Διευκρινίσεις από ΟΠΑΠ για τη συναλλαγή με την Emma Delta

Σε συνέχεια των από 14.10.2013 & 17.10.2013 ανακοινώσεων, σχετικά με την μεταβίβαση από το ΤΑΙΠΕΔ και την αγορά από την Emma Delta Hellenic Holdings Ltd, 105.270.000 μετοχών της ΟΠΑΠ, ήτοι ποσοστό 33,00% του Μετοχικού Κεφαλαίου της, γνωστοποιούμε στο Επενδυτικό Κοινό κατόπιν ενημέρωσης της μετόχου, ότι, η Emma Delta Hellenic Holdings Limited ανήκει 100% στην Emma Delta Ltd.

Η Emma Delta Ltd είναι μια Επενδυτική Εταιρεία που έχει συσταθεί στην Κύπρο σύμφωνα με το Νόμο περί Εταιρειών, ΚΓΠ. 113 και αναγνωρίζεται και επιβλέπεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου («ΚΤΚ») ως Διεθνές Συλλογικό Επενδυτικό Σχήμα (“ICIS”), σύμφωνα με το Νόμο ICIS (Αρ. 47 (1), 1999) της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Όσον αφορά στους μετόχους με δικαιώματα ψήφου, η Emma Delta Management Ltd κατέχει και ελέγχει το 100% των μετοχών με δικαίωμα ψήφου στην Emma Delta Ltd. Οι τελικοί δικαιούχοι της Emma Delta Management Ltd είναι ο κ. Jiri Smejc (κατά 66,7%) και ο κ. Γεώργιος Μελισανίδης (κατά 33,3%) μέσω των Εταιρειών τους Emma Capital Limited και Georgiella Holdings Co. Limited αντίστοιχα.