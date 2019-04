Τρεις Έλληνες σχεδιαστές θα ζωγραφίζουν στο χέρι παπούτσια TOMS

Η TOMS, μια εταιρεία που για κάθε ζευγάρι παπούτσια που πουλάει προσφέρει ένα ζευγάρι σε κάθε παιδί που το είχε ανάγκη. One for One. Από τότε η TOMS έχει εξελιχθεί από μία εταιρεία υποδημάτων, σε μία One for One εταιρεία, απευθυνόμενη σε διαφορετικές ανάγκες εκτός των υποδημάτων όπως τα γυαλιά οράσεως, βοηθώντας να δώσει όραση σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη