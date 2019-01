Θεέ μου, προφύλαξέ με από τους φίλους μου, τους εχθρούς μου τους αναλαμβάνω εγώ.

Αντίγονος

Τους φίλους τους διαλέγουμε, λέει το άσμα. Χτες μέρα φιλίας για το Facebook. Κυκλοφόρησε στους χρήστες, ένα φιλμάκι, με τις καλύτερες στιγμές. Εικονικές φυσικά κατά το πλείστον. Φωτογραφίες μαζικές, σέλφις, πορτραίτα με καρδούλες. Αγαπησιάρικα πράγματα. Αυτοί είναι οι φίλοι σου. Και τι δεν κάνατε μαζί.

Πόσες ωραίες στιγμές κλπ. Χάζευα λοιπόν σε διάφορους τοίχους. Και μού 'ρθαν στο μυαλό οι πολιτικοί στα social media. Το ότι ενώ είναι λαλίστατοι και δημοσιοποιούν τόσα και τόσα, δεν είδα κανέναν να μοιράζεται τους φίλους του. Οπως και να το κάνεις, είναι το βασικό πια μέσον να διαδώσουν τον εαυτό τους και τις αδυναμίες τους. Είναι επίσης σημαντικό, να ξέρεις ποιόν συναναστρέφεται ο άλλος. Ειδικά στην Πολιτική.

Που πλέον δεν έχει άλλο τρόπο, να γνωστοποιήσει πια τις προθέσεις της εκτός από την κοινωνική δικτύωση. Κατά το “δείξε μου τους φίλους σου να σου πω ποιός είσαι”. Του σοφού λαού. Αποφάσισα να κάνω μόνη μου το άλμπουμ με τις φιλίες.

Γειά σου Αλέξη

Αλέξη αυτοί είναι οι φίλοι σου.

Αρχίζει με φωτογραφίες της περασμένης χρονιάς, συνοδοιπόρους. Η Μαρία, ο Γιώργος, η Γιάννα, ο Νίκος,τα περισσότερα άγνωστα γελαστά πρόσωπα.

Οκ… μερικοί από αυτούς!! Να και οι στιγμές σου. Αγκαλίες με τη Ζωή, βόλτα ποδαράτη με το Γιάνη, φιλιά με την Νάντια, ψυθιρίσματα στο αυτί με τον Παναγιώτη. Συνεχίζει.. Και πόσα δεν κάνατε μαζί…

Αλλάζει το σκηνικό ξαφνικά φωτογραφίες πιο κάτω, φιλί με τον Ζαν Κλοντ. Βλέματα με την ‘Ανγκελα. Γέλια με τον Γερούν. Σκυψίματα με τον Βόλφγκανγκ.

Μοιραστήκατε αυτές τις στιγμές!! Αλλες φωτογραφίες από τη Βουλή το Μαξίμου, το Σύνταγμα, χέρια ψηλά πανηγυρισμοί. Και θυμάσαι αυτό; Ο έρπης, οι Βρυξέλλες, η διαπαπραγμάτευση, ο Τουσκ..

Αλέξη οι φίλοι σου είναι θαυμάσιοι .

Χαρούμενη μέρα φιλίας..

Από όλους εμάς στο Facebook

Hi Kiriakos

(τού 'ρχεται πιο καλά στα αγγλικά, όσο νά ναι δείχνει το γκλάμουρ του polyglot)

Here are your friends, You’ve done a lot together. Φωτογραφία με τον Βαγγέλη, τον Αντώνη, την Ντόρα, τον Κωνσταντίνο (τον πατριάρχη)

Well, a few of them (emoticon)

Τρυφερή αγκαλιά με Αδωνη, κοντά με Γεωργιάδη, δίπλα στον Μαυρουδή, η συγκίνηση της Ντόρας (σταθερή αξία), χειραψία με τον Αλέξη

You’ve shared these moments

Σύνταγμα, Ιούνιος, μένουμε Ευρώπη, είναι “πολλοί” οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι συντάξεις πρέπει να κοπούν, για να ξανα-μείνουμε Ευρώπη

Your friends are amazing

Ο Τόμσεν με τον Ραιχεμπαχ κλείνουν την παρέλαση.

Happy friends Day

From all of us at Facebook

Θα μπορούσα να περιγράψω πολλούς τοίχους. Άλλωστε οι φίλοι, είναι οι μεγαλύτερες επενδύσεις, που κάνουμε στη ζωή μας. Αυτούς που αφήνουμε πίσω μας, τους χρεώνουμε στις ζημιές. Ισχύοντας σχεδόν πάντα, το:

Κανένας άνθρωπος δεν είναι αποτυχημένος όταν έχει φίλους. George Clarence

(ο γνωστός Clarence που τον 'καθάρισε' ο Ριχάρδος ο Γ')