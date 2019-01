Frigoglass: Νέος Διευθύνων Σύμβουλος ο Torsten Tuerling

Την τοποθέτηση του Torsten Tuerling στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και εκτελεστικού μέλους του Δοικητικού Συμβουλίου με ισχύ από τις 2/5 ανακοίνωσε η Frigoglass, παγκόσμιος ηγέτης στην κατασκευή και δημιουργία λύσεων επαγγελματικής ψύξης (Ice Cold Merchandisers) και ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς γυάλινων φιαλών στην Δυτική Αφρική και την Μέση Ανατολή. Ο κ. Torsten Tuerling, 45 ετών, έχει 18 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας σε ανώτερες διοικητικές θέσεις επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη διεθνή αγορά, καθώς και εμπειρία μεγαλύτερη των 12 ετών στον κλάδο της επαγγελματικής ψύξης.



Πριν την ένταξή του στην Frigoglass, ο κ. Tuerling διετέλεσε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Franke Kitchen Systems Group, ηγέτιδας εταιρείας στον συγκεκριμένο κλάδο με δραστηριότητες που εξαπλώνονται σε 19 χώρες και τέσσερις ηπείρους.



Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Franke, ο κ. Tuerling πέτυχε σημαντικές βελτιώσεις και συμμετείχε στην διεύρυνση των διεθνών δραστηριοτήτων της εταιρείας. Παλαιότερα, ο κ. Tuerling διετέλεσε Γενικός Διευθυντής του λιανικού κλάδου τροφίμων της Carrier Commercial Refrigeration EMEA, θυγατρικής της United Technologies Corporation με δραστηριότητα στον κλάδο επαγγελματικής ψύξης σε παγκόσμιο επίπεδο. Διαχειρίστηκε επιτυχώς την ενσωμάτωση της Linde Refrigeration, που ακολούθησε την εξαγορά από την Carrier.



Ο κ. Tuerling είναι κάτοχος Master’s in Business Administration από το Πανεπιστήμιο του Saarbrucken στην Γερμανία καθώς και Master of Science in Management από το E.M. Business School της Λυών στην Γαλλία. Είναι παντρεμένος με την κυρία Heike και έχει τρεις γιους.



Ο κ. Χάρης Δαυίδ, Πρόεδρος τηςFrigoglass, σχολίασε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την τοποθέτηση του κ. Torsten Tuerling στην θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Η εκτενής εμπειρία του κ. Tuerling τόσο στον κλάδο επαγγελματικής ψύξης όσο και σε επιχειρήσεις με διεθνή δραστηριότητα θα συνεισφέρει στην συνέχιση της επιτυχημένης πορείας και ανάπτυξης της Frigoglass. Είμαι σίγουρος ότι ο κ. Tuerling και η διοικητική ομάδα της Frigoglass θα συνεχίσουν να αναπτύσσουν τόσο τον κλάδο επαγγελματικής ψύξης όσο και τον κλάδο υαλουργίας».