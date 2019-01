Χριστούγεννα με τη MOYSA

Με την καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη συναυλία της στην Αίθουσα Φίλων της Μουσικής αποχαιρετά το 2018 η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης (MOYSA). Με τους ταλαντούχους μουσικούς της MOYSA θα συμπράξουν φέτος ο έμπειρος κορνίστας και μέλος της Ισπανικής Εθνικής Ορχήστρας Salvador Navarro, ο διεθνούς κλάσης πιανίστας και καλλιτεχνικός διευθυντής του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης Γιώργος-Εμμανουήλ Λαζαρίδης και ο Θοδωρής Βουτσικάκης, ένας από τους πιο σημαντικούς νέους Έλληνες τραγουδιστές, ο οποίος μετρά ήδη ένα πλήθος εξαιρετικά ποιοτικών συνεργασιών. Στο πόντιουμ θα βρίσκεται ο Θοδωρής Παπαδημητρίου.

Η MOYSA δημιουργήθηκε από τον Ο.Μ.Μ.Θ. τον Μάρτιο του 2015 με πρωτοβουλία του Γιώργου-Εμμανουήλ Λαζαρίδη και με ιδρυτική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Είναι μία κοινότητα νέων μουσικών από τη Βόρεια Ελλάδα και άλλες περιοχές της χώρας, ηλικίας 8 έως 25 ετών. Σκοπός της είναι η περαιτέρω εκπαίδευση των μελών της στην ορχηστρική τέχνη και σε συναφείς τομείς, καθώς και η ενδυνάμωση της κοινωνικής ευαισθησίας μέσω της μουσικής. Μέχρι σήμερα η MOYSA έχει συνεργαστεί με σημαντικούς αρχιμουσικούς, έχει συμπράξει με κορυφαίες προσωπικότητες της ελληνικής και διεθνούς μουσικής σκηνής, καθώς και με σπουδαίες ορχήστρες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α’ Μέρος

• Gustav Holst (1874-1934), A Moorside Suite για ορχήστρα εγχόρδων

• Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), Κοντσέρτο για κόρνο αρ. 3 σε μι ύφεση μείζονα, K. 447 (i. Allegro / ii. Romance - Larghetto / iii. Allegro)

Β’ Μέρος

• Ludwig van Beethoven (1770-1827), Κοντσέρτο για πιάνο αρ. 3 σε ντο ελάσσονα, έργο 37 (i. Allegro con brio)

• Arturo Márquez (1950), Danzón αρ. 2

• Nicola Piovani (1946), Όμορφη ζωή

• Michel Legrand (1932), I Will Wait for You

• Luiz Bonfá (1922-2001), Manhã de Carnaval

• Hugh Martin (1914-2011), Have Yourself a Merry Little Christmas

• Κάλαντα Ικαρίας & Κρήτης

Εορταστική συναυλία MOYSA, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 23 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 21:00. Τιμές εισιτηρίων: 10€, 5€ (μειωμένο).

Όλα τα έσοδα από τη συναυλία θα διατεθούν για την ανακούφιση των πληγέντων από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού στην Αττική.