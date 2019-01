Εγκρίθηκε και επίσημα από τον ESM η υποδόση των 2 δισ. ευρώ

Το εκτελεστικό συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας έδωσε και επίσημα την έγκριση για την εκταμίευση της υποδόσης των 2 δισ. ευρώ όπως ανακοίνωσε σήμερα.

Στη δήλωσή του ο διευθυντής Κλάους Ρέγκλινγκ αναφέρει πως η ελληνική κυβέρνηση υλοποίησε τις δεσμεύσεις της:

Η ανακοίνωση του ESM αναφέρει πως τα 2 δισ. ευρώ είναι η δεύτερη εκταμίευση από την αρχική δόση των 16 δισ. ευρώ που εγκρίθηκε τον Αύγουστο του 2015. Το πρώτο μέρος αυτής της δόσης, ύψους 13 δισ. ευρώ εκταμιεύθηκε στις 20 Αυγούστου. Το υπόλοιπο 1 δισ. θα είναι διαθέσιμο προς εκταμίευση μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης λίστας προαπαιτούμενων.

Τα παραπάνω χρήματα, καταλήγει η ανακοίνωση αποτελούν μέρος του προγράμματος του ESM​ για την Ελλάδα ύψους μέχρι 86 δισ. που το ΔΣ του ESM ενέκρινε στις 19 Αυγούστου 2015.

Την απόφαση για εκταμίευση των 2 δισ. χαιρέτισε, τέλος, μέσω Twitter o αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Βάλντις Ντομπρόφσκις. «Το Διοικητικό Συμβούλιο έδωσε το πράσινο φως για την εκταμίευση των 2 δισ. Ελλάδα. H σκληρή δουλειά αποδίδει καρπούς. Είναι σημαντικό να συνεχιστεί η προσπάθεια», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

