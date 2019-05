Ακυρώθηκε το υπάρχον πρόγραμμα - Έρχεται νέο Μνημόνιο με το ΔΝΤ

Στην ακύρωση του τρέχοντος προγράμματος που είχε συμφωνήσει το 2012 η ελληνική κυβέρνηση με το ΔΝΤ προχώρησε η Ουάσινγκτον, η οποίο έκανε δεκτό σχετικό αίτημα του ελληνικού Υπουργείου Οικονομικών.

Η διευθέτηση του 2012 έληξε πρόωρα, ωστόσο οι συζητήσεις του οικονομικού επιτελείου με το κουαρτέτο επικεντρώνονται στο ύψος του δημοσιονομικού κενού έως το 2018, το οποίο εκτιμάται σε 9 δισ. ευρώ από το ΔΝΤ.

Η ακύρωση του προγράμματος από το ΔΝΤ επιβεβαιώθηκε νωρίτερα από κυβερνητικές πηγές και σύμφωνα με στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών η απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης και του ΔΝΤ ήταν κοινή, ώστε να αποφευχθεί η πληρωμή διοικητικών επιβαρύνσεων που σχετίζονται το πρόγραμμα.

«Το ΔΝΤ επιβεβαιώνει ότι το πρόγραμμα του 2012 ακυρώθηκε τον Ιανουάριο του 2016, μετά από σχετικό αίτημα των ελληνικών αρχών» σημειώνει από την πλευρά του και ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ, υπεύθυνος για την Ελλάδα Αντρέας Αντριάνο.

Νέο Μνημόνιο με το ΔΝΤ και στο βάθος... μέτρα

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωνόταν, σε κάθε περίπτωση, στο τέλος Μαρτίου του 2016, ενώ η κυβέρνηση με επιστολή του υπουργού Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου, έχει ήδη αιτηθεί νέο πρόγραμμα από το Ταμείο.

Εφόσον υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, το ΔΝΤ θα καταρτίσει νέο λεπτομερές μνημόνιο υπό τον τίτλο «Memorandum of Economic and Financial Policies (MEFP)», δηλαδή Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτική, και το οποίο θα αφορά μόνο το Ταμείο και την Ελλάδα.

Το κείμενο αυτό, που θα συνεπάγεται μέτρα και αυστηρές δεσμεύσεις και το πλαίσιο αυτού μας προετοίμασε ο Πολ Τόμσεν που μίλησε για μέτρα έως και 9 δισ. ευρώ για να είναι βιώσιμο των ασφαλιστικό σύστημα. Επιπλέον, το νέο Μνημόνιο του ΔΝΤ θα πρέπει να «κουμπώσει» με το κείμενο της Κομισιόν (MoU), όπως ακριβώς συνέβη με τις περιπτώσεις των Μνημονίων 1 και 2 που έτρεχαν παράλληλα.

Ωστόσο, όπως έχει παρατηρηθεί, η πλήρης σύνταξη μνημονίου από την πλευρά του ΔΝΤ (MEFP) «συμπαρασύρει» σε πιο αυστηρές και λεπτομερείς δεσμεύσεις και το αντίστοιχο μνημόνιο των Ευρωπαίων (MoU).