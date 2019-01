Startup Live Athens: Βιώσιμες επιχειρηματικές ιδέες τις 7-9 Ιουνίου, στο ALBA

Με τίτλο "Sustainable Entrepreunership" επανέρχεται για τρίτη χρονιά το Startup Live Athens, το επιτυχημένο event επιχειρηματικότητας, όπου για τρεις ημέρες άτομα με ώριμες επιχειρηματικές ιδέες σχηματίζονται σε ομάδες και με τις συμβουλές και την καθοδήγηση έμπειρων μεντόρων προσπαθούν να αναπτυχθούν ακόμη περισσότερο, με τελικό σκοπό να διαγωνιστούν και να συμμετάσχουν στο Pioneers Festival, ένα απο τα μεγαλύτερα συνέδρια επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη, αλλά να διεκδικήσουν και άλλα βραβεία που θα τις υποστηρίξουν στο ξεκίνημά τους.

Για φέτος, με θέμα τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα, στόχος του event είναι τομείς όπου η Ελλάδα έχει ανάγκη και που παράλληλα προσφέρουν πολλές δυνατότητες ανάπτυξης, όπως η υγεία, η εκπαίδευση, ο τουρισμός, η αγροτική παραγωγή. Φιλοδοξία για μία ακόμη χρονιά είναι να αντιμετωπιστεί η επιχειρηματικότητα ως ένας τρόπος ανάδειξης της εργατικότητας, τηςκαινοτομίας, αλλά και τη δυνατότητας λειτουργίας με μακροχρόνιο ορίζοντα, με σκοπό την αειφόρο ανάπτυξη, και όχι τα εφήμερα κέρδη.

Το Startup Live Athens #3 "Sustainable Entrepreneurship" θα πραγματοποιηθεί στις 7-9 Ιουνίου, στο ALBA Graduate Business School at the American College of Greece. Οι πρώτοι μέντορες που έχουν ήδη ανακοινωθεί είναι ηΆντρεα Σολωμονίδου και ο Αλέξης Κομσέλης. Χορηγός επικοινωνίας του event είναι και το EMEAgr.



