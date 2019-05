Μοναδικές πασχαλινές προσφορές από τα καταστήματα Γερμανός

Μοναδικές προσφορές σε Smartphones, Tablets, Laptops, Smart TV και ΟΤΕ TV και έως 24 άτοκες δόσεις περιμένουν και φέτος το Πάσχα τους επισκέπτες του Δικτύου Καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ.

Ειδικότερα:

Αγαπημένα Smartphones και Tablets γίνονται ακόμα πιο ελκυστικά, καθώς η αγορά τους συνοδεύεται από δωροεπιταγή2 ΓΕΡΜΑΝΟΣ αξίας έως 100€.

Φέτος το Πάσχα ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ προσφέρει μια σειρά από συνδυαστικές προσφορές με στόχο την κάλυψη των διαφορετικών αναγκών των καταναλωτών. Συγκεκριμένα, το Samsung Galaxy Tab 3 8.0 3G και το Samsung Galaxy Young, συνολικής αξίας 419,80€, διατίθενται φθηνότερα3 κατά 100€ στην τιμή4 των 319,80€. Επιπλέον, με κάθε αγορά Νokia Lumia 625, δώρο το Nokia C2-05 αξίας 59,90€.

Με κάθε αγορά Laptop, δώρο το πακέτο COSMOTE Internet On The Go με κάρτα αξίας 35€,5για να έχει κανείς Internet όπου κι αν βρίσκεται.

Επιπλέον, στο ΓΕΡΜΑΝΟ μπορεί κανείς να δημιουργήσει το δικό του Samsung ή Sony Οικοσύστημα αποκτώντας το αγαπημένο του Samsung Smartphone ή Τablet μαζί με Samsung Smart TV, 200€ φθηνότερα ή το αγαπημένο του Sony Smartphone ή Tablet μαζί με Sony Smart TV έως 200€ φθηνότερα6.

Οι προσφορές όμως δεν σταματούν εδώ. Με κάθε σύνδεση COSMOTE οι επισκέπτες των καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ αποκτούν δωρεάν7 ή φθηνότερα το Smartphone ή Tablet της επιλογής τους, και μαζί δωροεπιταγές8 ΓΕΡΜΑΝΟΣ αξίας έως 75€ για τις αγορές τους.

Με κάθε σύνδεση COSMOTE Internet On The Go AnyWay οι καταναλωτές μπορούν να αποκτήσουν 100€ φθηνότερα το αγαπημένο τους Laptop μέσα από μια μεγάλη γκάμα.9

Στο ρυθμό του Πάσχα κινείται και ο ΟΤΕ TV. Στο ΓΕΡΜΑΝΟ μπορεί κανείς να αποκτήσει το πλήρες πακέτο του ΟΤΕ ΤV, για να απολαμβάνει πλούσιο περιεχόμενο όλη η οικογένεια, μόνο με 21,90€ το μήνα και να πάρει δωροεπιταγή ΓΕΡΜΑΝΟΣ αξίας 50€10.