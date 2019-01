Η ομορφιά είναι Ελληνική...

Αλλά η γνώση ότι είναι Ελληνική είναι σύγχρονη.

Fernando Pesoa

Χρόνια πολλά.

Την κάναμε κι αυτή την γιορτή.

Χωρίς στην πραγματικότητα να τιμήσουμε κανένα.Ούτε την Ανεξαρτησία μας

ούτε τις ψυχές που μας την χάρισαν

Πιθανολογώ, ότι είναι σημαντικό, έστω το τυπικό κομάτι,γιατί του χρόνου, δεν ξέρει κανείς.

Λογικό θα μου πεις, ποιός ζει ποιός πεθαίνει, μέχρι του χρόνου.Ειδικά αν είσαι σε "πρόγραμα".

Σε πολλά προγράματα δε, ακόμη χειρότερα.

Κι εμείς είμαστε σε πρόγραμα για όλα.Πως θα ξωφλήσουμε, πως θα πουλήσουμε, πως θα πορευτούμε, πως θα κοματιαστούμε,

πως θα αξιολογηθούμε,και αν θα αναπνέουμε.

Μόνο στον αν "θα ζήσουμε" δεν έχει μπει σε πρόγραμα.Είναι ελεύθερο.

Μπορείς και "να το παλέψεις" σου λέει.Αν δεν μπορείς δεν χάθηκε ο κόσμος.

Δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι να παλέψεις.Αλλά η ασάφεια σε παρηγορεί, είναι δημιουργική σου εξιτάρει την φαντασία.

Η σαφήνεια είναι άσχημο πράμα.

Πήγαμε λοιπόν στην παρέλαση.Ευτυχώς.

Μου έμοιαζε,όπως όταν δεν έχεις τίποτα στην ντουλάπα σου, σε έχουν καλέσει στο μεγάλο γεγονός του αιώνα.

Σκέφτεσαι, ρε σύ τι ωραία που θάταν να πήγαινα κι εγώ.Θα πάω.

Η Σταχτοπούτα τύπου.Περιμένεις την κολοκύθα να γίνει μεταλλαγμένη.

Αλλά μάταια.

Κι εκείνη την στιγμή ......"ο άνθρωπος όλα τα μπορεί" σου προκύπτει.

Σε πλησιάζει η κακιά αδερφή,που σε έχει με το βούρδουλα και σε διατάζει .

"Αντε τράβα κι εσύ βρε ανόητη, ποιός θα προσέξει την ύπαρξη σου".

Σου δανείζει το φουστάνι, σου δίνει το μαντό.Αλλά επειδή το ξέρει, το παραμύθι.

Σε αφήνει με την παντόφλα.Ανυπόδετη.

Τράβα τώρα, να μας δείξεις τα χαΪρια σου,σου λέει, σπρωξιά και δρόμο.Σε πετάει στην αίθουσα.

Παραλλαγή δική μου,στο παραμύθι, αλλά με "νόημα".

Ο πρίγκηπας για τα μπάζα έτσι κι αλλοιώς.Πάς στη δεξίωση μη βλέποντας την ώρα να τελειώνει.

Να γυρίσεις στο κονάκι σου.Με τέτοιο κέφι.

Δεν το βάζεις όμως κάτω,"δεν θα αφήσω να με λυπηθεί κανείς",σκέφτεσαι και σηκώνεις το κεφάλι,

με το βλέμα ίσια ευθεία καρφωμένο μπροστά.

Στρατός, με μπαλωμένα παντελόνια και τρύπες στη σόλα της αρβύλας.Δεδομένου όπως γράφτηκε κάποιες μέρες πριν,ότι δεν υπήρχαν λεφτά, για ρούχα να δώσουν.

Γεύματα λειψά στους φαντάρους,όπως γράφτηκε πάλι, φροντίζοντας για την γραμμή τους.

Αξιωματικοί πληρωμένοι με "συγχαρητήρια"αντί μισθού διότι, λεφτά δεν υπάρχουν.

Πολλά συγχαρητήρια.Που δεν γίνονται ογκρατέν.

Μόνο γι αυτό, φέτος είδα να κάνει την "καλύτερη παρέλαση" της ζωής του.

Τόσο που ίχνος φιλότιμο να σε διακρίνει, σου έρχονταν δάκρια.

Μπράβο Ελλάδα,ηταν η έκφραση του κόσμου που παρακολουθούσε αλλά,

και όσων την είδαμε από την τηλεόραση.

Μέχρι τη στιγμή που οι μπάρμπα μυτούσηδες, καβαλάνε το πρώτο μικρόφωνο που πέφτει μπροστά τους.

Και αρχίζουν τις δηλώσεις "σταθεροί" ,οι περσινές, οι προπέρσινες και δέκα χρόνων πριν.

Σε κομπιλέησον "the best of"

Με μεγάλη ειλικρίνεια και σαφήνεια.

Εκει ξεχωρίζεις την απόλυτη διάσταση .Ημών και Υμών.

Ούτε καν μου δημιούργησαν στομαχικά πια.

Που το παθαίνω σχεδόν καθημερινά.Χτες ούτε καν τις άκουσα.

Μάλιστα έκλεισα και τον ήχο και παρακολουθούσα, την ατάλαντη συμμετοχή, στον βωβό κινηματογράφο των ιθυνόντων.

Δεν ξέρω αν ήταν δική μου όλη αυτή η "θέληση για Ελλάδα", που με έπιασε φέτος.

Δεν ξέρω αν η αυτή η Σταχτοπούτα που παρακολούθησα δακρισμένη, με την σκισμενη παντόφλα,

ήταν αυτό που με συγκίνησε πιο πολύ.

Το ίσιο της κορμί παρά την εξαθλιωση της.Ετσι που διέσχιζε μόνη της το δρόμο .

Αποστασιοποιημένη απο τους αρκουδιάρηδες, που την διαφήμιζαν.

Δεν ξέρω αν ακόμη είναι κι όλη αυτή αδικία που με έκανε τόσο ευαίσθητη,

στον χτεσινό Ευαγγελισμό.

Αλλά ειδα την Αξιοπρέπεια να προσπαθεί να αναπνεύσει, από την άπνοια που της έχουν επιβάλει.

Και είχε το πρόσωπο νέων παιδιών με ζωντανά μάτια.

Βλέπεις το να είσαι πατριώτικα ευαίσθητος, δεν έχει να κάνει με εθνικισμούς πατριδοπωλητές και εθνοεμπορίσκους.

Εχει να κάνει με την μαγεία, που αυτός ο τόπος μετέτρεψε σε σώμα του.

Κι όπως λέει και κάποιος δικός μου άνθρωπος

"Η Ελλάδα είναι εργοστάσιο ψυχών, αν μια παρτίδα της βγει ποιοτικά σκάρτη, η φάμπρικα δεν κωλώνει

Η αμέσως επόμενη θα είναι των "Αρίστων"....