Νεο Μνημόνιο, νέο εμπόδιο

«Είναι ένα τυπικό ζήτημα». Αυτό ψέλλιζαν χθες -χωρίς να πείθουν- στο Υπουργείο Οικονομικών, όταν το Bloomberg αποκάλυψε ότι η κυβέρνηση υπέγραψε συναινετικά την λύση του δεύτερου μνημονίου που είχε υπογραφεί με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τρεις μήνες πριν από τη λήξη του. «Το κάναμε για να γλυτώσουμε κάποιες διοικητικές επιβαρύνσεις που σχετίζονται το πρόγραμμα» ήταν η επίσημη θέση της οδού Νίκης. Όμως η ουσία είναι πολύ διαφορετική και κανένας στο περιβάλλον Τσακαλώτου δεν μπορούσε να είναι αρκετά σίγουρος γύρω από τα επακόλουθα που θα έχει για τη διαπραγμάτευση το γεγονός ότι όλο το 2016 (ήδη η συμφωνία έχει «σπάσει» από τις 15 Ιανουαρίου) η Ελλάδα και το ΔΝΤ δεν έχουν κανένα χαρτί που να διευθετεί την μεταξύ τους σχέση.

Και θα μπορούσε κάποιος να συμφωνήσει ότι η υπογραφή ενός νέου μνημονίου με το ΔΝΤ θα ήταν ένα τυπικό θέμα, αν το ΔΝΤ βρισκόταν σε αγαστή συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και με την κυβέρνηση. Αλλά δεν είναι. Αντιθέτως είναι ένα βήμα πριν τα βροντήξει όλα κάτω. Γι’ αυτό άλλωστε και έχει κολλήσει η επιστροφή των επικεφαλής του κουαρτέτου στην Αθήνα, διότι Ουάσιγκτον και Ευρώπη δεν συμφωνούν για το ύψος του δημοσιονομικού κενού. Το Ταμείο το ανεβάζει ακόμη και στα 9 δισ. η Κομισιόν το κατεβάζει στα 6 δισ. και η Ελλάδα το τοποθετεί το πολύ στα 3 δισ.. Πάντως αυτή η μεγάλη απόσταση δεν σταμάτησε τον Ευκλείδη Τσακαλώτο απ’ το να εξαπολύσει και πάλι μία γερή επίθεση προς το Ταμείο. Μιλώντας στο διεθνές πρόγραμμα του BBC κατηγόρησε το ΔΝΤ ότι δεν έχει καμία κοινωνική ευαισθησία και εξήγησε ότι «μας πιέζει υπερβολικά και με τρόπο που δεν έχει νόημα ούτε από οικονομική άποψη».

Πάντως για να το πούμε με απλά λόγια: Το πρόβλημα είναι ότι το ΔΝΤ δεν είναι χαζό να υπογράψει εύκολα ένα ακόμη μνημόνιο, για όσο διάστημα οι συζητήσεις δεν το ικανοποιούν και “τα νούμερα δεν βγαίνουν” όπως λένε με κάθε ευκαιρία και σε κάθε επίπεδο τα στελέχη του. Άλλωστε, αυτή τη στιγμή το ΔΝΤ ξέρει ότι είναι η πολύφερνη νύφη καθώς συμπληρώνει τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς που δεν θέλουν να στείλουν άλλη βοήθεια (ακόμη και με τη μορφή δανείου) στην Ελλάδα. Επίσης το ΔΝΤ φέρνει στην όλη διαδικασία της αντιμετώπισης της ελληνικής κρίσης την τεχνογνωσία του, ασχέτως αν έχει αποδειχθεί περίτρανα ότι έκανε λάθος στο θέμα το πολλαπλασιαστή στα προηγούμενα μνημόνια. Τέλος, το ΔΝΤ γνωρίζει ότι με την παρουσία του στην Αθήνα στηρίζει τους Γερμανούς (και την γερμανική κυβέρνηση) που έχουν απαιτήσει την συμμετοχή του στο πρόγραμμα, απειλώντας ότι χωρίς το Ταμείο η όποια συμφωνία χρειαστεί να περάσει από το γερμανικό κοινοβούλιο, θα καταψηφιστεί.

Το νέο εμπόδιο

Το στάτους λοιπόν αυτή τη στιγμή λέει ότι το ΔΝΤ (που δεν βιάζεται καθόλου για να ολοκληρωθεί η πρώτη αξιολόγηση) θα επιδιώξει οι διαπραγματεύσεις να μετατραπούν και σε κάτι επιπλέον: σε μία εξειδικευμένη συζήτηση που ως αποτέλεσμα θα έχει το νέο λεπτομερές μνημόνιο ανάμεσα στην Ελλάδα και το Ταμείο. Δεν πρόκειται για το γνωστό MoU -δηλαδή το Memorandum of Understanding- που έχουν υπογράψει Ελλάδα και Ευρωπαίοι, αλλά το Memorandum of Economic and Financial Policies (MEFP) δηλαδή Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής το οποίο όπως και στα δύο πρώτα μνημόνια ήταν ένα παράλληλο κείμενο που συμβάδιζε στα βασικότερα σημεία του με το κείμενο της Κομισιόν (το MoU). Μόνο που τώρα το ΔΝΤ δεν έχει κανένα λόγο να ακολουθήσει τους ευρωπαϊκούς Θεσμούς και πολύ απλά θα πατήσει επάνω σε αυτή την υπογραφή, πιέζοντας για την μείωση των κύριων συντάξεων, την επιβολή της 20ετίας στην εθνική σύνταξη (αντί των 15 που θέλει η κυβέρνηση) και της εισαγωγής εισοδηματικών κριτηρίων. Και όλα αυτά κρατώντας μπροστά στα “μούτρα” της κυβέρνησης ως λάφυρο την ελάφρυνση της εξυπηρέτησης του ελληνικού χρέους. Κι ας μην κοροϊδευόμαστε. Αν φύγει το ΔΝΤ από το πρόγραμμα το χρέος δεν θα μειωθεί ποτέ!

Στο μικροσκόπιο το δημοσιονομικό κενό

Από το δημοσιονομικό κενό άρχισαν χθες την εξέτασή στην ελληνική οικονομία τα τεχνικά κλιμάκια των Θεσμών, που βρέθηκαν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ελέγχοντας σε βάθος την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2015, προκειμένου να ορίσουν την “γραμμή εκκίνησης” του 2016 και συνακόλουθα της περιόδου μέχρι και το 2018. Την έναρξη των εργασιών προανήγγειλε και η εκπρόσωπος της Κομισιόν Ανίκα Μπράιτχαρτ, που χαρακτήρισε την επιστροφή των τεχνικών κλιμακίων των θεσμών στην Αθήνα ως ένα «σημαντικό βήμα» για να προετοιμαστεί η επίσκεψη των επικεφαλής στο προσεχές μέλλον. Για συγκεκριμένη ημερομηνία πάντως… ούτε λόγος.