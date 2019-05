MLS Πληροφορική: Εισέρχεται στην αγορά της Νιγηρίας

Την είσοδό της στην αγορά της Νιγηρίας με τους πλοηγούς MLS Destinator Pro ανακοίνωσε η MLS Πληροφορική.

H MLS ένωσε τις δυνάμεις της με την NASRDA (National Space Research and Development Agency), εθνική υπηρεσία διαστήματος της χώρας, και τη GIS Transport, εταιρία που εξειδικεύεται στη χαρτογράφηση και διαθέτει τους καλύτερους χάρτες για τη Νιγηρία. Οι πλοηγοί της MLS θα κυκλοφορήσουν με το, γνωστό στη Νιγηρία, brand name NASRDA (PRO by MLS). H NASRDA ιδρύθηκε το 2001 με αρχικό προϋπολογισμό 93 εκατ. δολάρια. Αποτελεί τμήμα του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Επιστήμης και Τεχνολογίας με στόχο την ανάπτυξη της Διαστημικής Τεχνολογίας.

Μετά την είσοδο της στις αγορές της Τουρκίας, Χιλής, Κύπρου, Μαρόκου, Σαουδικής Αραβίας και Ιορδανίας, η MLS επεκτείνεται στην αγορά της Νιγηρίας η οποία έχει 155 εκατ. κατοίκους πληθυσμό και αποτελεί μία αναπτυσσόμενη αγορά με τα ποσοστά πωλήσεων των αυτοκινήτων συνεχώς να αυξάνονται.

Η ΜLS έλαβε πρόσφατα την πρώτη παραγγελία και την αντίστοιχη πληρωμή για τους πρώτους πλοηγούς που θα διαθέσει στην αγορά της Νιγηρίας. Στόχος της συνεργασίας είναι η διάθεση πολλών χιλιάδων πλοηγών στην εν λόγω αγορά.