Αυτές είναι οι εταιρείες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα

Τα αποτελέσματα της έρευνας Best Workplaces 2016, της μεγαλύτερης έρευνας αξιολόγησης του εργασιακού περιβάλλοντος στην Ελλάδα, με τα ονόματα των καλύτερων εταιρειών που διακρίνονται για εφέτος, δημοσίευσε το Great Place to Work Hellas.

Στην έρευνα, η οποία διεξήχθη για 14η συνεχή χρονιά στην Ελλάδα με την ακαδημαϊκή υποστήριξη του ALBA Graduate Business School at The American College of Greece, διακρίνονται 24 επιχειρήσεις, οι οποίες χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων τους: 10 «μεγάλες» επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 251 εργαζόμενους, 10 «μεσαίες» επιχειρήσεις που απασχολούν από 50 έως 250 εργαζόμενους, 4 «μικρές» επιχειρήσεις που απασχολούν από 20 έως 49 εργαζόμενους.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι εταιρείες που διακρίνονται για το 2016, είναι οι εξής:



Κατηγορία πάνω από 251 εργαζόμενοι

1 AXA Ασφαλιστική

2 DHL Express Ελλάς

3 Epsilon Net

4 Διαμαντής Μασούτης Α.Ε.

5 MSD

6 Κωτσόβολος

7 Accenture

8 Novartis Hellas

9 Pharmathen

10 Β. Καυκάς ΑΕ



Κατηγορία 50-250 εργαζόμενοι

1 MARS Group (Hellas)

2 AbbVie Φαρμακευτική

3 Microsoft Hellas

4 Beiersdorf Hellas

5 Enel Green Power Hellas

6 Data Communication

7 British American Tobacco Ελλάς

8 GlaxoSmithKline ΑΕΒΕ

9 3M Hellas

10 Μέλισσα Κίκιζας ABEE Τροφίμων



Κατηγορία 20-49 εργαζόμενοι

1 PCS

2 Enartia

3 Edenred

4 SAS Institute



Η αξιολόγηση των εταιρειών ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2016. Συνολικά, δήλωσαν συμμετοχή 49 εταιρείες από διάφορους κλάδους της αγοράς, οι οποίες στο σύνολό τους απασχολούν 27.600 εργαζόμενους.

Η έρευνα η οποία διεξάγεται με ανώνυμα ερωτηματολόγια, στηρίζεται, κατά κύριο λόγο, στην άποψη που έχουν οι εργαζόμενοι για την εταιρεία τους. Η βράβευση των εταιρειών με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα για το 2016 θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 19 Απριλίου, κατά τη διάρκεια εορταστικού δείπνου.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, το Great Place to Work, με εκπροσώπηση σε περισσότερες από 50 χώρες σε όλο τον κόσμο, ερευνά και αξιολογεί επιχειρήσεις, για περισσότερα από 30 χρόνια, με στόχο το «χτίσιμο μίας καλύτερης κοινωνίας, βοηθώντας τις εταιρείες να βελτιώσουν το εργασιακό τους περιβάλλον». Το Great Place to Work, για να διαμορφώσει τη λίστα Best Workplaces με τις καλύτερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, καθώς και σε όλο τον κόσμο, χρησιμοποιεί το ερευνητικό εργαλείο/ερωτηματολόγιο Trust Index για την αποτύπωση των απόψεων των εργαζομένων και τη διαδικασία Culture Audit για την αξιολόγηση των εταιρικών πρακτικών. Το Great Place to Work, πέραν από την έρευνα Best Workplaces, οργανώνει συνέδρια και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όσες εταιρείες επιθυμούν να δημιουργήσουν ένα εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον.