«Πράσινο» από την ΕΚΤ στην ανανέωση του ELA για τις ελληνικές τράπεζες

Έτοιμο να εγκρίνει την επέκταση του μηχανισμού έκτακτης ρευστότητας (ELA) για τις ελληνικές τράπεζες είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Die Welt.

Είναι στην αρμοδιότητα της Τράπεζας της Ελλάδας να χορηγήσει ρευστότητα στις τράπεζες, όμως οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών των χωρών της ευρωζώνης, που συνεδριάζουν σήμερα στο Φρανκφούρτη, έχουν δικαίωμα να ασκήσουν βέτο στην απόφαση αυτή.

Η ΕΚΤ απέφυγε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο για το δημοσίευμα της Die Welt.

