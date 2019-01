Διάκριση για την WIND στο 4ο Συνέδριο Social Media World & e-Business World

Με μια σημαντική διάκριση τιμήθηκε η WIND στο 4ο Συνέδριο Social Media World (www.socialmediaworld.gr) & e-Business World, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, από την Smart Press.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία απέσπασε το βραβείο Best Innovative YouTube Advertising Campaign για την εξαιρετική online παρουσία και προώθηση της καμπάνιας WIND Triple Play, της νέα πλατφόρμας λύσεων επικοινωνίας για το κινητό, το σταθερό και το Internet. Η WIND επιβεβαίωσε για μια ακόμη φορά την καινοτόμο παρουσία της στα νέα Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης, αξιοποιώντας όχι μόνο τα «παραδοσιακά» εργαλεία προώθησης video που προσφέρει το YouTube, όπως Pre-roll Advertisement & Remarketing Targeting, αλλά και για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Bumper Ad δηλαδή ένα YouTube Video Ad συνολικής διάρκειας 6’’ με action button στη λήξη του. Ο συγκεκριμένος καινοτόμος τύπος διαφήμισης βοήθησε ιδιαίτερα στην ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της νέας υπηρεσίας WIND Τriple Play λόγω της μικρής του διάρκειας, αλλά και της δυνατότητας χρήσης call to action button.

Λίγο νωρίτερα, η WIND είχε παρουσία και στις εργασίες του συνεδρίου και συγκεκριμένα στην 3η ενότητα με κεντρικό θέμα «Concepts, Metrics and ROI», όπου η κα Εύη Μπολομύτη, Online Marketing & Services Senior Manager της WIND Ελλάς ανέπτυξε το σχετικό case study με τίτλο «YouTube: The Engagement platform / WIND Triple Play».