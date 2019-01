Η Janice Harrington το Σάββατο στο Φουγάρο

Το Φουγάρο αγαπάει τη jazz. Όχι μόνο τον Σεπτέμβριο, όταν φιλοξενεί το δημοφιλές στους μύστες Φεστιβάλ Τζαζ, αλλά και στη διάρκεια του πιο «ήσυχου» χειμώνα.

Έχουμε και λέμε λοιπόν. Το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου, το προτελευταίο πριν από τα Χριστούγεννα, στο Φουγάρο θα κάνει την εμφάνισή της η Janice Harrington, γνωστή στους φίλους της και ως Great Grand Ma Ja, μαζί με την παρέα της, τον πιανίστα Matthias Grabi και τον τρομπονίστα Werner Gürtler.

Η εβδομηνταεξάχρονη ερμηνεύτρια, ένας από τους θρύλους της jazz που έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με προσωπικότητες όπως ο Billy Daniels, ο Lloyd Bridges, ο Frank Sinatra Jr., ο Sammy Davis Jr και ο Lionel Hampton, υπόσχεται να χαρίσει στο κοινό της μια αξέχαστη νύχτα με jazz, blues και gospel classics.

Janice Harrington live, Φουγάρο, Ασκληπιού 98, Ναύπλιο, τηλ. 27520 47300 - 347, info@fougaro.gr, www.fougaro.gr, www.facebook.com/To.Fougaro, Σάββατο 15 Δεκεμβρίου, ώρα 21:00. Γενική είσοδος 10€ (κάτω των 12 ετών δωρεάν). Προπώληση εισιτηρίων FOUGARO LE CAFÉ & Viva.gr

Ποια είναι η Janice Harrington

Ξεκίνησε τη διεθνη καριέρα της το 1969 με την USO στη Νοτιοανατολική Ασία, όπου διασκέδαζε το στρατιωτικό προσωπικό των Η.Π.Α. κατά τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ. Κατά τη διάρκεια του 1975 μέχρι το 1977, εμφανίστηκε στο Flamingo Hotel του Λας Βέγκας. Ο Lionel Hampton, με τον οποίο έχει συνεργαστεί, της είχε πει ότι «Δύο Κριοί δεν πρέπει να δουλεύουν μαζί, θα πρέπει να πάρετε την τύχη στα χέρια σας», όπως και συνέβη το 1980, όταν μετοίκησε στην Ευρώπη.

Άνοιξε τη συναυλία της Joan Armatrading στο Όσλο, του B. B. King στην Κοπεγχάγη, ήταν στη σκηνή με τον Rockin Dopsie, τον Buddy Guy, τον πρωτοπόρο Jack Dupree, τον Luther Allison, και σε περιοδεία με τον Big Jay McNeely. Στις 16 Οκτωβρίου 1984 στο Όσλο, τραγούδησε στην απονομή του βραβείου Νομπέλ Ειρήνης στον επίσκοπο Desmond Tutu.

Ως καλλιτέχνης τζαζ, εμφανίστηκε με τη Nat Adderley, την Royal Viking Jazz band της Papa Bue, τη Humphrey Lyttleton band και την ολλανδική Swing College Band. Η Harrington εμφανίστηκε επίσης με τη Big Band Radio της Δανίας, τη Big Band Radio του Όσλο, τη Big Band Radio της Γερμανίας και τη Big Band της Λιουμπλιάνα. Το 1995, ήταν παραγωγός στο φεστιβάλ First North German Gospel and Spiritual και συνέχισε σαν παραγωγός σε φεστιβάλ στη Γερμανία για αρκετά χρόνια. Έχει γράψει δύο μιούζικαλ, («Streets of Harlem», «What my eyes have seen») και ένα τρίτο σε συνεργασία με την διάσημη νορβηγίδα τζαζ τραγουδίστρια Karin Krog.

Η Harrington είναι γνωστή ως πρέσβειρα της μουσικής και του πολιτισμού των Η.Π.Α., φέρνοντας μέχρι σήμερα τα προγράμματα της αυθεντικής αμερικάνικης μουσικής σε παιδιά σε όλο τον κόσμο.

Ποιος είναι ο Matthias Grabi

Είναι μπλουζ και τζαζ πιανίστας που γεννήθηκε στο Αμβούργο της Γερμανίας.

Ως σολίστας, συνθέτης, bandleader και μουσικός στούντιο εργάζεται στη Βόρεια Γερμανία και όχι μόνο, αφού η μουσική του τον έφερε σε περισσότερες από 40 χώρες σε όλο τον κόσμο. Έπαιξε για το Ινστιτούτο Goethe-USA, πραγματοποιώντας συναυλίες στο Χόλιγουντ, τη Βοστώνη, τη Νέα Υόρκη και άλλες μεγάλες πόλεις στις ΗΠΑ. Επίσης, σε κρουαζιερόπλοια όπως το SY Sea Cloud 1 & 2 και το MV EUROPA 2, πέρασε τον Ατλαντικό Ωκεανό, ταξίδεψε στο Αιγαίο, τη Βαλτική Θάλασσα, τις Βαλεαρίδες Νήσους, τις Κανάριες Νήσους, τις Αζόρες και τις Δυτικές Ινδίες. Περισσότερο από ένα χρόνο της ζωής του έμεινε σε κρουαζιερόπλοια.

Ο Matthias έπαιξε με τζαζ-μπάντες στο Φεστιβάλ Parma Swing της Ιταλίας, στο Jazzfest Moelln της Γερμανίας και στο Διεθνές Φεστιβάλ Τζαζ στη Σόφια της Βουλγαρίας. Πολλές εκπομπές στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο καθώς και αρκετά cds έχουν απαθανατίσει την υπέροχη μουσική του. Μιούζικαλ, όπως το CATS του Andrew Lloyd Webber, συνοδεύονταν από το πιάνο του Matthias. Στο Βερολίνο έπαιξε για την ΕΕ στο Ομοσπονδιακό Γραφείο Τύπου.

Ποιος είναι ο Werner Gürtler

Είναι ένας από τους πιο γνωστούς παραδοσιακούς τρομπονίστες της τζαζ στην Βόρεια Γερμανία και συμμετέχει κυρίως σαν guest διαφόρων συγκροτημάτων σε συναυλίες και φεστιβάλ τζαζ. Αν ο χρόνος το επιτρέπει, διευθύνει τη δική του ερασιτεχνική τζαζ μπάντα στην οποία ενίοτε συμμετέχει.