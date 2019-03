«Zen» & «Good Cop»: Oι αστυνομικές σειρές του BBC αποκλειστικά στον OTE TV

Με τις αστυνομικές μίνι σειρές, “Zen” και “Good Cop”, από την κορυφαία εταιρεία παραγωγής του BBC, εμπλουτίζεται το πρόγραμμα του OTE TV. Και οι δύο σειρές θα προβληθούν σε ποιότητα high definition στο κινηματογραφικό κανάλι OTE Cinema 1HD.

Βασισμένο στα ομώνυμα βιβλία “Zen” του συγγραφέα Michael Dibdin, επίσης δημιουργού της σειράς, το “Zen” διαδραματίζεται στη Ρώμη και παρακολουθεί τις έρευνες του ντετέκτιβ Aurelio Zen, ο οποίος δε διστάζει να έρθει αντιμέτωπος με τη διαφθορά της ιταλικής πρωτεύουσας. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο βρίσκεται ο βρετανός ηθοποιός Rufus Sewell (Dark City, The Holiday, The Illusionist), ενώ στο ρόλο της συνεργάτιδάς του η ιταλικής καταγωγής Caterina Murino (Casino Royal, Die). To “Zen” έλαβε πολύ καλές κριτικές για τις εξαιρετικές ερμηνείες -κυρίως του Sewell- και την ατμοσφαιρική σκηνοθεσία με φόντο τη σύγχρονη Ρώμη.

Το πρώτο επεισόδιο της σειράς, με τίτλο “Vendetta” προβλήθηκε στις 13 Μαΐου, ενώ το δεύτερο επεισόδιο “Cabal” θα προβληθεί σήμερα στις 21.00, στο OTE Cinema 1HD. Κάθε επεισόδιο έχει διάρκεια 90 λεπτά.

Η αστυνομική σειρά θρίλερ “Good Cop” κάνει πρεμιέρα στο OTE Cinema 1HD τη Δευτέρα 3 Ιουνίου, στις 21.00. Ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής ταϊλανδέζικου μποξ, Warren Brown, υποδύεται τον αστυνομικό John Paul Rocksavage, ο οποίος αποφασίζει να πάρει το νόμο στα χέρια του όταν δολοφονείται ο συνεργάτης και καλύτερός του φίλος.

Το “Good Cop” βραβεύτηκε φέτος στη Μ. Βρετανία ως η καλύτερη δραματική σειρά, στο πλαίσιο του θεσμού του Royal Television Society, από τους παλαιότερους στο χώρο της τηλεόρασης παγκοσμίως.

