Κροατία: Κοινοτικά κονδύλια 128 εκατ. ευρώ κατά της ανεργίας των νέων

Κοινοτικά κονδύλια ύψους 128 εκατ. ευρώ αναμένει να λάβει η Κροατία, στο πλαίσιο της δράσης υπό τον τίτλο "Εγγύηση για τη Νεολαία", που υλοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να βοηθήσει ώστε οι περισσότεροι από 5,5 εκατ. άνεργοι νέοι στη λεγόμενη κατηγορία NEETs (ακρωνύμιο "Not in Education, Employment, or Training"- Νέοι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης) να μην θεωρούνται μία χαμένη γενιά.