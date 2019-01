To «All I Want for Christmas Is You» της Mariah Carey έσπασε όλα τα ρεκόρ στο Spotify

Είκοσι τέσσερα χρόνια μετά από την πρώτη κυκλοφορία του τον Νοέμβριο του ’94 με το άλμπουμ «Merry Christmas», το «All I Want for Christmas Is You» έσπασε ένα ακόμα ρεκόρ. Σύμφωνα με την υπηρεσία Chart Data, 10,8 εκατομμύρια ακροατές αναζήτησαν το τραγούδι την παραμονή των Χριστουγέννων, 0,4 εκατομμύρια περισσότεροι από εκείνους που αναζήτησαν το «Sad!» του XXXTentacion στις 19 Ιουνίου, μια μέρα μετά από την δολοφονία του καλλιτέχνη.

Σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε το Channel 5 το 2016 η Mariah Carey κερδίζει ετησίως περίπου 400.000 βρετανικές λίρες από τα δικαιώματα των χριστουγεννιάτικων τραγουδιών. Ανάλογα ποσά εισπράττουν οι The Pogues και η Kirsty MacColl για το «Fairytale of New York», ενώ ενώ εκατομμύρια λίρες περίπου είναι η αμοιβή των Slades για το «Merry Xmas Everybody».