King» και το ζωντανά ηχογραφημένο «Dedicated to you–Allan Harris sings a Nat King Cole Christmas», θα είναι και η βάση του περιεχομένου των αφιερωμένων στα 100 χρόνια από την γέννηση του Nat King Cole, παραστάσεων που θα δώσει με την εξαιρετική μπάντα του στην Αθήνα αυτά τα Χριστούγεννα.

Τα μέλη του κουιντέτου είναι:

Allan Harris – Vocals / guitar

Arcoiris Sandoval - Piano

Jesse Jones Jr. – Saxophone

ShirazetteTinnin – Drums/cajon

Nimrod Speaks - Bass

